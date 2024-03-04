 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 06.03.2024
01:10  Трамп в одном шаге - от победы или убийства, - Петр Акопов
00:52  Транзит газа через Украину, кому он выгоднее
00:49  Можно ли сделать целомудрие национальной идеей, - Петр Акопов
00:44  В России конфисковали активы укр-олигарха Коломойского. Третий год войны...
00:38  Моди достал со дна золотой век Индии. Накануне выборов премьер-министр нырнул к местной Атлантиде
00:28  Академик Павловский - создатель Таджикской советской академии наук, - Г.Шерматов
00:26  Мехмет Али Гюллер: На Украине Запад разжигает "особую войну"

00:25  Позабывшие об уроках двух мировых войн немецкие военные – в заговоре против канцлера?
00:24  Мирный план Китая: Ли Хуэй дожен поддержать Россию, не ссорясь с Европой
00:22  Кому мешают мечети и хиджабы в России? - К.Семенов
00:14  Путин инициирует создание зерновой биржи в рамках БРИКС
00:06  Хуситы уверяют, что влепили ракеты в американские эсминцы в Красном море
Вторник, 05.03.2024
17:18  Умер известный казахстанский спортивный журналист Рабат Жанибеков
17:14  ТаджСудьба. Учиться, учиться и еще раз учиться. А потом – в миграцию…
17:06  Уходит в отставку Вики Нуланд - старуха Шапокляк от Госдепа США
16:59  Довальсировала с Путиным до России: австрийский министр Карин Кнайсль сбежала в Питер
15:46  Россия потеряла в Черном море еще один боевой корабль - новейший корвет "Сергей Котов"
15:42  Сессия ВСНП Китайской Народной Республики: пока без сюрпризов
13:58  Канадская Cameco и казахстанский "Казатомпром" изо всех сил пытаются нарастить производство урана
13:54  Мигранты в Москве работают по-черному и никак не лечатся, - Къ
13:05  "Няшка" Мубина Турсунова стала "Мисс Кара-Балта 2024"
13:01  "Кант объединили с Люксембургским айыльным аймаком...". В Киргизии появились еще 2 города областного значения
12:45  Египетские ученые предложили консервировать папирусы с помощью хрена
12:40  "Заверяю: вы будете защищены от давления": Казпремьер Бектенов увещевает инвесторов
12:39  Забытые солдаты Империи-25. Герой Хивинских походов и строитель Закаспийской ЖД султан Махмуд Бешджанов, - В.Андреева
12:33  Алматы. Более 100 горожан отказываются покидать развернутые временные убежища
12:28  Кызылорда. Скотокрады расстреляли и разделали на мясо стадо верблюдов
12:05  Алмаз Исанов - мажор, бездельник и карьерист, возглавил ОАО Abu Dhabi Kyrgyz Investment
11:08  "Затруднен выпас на табеневке". Определены причины голодомора лошадей на пастбищах Южного Казахстана
10:50  Умер в колонии мотавший червонец бывший мэр Андижана Бахром Хайдаров
10:47  Макрон хочет свергнуть киевский режим? - Рами Аль-Шаер
10:46  Расизм либерализма требует осмысления, - Эд.Биров
10:42  Правозащитники призвали генсека ОБСЕ отказаться от расширения сотрудничества с Туркменистаном
10:39  Красное море: кому на руку подводно-кабельная война? - В.Ильин
10:32  Россия - воинская империя, и ей нужна воинская элита, - Вл.Можегов
09:50  Отчего переполошился российский олигархат? - Иван Полетаев
09:39  Пакистан поделили по-братски. Новым премьер-министром страны стал Шахбаз Шариф, а партию власти возглавил его брат Наваз
09:35  Трамп сокрушительно побеждает Хейли на кокусах в Северной Дакоте - 84 против 14%
08:38  Бишкек. Мелис Мураталиев назначен главой Нацкомиссии по госязыку и языковой политике КР
07:24  Взаимная торговля России и Казахстана превысила 2,5 триллиона рублей
01:34  "Талибан" и терроризм: Опасный сосед Таджикистана может выйти на "тропу войны", - Фарид Ахмади
00:56  Хуситы утверждают, что поразили ракетами израильский и американский? корабли в Аравийском море
00:55  Сессия Китайского парламента. Депутатам могут раскрыть тайну исчезновения высших чиновников и секрет возрождения экономики страны
00:33  Как США сколачивают антикитайские союзы в Юго-Восточной Азии
00:23  В Ашхабаде развалилась школа №135. Простояла 7 лет
00:14  Борис Акимов: Капитализм, прощай!
00:02  Что происходит в эвакопунктах Алматы после землетрясения
Понедельник, 04.03.2024
22:08  Франция первой в мире закрепила право на аборт в Конституции
21:52  Евросоюз сам решил отказаться от украинского транзита российского газа с 2025 года
21:34  Землетрясение в Алматы: поступило 156 сообщений о повреждениях зданий
20:50  Мог ли причиной землетрясения в Алматы стать жуткий Кеминский разлом, уже убивавший город в 1911-м?
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Академик Павловский - создатель Таджикской советской академии наук, - Г.Шерматов
00:28 06.03.2024

