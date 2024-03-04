Мирный план Китая: Ли Хуэй дожен поддержать Россию, не ссорясь с Европой

00:24 06.03.2024

Почему после переговоров в Москве МИД России и КНР выпустили пресс-релизы разного содержания



Михаил Зубов

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Владимир Захаров



Специальный представитель правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй начал большое миротворческое турне по Европе, которое будет продолжаться почти две недели. Он уже посетил Москву и Киев, на очереди штаб-квартира ЕС в Брюсселе, Нидерланды, Германия, Франция, Польша, и ряд других стран, которые оказывают поддержку Украине в конфликте. Маршрут китайского дипломата официально не опубликован.



Информация о евротуре пекинского гостя поступает достаточно скупая. Формально Ли Хуэй презентует тот же мирный план Китая, с которым он уже ездил по Европе менее года назад - в конце мая 2023-го.



В Москве китайского гостя встретил замглавы МИД России Михаил Галузин. По итогам переговоров, министерства иностранных дел России и Китая синхронно сообщили:



- Констатировано, что любое обсуждение политико-дипломатического урегулирования невозможно без участия России и учета ее интересов в сфере безопасности.



Далее возникли разночтения. Российский МИД сообщил:



- Отмечено, что ультимативные требования Киева и Запада к России лишь вредят перспективам урегулирования кризиса, а потому не могут быть его основой.



В сообщении МИД Китая ничего об этом нет.



О посещении китайским представителем Киева и вовсе ничего не сообщается, хотя по дипломатически каналам известно, что Ли Хуэй уже покинул украинскую столицу.



Сам по себе мирный план Китая не изменился: из 12 пунктов в десяти говорится о взаимном уважении в том либо ином контексте. Остальные два пункта - это прекращение боевых действий и возобновление мирных переговоров.



План не исчерпывающий, и тем не менее Ли Хуэй проделывает с ним длинный европейский путь. В чем реальная цель турне китайского дипломата - свободной прессе рассказал один из основателей и бывший заместитель генерального секретаря ШОС, профессор Дипломатической академии МИД Владимир Захаров.



"СП": Владимир Юрьевич, Ли Хуэй преследует цель продвижения китайского мирного плана - или есть еще какие-то задачи?



- Это - так называемая зондажная поездка. Важно посмотреть, есть ли какие-то подвижки в отношении сторон к возможности переговоров между Россией и Украиной, узнать, что об этом думают в Москве и Киеве. И выяснить, изменилось ли отношение к конфликту в заинтересованных странах Европы.



Кроме того, для руководства Китая важно продемонстрировать и еще раз доказать своим собеседникам в России и Европе, что Пекин полон мирных намерений. Чтобы когда начнутся реальные переговоры, можно было сказать: в этом есть заслуга Китая.



Конечно, Китай всегда держит в уме и свою ситуацию с Тайванем. Глубоко изучая конфликт России и Украины, опыт этого противостояния, сделанные ошибки и успешные ходы, пекинские аналитики ищут рецепты для решения своей проблемы.



"СП": Почему совсем нет информации о визите китайского представителя на Украину?



- Ли Хуэй там был. Но ведь со времени его прошлой европейской поездки практически ничего не изменилось, кроме соотношения сил в зоне СВО. А позиции сторон остаются прежними.



При всех изменениях, ситуация на фронте не стала настолько другой, чтобы подтолкнуть к переговорам. Стороны садятся за стол при определенных условиях, которые еще не созрели. Мы не смогли пока осуществить демилитаризацию Украины и денацифицировать ее хотя бы на формальном уровне - чтобы они отменили нацистские законы. Так же и украинцы не смогли провести успешное наступление против России.



Кроме того, Украина не самостоятельна. Она не начнет никаких переговоров без команды из Вашингтона и Брюсселя.



"СП": Чего в таком случае Ли Хуэй хочет от Брюсселя, который посетит в самое ближайшее время?



- Пекин вынужден показать Европе, что он не полностью разделяет позицию России. Вот в чем дело. Потому что рынок Китая и ЕС - $850 млрд. Это - первый по важности торговый партнер Китая. Пекин не хочет терять этот рынок из-за хороших отношений с Россией.



"СП": Именно поэтому в пресс-релизе российского МИД есть осуждение западной риторики, а в китайском оно отсутствует?



- Ну конечно.



На втором месте среди торговых партнеров Китая располагаются США - $760 млрд. Далее - Южная Корея и Япония - по $360 млрд. Все они, мягко говоря, совсем не друзья Китаю.



Но китайцы действуют прагматично. Они ничем не отвечает на недружественные шаги и выпады Вашингтона и его союзников, потому что это привело бы потере денег.



"СП": На каком месте для Китая российский рынок?



- На пятом-шестом, он растет, но пока еще почти вдвое отстает от третьего и четвертого.



"СП": И за работу на не самом важном для себя российском рынке Китай рискует вторичными санкциями. Как Пекину вывернуться из этой ситуации?



- Ну вот ровно так, как он и делает. Россия для Китая нужна не как рынок, а как стратегический партнер, ради которого можно немножко рисковать. Но Пекин выступает с мирными инициативами, а за пределами России - не поддерживает вслух цели СВО.



В Китае есть поговорка: "Лесть не требует оплаты". Китайцы уважают такое понятие, как лесть и считают, что она никого ни к чему не обязывает, а собеседнику приятно.