Мехмет Али Гюллер: На Украине Запад разжигает "особую войну"

00:26 06.03.2024

Cumhuriyet

Турция



На Украине Запад разжигает "особую войну"

Cumhuriyet: утечка из бундесвера показала, как Запад попытается "спасти" Украину



Обнародованный разговор немецких офицеров показал, как именно Запад планирует затянуть конфликт на Украине на фоне явного провала ВСУ, пишет Cumhuriyet. США и их союзники не отправят солдат на поле боя. Вместо этого они будут вести "особую войну".



Мехмет Али Гюллер



Громкое заявление президента Франции Макрона о том, что он не исключает отправку западных войск на Украину, имеет особо важное значение, и тому есть несколько причин. Во-первых, оно свидетельствует о том, что в Европе, как и в США, есть те, кто стремится к затяжному конфликту.



А на сегодняшний день актуален следующий вопрос. Несмотря на крупные поставки вооружений и боеприпасов, ВСУ в ходе их контрнаступления не смогли продвинуться ни на метр, та кампания вовсе привела к смене главнокомандующего армии и ее отступлению на некоторых направлениях. Как в таких условиях Соединенные Штаты и Великобритания продолжат боевые действия в рамках того самого затяжного конфликта?



Есть два пути: либо отправить бойцов на Украину, либо экспортировать "особую войну" в эту страну.



Спор об отправке войск на Украину



Картина, сложившаяся после выступления французского президента, показывает, что вариант отправки войск на Украину, по крайней мере сейчас, невозможен. После того как Путин напомнил Макрону о Наполеоне, а Кремль прокомментировал данный сценарий и назвал его прямой войной между Россией и НАТО, Запад пошел на попятную. И Белый дом, и генеральный секретарь НАТО, и канцлер Германии однозначно дали понять, что посылать солдат на Украину они не собираются.



Армию для участия в боевых действиях не перебросят, но военных, которые будут заниматься боеподготовкой, разумеется, отправят, да и уже отправляют...



И вот единственный вариант, который США могут реализовать в рамках своей стратегии по затягиванию конфликта, заключается в следующем: расширение "тренировочных миссий" на Украине, их диверсификация за счет подключения других стран НАТО и посредством этого ведение "особой войны".



Так что же такое "особая война"? Наиболее конкретным ее примером был подрыв "Северного потока", то есть газопровода Германия – Россия, странами НАТО. Теперь Запад попытается выполнить и другие задачи в контексте такой войны. На это уже указывает ряд фактов.



14 баз ЦРУ на Украине



The New York Times написала, что ЦРУ создало 14 баз на Украине. Дата их появления на территории страны показывает, что конфликт, как я всегда говорил, начался не в 2022-м, а в 2014 году.



Также очевидно, что с 24 февраля 2022 года происходит увеличение и расширение таких баз. С тех пор директор ЦРУ Уильям Бернс (William Burns) посетил Украину целых десять раз.



По словам российской стороны, на этих базах, помимо американцев, также находятся сотрудники британской и французской разведки. Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что базы использовались для "грязной работы".



План подрыва Крымского моста



Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян обнародовала полученную ею запись разговора немецких офицеров. В 40-минутной беседе высокопоставленные военные бундесвера обсуждают, как взорвать Крымский мост, не оставив следов. При этом также упоминаются имена некоторых американских и британских офицеров.



Кто это? Начальник отдела операций и учений командования ВВС Германии Грефе (Graefe), инспектор командования ВВС Герхарц (Gerhartz), представители центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске (Fenske) и Фроштедт (Frostedt).



Еще один факт, выявленный записью от 19 февраля, заключается в том, что эти военные время от времени приезжали на Украину.



Европа, действующая в интересах США, проигрывает



Одним словом, США и их партнеры не могут отправить солдат на Украину для прямого участия в боевых действиях, но они начали экспортировать "особую войну" для реализации стратегии по затягиванию конфликта. Запад будет поддерживать его в "горячем" состоянии через такие диверсии, как подрыв мостов, атаки на электростанции, бомбардировка плотин и так далее.



А больше всего от этой грязной работы американцев пострадают европейские страны, которые столкнутся с еще более высокими ценами на энергоресурсы и инфляцией, низкими темпами производства и бедностью... Иначе говоря, фермеры в конце концов просто вывалят кучу навоза перед парламентами!