Он проехал верхом тысячи километров по бездорожью, спас тысячи жизней и основал Академию наук Таджикистана

Гафур Шерматов, специально для Asia-Plus

Сегодня 140 лет со дня рождения основоположника науки Таджикистана Евгения Павловского.

Академик Павловский на встрече со своими избирателями в Верховный Совет СССР.



Русский врач, гуманист, ученый с мировым именем. На многие годы он связал свою судьбу с Таджикистаном. В 1928 году он приехал в нашу страну спасать и лечить таджикский народ от эпидемии холеры, чумы, малярии, тифа и других инфекционных болезней.

Он объял необъятное, и даже если бы его деятельность ограничилась только ликвидацией этих болезней, уносивших тысячи жизней, все равно его имя было бы навсегда вписано в историю таджикского народа.

Необыкновенна жизнь и судьба этого ученого. Кто мог предположить, что болезненный мальчик, застенчивый юноша из российской глубинки проживет почти целый век и оставит глубокий след в духовной сокровищнице советской и таджикской науки? Кто мог представить, что сын скромного сельского учителя уедет за тридевять земель от дома и будет работать в далеких глубинах Азии?

Директор Таджикской базы Академии Наук СССР Евгений Павловский за препарированием насекомых на Варзобской горно-ботанической станции, сентябрь 1938 г.

Сегодня чтобы озвучить все его титулы и звания, потребуется ни одна минута времени: академик Академии наук СССР, академик Академии медицинских наук СССР, Герой Социалистического труда, генерал-лейтенант медицинской службы, почетный академик Академии наук Таджикской ССР, Президент Географического общества СССР и т.д.

Хотя, сам Евгений Никанорович не любил эти звания и титулы. Он иронически говорил: "Они, как путы на ногах у лошади, заставляют замедлять шаги и задирать голову".

Себя он называл просто: советский зоолог и паразитолог. Но за этим коротким определением стоит громадный труд по становлению советской зоологии, паразитологии и экологии, труд, спасший жизни тысяч людей, проложивший пути передовой науке и соединивший ее с практической медициной.

Выпускник Военно - медицинской академии в Петербурге Евгений Павловский унаследовал лучшие традиции русской медицины и зоологии. Начиная с юношеских лет и до последних дней жизни, он был связан с нашей страной.

Директор Таджикской базы Академии Наук СССР Павловский проводит научно-полевые исследования почвы в кишлаке Зидды во время вспышки инфекционного заболевания среди местного населения, август 1939 г.

"Трудно подсчитать, - вспоминает Павловский, сколько раз начиная с 1908 года мне приходилось в качестве руководителя паразитологических экспедиций бывать в Средней Азии. Но самая привлекательная работа у меня была в Таджикистане".

"Верхом на лошади в неимоверную жару и по бездорожью"

В 1928 году правительство Таджикской республики обратилось к правительству Советской страны с просьбой оказать помощь в организации здравоохранения. В отдаленных районах республики свирепствовали такие болезни как: оспа, туберкулез, малярия, тиф и другие, инфекционные заболевания. Нужно было определить – для каких регионов характерны те или иные заболевания и выработать конкретные рекомендации по их излечению.

Первое заседание президиума Академии Наук Таджикской ССР под председательством С. Айни, апрель 1951 года.

В том же году Павловский возглавил снаряженную паразитологическую экспедицию в Таджикистан. Верхом на лошади в неимоверную жару и по бездорожью он объездил всю республику.

Ученый – врач боролся за жизнь человека. Это был труд подвижника. Евгений Никанорович и его спутники лечили больных, делали несложные операции.

Участники церемонии открытия Академии наук Таджикской ССР, апрель 1951 года. В нижнем ряду третий слева академик Евгений Никанорович Павловский.

Только за время экспедиции Евгений Никанорович принял более 3 тысяч больных, составил карту эпидемиологических заболеваний горных регионов, где, в каком селении, кто, чем болеет.

Это было нужно для того, чтобы в последующем такие экспедиции уже выезжали целенаправленно и состояли из конкретных специалистов.

И уже в 1929 году в Ленинграде выходит сборник его работ "Животные паразиты и некоторые паразитарные болезни человека в Таджикистане".

