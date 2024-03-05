Моди достал со дна золотой век Индии. Накануне выборов премьер-министр нырнул к местной Атлантиде

00:38 06.03.2024

05.03.2024



Лев Перчин



Нарендра Моди погрузился в сакральные глубины индийской истории.

Среди мировых лидеров распространяется практика эффектных перформансов. В этом ряду оказался премьер-министр Индии Нарендра Моди. Грядущей весной в стране пройдут всеобщие выборы. Подводное богослужение главы индийского правительства четко соотносится с идеологией руководимой им правящей партии "Бхаратия джаната". Организация строит свою политику на индусском национализме, поэтому экстрим-опыт Моди был наполнен мифопоэтическим символизмом.



Премьер 25 февраля спустился в шлеме водолаза и с аквалангом в воды Аравийского моря недалеко от побережья в штате Гуджарат. Он совершил глубинное поклонение на морском дне, в том месте, где, по предположениям, во времена седой старины располагался древний город Дварака, или Дваравати. Моди сел на грунт, скрестив ноги и сложив руки в молитве, а затем совершил ритуальные действия с пучком павлиньих перьев, посвященные богу Кришне. Вернувшись на поверхность, политик назвал свой дайв "божественным опытом". "Это было больше, чем мужество, это была вера", – написал он в соцсетях. "Вид Двараки в воде еще больше укрепил мою решимость строить развитую Индию в XXI веке", – сообщил политик. Глава правительства заявил, что легендарный город для него представляет идеальную муниципальную планировку и может служить примером для населенных пунктов современной, бурно развивающейся страны.



Это уже не первый случай, когда премьер-министр от партии, которая в основу своей идеологии положила доминирование индуизма в многоконфессиональном государстве, провозглашает в качестве залога грядущего величия Индии и ее модернизации глубоко архаичные образы и символы. Можно указать недавнее освящение храма Рамы в Айодхье (подробнее в "НГР" от 07.02.24) и стартовавший в одном из штатов процесс замены общинного семейного законодательства, включая шариат, на Гражданский кодекс (подробнее в "НГР" от 21.02.24).



Гуджарат – один из тех штатов, которые испытали на себе последствия мусульманского владычества. Индуистская династия из воинского сословия раджпутов потеряла суверенитет над этой территорией в 1297 году. В Гуджарате находится почитаемый храм Сомнатх, святилище бога Шивы. Его шесть раз разрушали исламские завоеватели начиная с набега в XI веке Газневидов из Афганистана. Святилище было в очередной раз отстроено в 1947 году и ныне стало одним из самых почитаемых в стране, где более 80% населения составляют индуисты.



"Я погрузился глубоко в море и увидел древний Дварака-джи (частица "джи" указывает на предмет или лицо, достойные почитания. – "НГР"). Археологи много писали о Двараке, которая погружена в море. О Двараке также много сказано в наших священных писаниях. Говорят, что сам господь Вишвакарма (божественный мастер, творец Вселенной. – "НГР") построил город", – поделился Моди своими впечатлениями после погружения на дно морское.



Действительно, Дварака упоминается в древнем эпосе Махабхарата и в Бхагават-пуране. Легендарная версия гласит, что он был чудесным образом за один день построен Кришной, аватаром Вишну, одного из трех высших богов, составляющих триаду главных божеств индуизма. В результате катаклизма город погрузился в воды Аравийского моря. Этим катаклизмом стала битва при Курукшетре. Описанию эпического события посвящена значительная часть Махабхараты. Дварака была одним из семи священных для индуистов городов. Место также почитается джайнами и буддистами.



"Кришна решил создать крепость посреди моря и укрыть родственников там, – повествует Бхагават-пурана. – Такая крепость была построена, ее протяжение равнялось 12 йоджанам (старинная индийская мера длины, каждая йоджана составляла 8–13 км. – "НГР"). Город там был выстроен с изысканным искусством и мастерством. Его украшали высокие дома с золотыми шпилями, широкие дороги, обширные сады. Боги предложили для этого свои лучшие дары".



"Город был наполнен звуками птиц и пчел, летающих по паркам и увеселительным садам, в то время как его озера, изобилующие цветущими лотосами, оглашались криками лебедей и журавлей, – говорится также в пуране. – Дварака могла похвастаться 900 тыс. королевских дворцов, все они были построены из хрусталя и серебра и великолепно украшены огромными изумрудами. Внутри этих дворцов мебель была украшена золотом и драгоценными камнями. Движение осуществлялось по хорошо продуманной системе бульваров, дорог, перекрестков и рыночных площадей, и множество домов собраний и храмов полубогов украшали очаровательный город".



Долгое время считалось, что Дварака – плод фольклорного творчества, мифологическая выдумка. Его сравнивали с Атлантидой. Однако в 1982 году остатки неких затопленных древних строений были обнаружены археологами вблизи населенного пункта, который на современный лад носит имя Дварка. Самое узнаваемое культовое строение в нынешней Дварке – храм Дваракадиши, посвященный Кришне. Разумеется, местные ученые сделали вывод, что обнаруженные ими подводные руины и есть легендарная столица царства Кришны. История подводных исследований началась с реставрации храма Дваракадиши в прибрежном городе. Открывая новые слои рядом со святилищем, археологи постепенно пришли к необходимости исследовать прилегающую к Дварке акваторию.



Мифологическое наследие древней Индии, особенно ее домусульманского периода, служит мощным политическим орудием правящей индуистской партии. Электорат "Бхаратия джаната", похоже, склонен воспринимать легендарно-фольклорную образность и актуальную повседневность как две ипостаси единой и неделимой национальной идеи.