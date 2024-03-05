Позабывшие об уроках двух мировых войн немецкие военные – в заговоре против канцлера?

00:25 06.03.2024 5.03.2024 | ПЕТР ДМИТРИЕВ



Шольц блокирует поставки Taurus, спасая Германию от вовлечения в вооруженный конфликт?



Третья мировая война с применением ядерного оружия – не столь уж далекая перспектива. Многие пришли к такому выводу после того, как Маргарита Симоньян опубликовала материалы секретного обсуждения высокопоставленными офицерами бундесвера вариантов отправки мощных дальнобойных ракет Taurus на Украину.



Согласно дешифровке аудиозаписи, 19 февраля немецкие офицеры обсуждали не только варианты отправки ракет, но и блокирующего такие поставки канцлера Олафа Шольца. Инспектор ВВС бундесвера Герхартц в обнародованной "прослушке" заявил, что министр обороны Писториус попросил проработать поставки.



Герхартц на совещании с коллегами отмечал, что Крымский мост "имеет важное военно-стратегическое и политическое значение". Когда зашла речь о деталях использования Taurus с территории Украины, он отметил, что там "находится много людей в гражданской одежде, которые говорят с американским акцентом". Очевидно, речь шла о "коллегах" из НАТО.



Его собеседники тоже говорили про мост. Так, начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе посетовал на проблемы производства и применения, отметив, что ракеты "будут готовы к применению только через 8 месяцев" после решения о поставке. Сами ракеты надо будет взять из запасов бундесвера, однако без фирмы-производителя ничего нельзя сделать. Требуется время на подготовку персонала, есть проблемы обеспечения доступа к информации для точного наведения, не решена проблема с самолетами-носителями…



В разговоре вскрылось много интересных деталей о состоянии немецкой армии, отошедших, однако, в тень на фоне разразившегося политического скандала.



Германские СМИ, а затем и официальный Берлин подтвердили факт прослушки. Более того: Минобороны ФРГ выпустило специальную инструкцию по соблюдению конфиденциальности подобных переговоров в будущем с учетом обнародованного негативного опыта.



Традиционно с самого начала западные политики и работающие по их "темникам" украинские пропагандисты пытались отрицать сам факт. Однако эта натужная волна была быстро сбита влиятельными западными изданиями. Агентство DPA, Berliner Zeitung, пропагандистская DW (иноагент в России) и другие влиятельные издания подтвердили подлинность записи онлайн-конференции высокопоставленных офицеров люфтваффе, состоявшейся на платформе Webex. Жалкая попытка выпавшей из повестки Die Welt представить скандал "холостым выстрелом Владимира Путина" выглядела трагикомично.



Многие комментаторы обратили внимание на два важных обстоятельства. Первое: спецслужбы России по-прежнему эффективны. Публикация добытых ими материалов намекает на наличие куда более серьезного компромата. Когда и как он будет пущен в ход и будет ли это сделано публично или как обычно – здесь большое поле для инсинуаций.



Второе: обнародование "прослушки" совпало (наверное, это чистая случайность) с заявлением президента Франции о возможной отправке на Украину солдат НАТО. Его речь 27 февраля была выдержана в иезуитском духе с такими утверждениями, как "все возможно, если это полезно для достижения нашей цели".



"Поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе", – подчеркнул Макрон. Не исключено, что накануне он перечитывал Гитлера.



После начавшегося скандала, спровоцировавшего парламентские и уличные протесты, Макрон попытался "дать заднюю" и представить проблему в традиционном "меня не так поняли". На эту тему за него даже выступили главы Минобороны и МИД Франции. Однако все все поняли правильно.



После этого Макрон был вынужден заявить: "Мы не рассматриваем возможность отправки французских войск на Украину в ближайшем будущем". Однако эта фигура речи еще больше раззадорила как его критиков, так и потенциальных сестер по оружию из прибалтийских лимитрофий. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью Sky News призвала не боятся России и назвала отправку солдат на Украину "обороной".



Бывший украинский посол Вадим Пристайко в декабре 2023 года говорил о возможности отправки британских солдат на Украину в случае катастрофического положения ВСУ в ходе СВО. Однако этот зондаж общественного мнения не был воспринят как эффективный. Задолго до 24 февраля 2022 г. украинский официоз сделал все для того, чтобы его воспринимали как источник дезинформации, откровенной лжи. Поэтому и потребовалось, на первый взгляд, неосторожное заявление Макрона.