В этом историческом для всей науки Таджикистана здании по улице Айни располагалась Таджикская база, а затем Таджикский филиал Академии Наук СССР. Здесь с 1938 по 1951 гг. работал академик Евгений Никанорович Павловский.

Создание Академии наук

Впервые… Это слово употребляется часто, когда речь идет о трудах Павловского. Так Евгений Никанорович впервые описал случай слоновой болезни свойственной экваториальной Африке в Таджикистане.

В 1929 году стараниями Павловского в Душанбе создается республиканская малярийная и паразитологическая станции, а в 1931 году – тропический институт. За короткий срок была решена проблема выявления и обезвреживания очагов малярии, тифа, оспы.

1932 год был переломным в развитии паразитологии в Таджикистане в связи с научным открытием сделанным Павловским. Суть его заключалась в разработке концепции об организме как среде обитания его паразитов. Это, по существу, было началом развития нового экологического направления в паразитологии.

В 1932 году была основана Таджикская база Академии Наук СССР, в организации и деятельности которой Евгений Никанорович принял самое активное участие, руководя ее научно-практической работой.

Мемориальная доска, установленная на здании по улице Айни

В 1941 году Павловский проводит реорганизацию Таджикской базы в филиал Академии Наук СССР и становится его руководителем, одновременно преобразуя сектор зоологии и паразитологии в институт того же названия, опять же под его руководством.

Энциклопедичность и глубина исследований Павловского обобщены в его научных трудах изданных в советские годы – "Звери Таджикистана" (1935), "Рыбы Таджикистана" (1938), "Птицы Таджикистана" (1940), "Малярийные комары Таджикистана и меры борьбы с ними" (1943) и десятки других трудов составившие целую библиотеку посвященную нашей республике.

"Академику Павловскому от благодарного таджикского народа"

В годы Великой Отечественной войны в Таджикскую ССР из прифронтовой полосы стали прибывать эшелоны с эвакуированными коллективами научных учреждений. Так, в декабре 1941 года из осажденного Ленинграда был эвакуирован Зоологический институт АН СССР. В Сталинабаде ленинградские зоологи на базе Таджикского филиала Академии наук СССР под руководством Евгения Павловского приступили к планомерной научной работе.

Мраморный бюст Павловского, некогда стоявший в школьном музее душанбинской средней школы № 8.

По инициативе академика в Сталинабаде проводилась разработка методов разведения стерильных личинок мух для их использования при лечении гангрены и остеомиелита, развивающихся при ранениях.

В результате исследований и опытов было налажено массовое производство стерильных личинок мух. Будучи помещены на гноящиеся раны, личинки уничтожали омертвевшие ткани, а их выделения, содержащие аллантоин, обеспечивали репарацию поврежденных тканей. Это способствовало быстрому заживлению ран.

Надо учесть, что поскольку используемых в подобных случаях антибиотиков тогда еще в СССР не было, разработанный метод был весьма эффективным. Многих раненых бойцов и командиров, проходивших лечение в Сталинабаде, вернули в строй личинки мух, выращенные в институте.

Для максимального увеличения выпуска сельскохозяйственной продукции, ленинградские зоологи направили свою исследовательскую работу на непосредственную помощь сельскому хозяйству Таджикистана, разработав способы борьбы с вредными насекомыми и грызунами.

Гранитный бюст с надписью "Академику Е. Н. Павловскому от благодарного таджикского народа", в 1974 году.

А еще Евгений Павловский является создателем Академии Наук Таджикской ССР, открывшейся в апреле 1951 года.

Незадолго до своей кончины, выступая на годичном общем собрании Академии он сказал: "Бытие человека не вечно – все дело в творениях, которые остаются после него".

Сегодня мы с полным правом можем сказать, что Евгений Никанорович заложил краеугольные камни в фундамент науки республики став, по сути, одним из ее основоположников.

В память о великом русском ученом его имя было присвоено Институту зоологии и паразитологии, душанбинской средней школе № 8 и одной из улиц столицы.

В 1974 году на территории Академгородка был установлен его гранитный бюст с надписью "Академику Е. Н. Павловскому от благодарного таджикского народа".

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709674080


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Повестку заседания Палаты утвердили сенаторы
- Начался официальный визит Председателя Мажилиса в Российскую Федерацию
- Олжас Бектенов и Михаил Мишустин обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
- Совет ЕЭК принял решение о беспошлинном ввозе ряда сырьевых товаров для промышленных предприятий РК
- В Мажилисе обсудили актуальные вопросы борьбы с киберпреступностью
- Постановление ЦИК РК от 4 марта 2024 года №18/20
- Глава МИД Казахстана встретился с президентом ИБР
- Кадровые перестановки
- Аким СКО выразил соболезнования семье Кайырлы Едресова
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  