Президент Франции солгал: французские военнослужащие давно участвуют в военном конфликте. Не только Financial Times, но и грантовая обслуга западного агитпропа уже открыто говорят о присутствии западных "специалистов" на Украине.



Изначально российские эксперты говорили о том, что использование M142 HIMARS и Storm Shadow/SCALP-EG осуществляется не военнослужащими ВСУ. Слишком дорогие вооружения, чтобы их доверять украинским солдатам и слишком высокая квалификация требуется для их применения. Навыки приобретаются отнюдь не за пару месяцев и не компенсируются пресловутой "мотивацией".



Олаф Шольц 27 февраля прямо заявил о том, что дальнобойные ракеты Storm Shadow/SCALP-EG на Украине запускаются по российским целям британскими и французскими военными. Федеральный канцлер отметил, что Германия не будет в этом уподобляться Британии и Франции, так как такой подход сделает ее участником конфликта.



"Это очень дальнобойное оружие. И то, что делают британцы и французы в плане контроля целей и их сопровождения, не может быть сделано в Германии. Любой, кто имел дело с этой системой, знает это", – процитировало Шольца издание Focus.



The Telegraph отреагировала на это филиппиками британских и немецких парламентариев. Шольца обвинили не во лжи, но в "вопиющем злоупотреблении разведданными" – как будто бы Москва не знала того, о чем сказал канцлер Германии.



Весьма осторожный политик, не желавший в начале СВО отправлять на Украину никакого оружия, согласившийся под жестким нажимом отправлять каски и бронежилеты, теперь защищается от нарастающего на него давления. Давят со всех сторон – извне и агентурой изнутри. Бундестаг 22 февраля проголосовал за поставку немецких ракет на Украину, которая давно и откровенно хамски требует у Берлина именно Taurus.



Теперь выяснилось, что и позабывшие уроки обеих мировых войн немецкие военные в заговоре против канцлера. Как справедливо заметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, они уже предметно и конкретно обсуждают планирование ракетных ударов по России.



"Здесь, конечно же, предстоит узнать, делает ли это бундесвер по своей инициативе, тогда вопрос, насколько управляем бундесвер и насколько господин Шольц контролирует эту ситуацию или это часть государственной политики ФРГ. И то и другое очень плохо, и то и другое лишний раз подчеркивает прямую вовлеченность стран так называемого коллективного Запада в конфликт вокруг Украины", – сказал 4 марта Песков.



В тот же день МИД РФ вызвал посла ФРГ и заявил ему демарш "в связи с обсуждением в разговоре высших германских офицеров возможности поставок киевскому режиму дальнобойных крылатых ракет "Таурус", а также оказания ВСУ практической помощи в их боевом использовании по целям в России". Это наглядно свидетельствует о вовлеченности "коллективного Запада", включая Берлин, в конфликт вокруг Украины.



Публикация "прослушки" немецких офицеров может считаться одним из ответов на французский зондаж. Тайно осуществить такие действия не получится, подобные попытки должны сопровождаться заготовкой цинковых гробов и поиском локаций для упоминания в некрологах о несчастных случаях где-нибудь в Альпах или Пиренеях.



Пока в Париже и Лондоне обсуждают смелые (если не сказать безрассудные) планы местных политиков, Ужгород стал столицей уклонистов. Со всей Украины в приграничный городок стекается не только молодежь, но и годящиеся им в отцы сограждане даже с инвалидностью. Подобно крысам на корабле, они чуют приближение катастрофы. Ее всеми силами, несмотря на давление "вашингтонского обкома" и стаи товарищей по НАТО пытается отсрочить и Шольц.



Особенность ситуации в том, что выход из игры уж невозможен. Берлин отправил танки, САУ, прочую артиллерию и другие виды тяжелых вооружений. Taurus, как верно заметили фигуранты "прослушки", не изменит хода СВО, однако добавит доказательной базы в участие Запада в войне против России на украинском поле и станет дополнительным аргументом для защитного удара – не исключено, что и по объектам в Германии. Не исключено, что ракетами с необычными боеголовками. Источник - fondsk.ru

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