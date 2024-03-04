В России конфисковали активы укр-олигарха Коломойского. Третий год войны...

00:44 06.03.2024

Игорь Коломойский обеднел в России

Украинского олигарха признали экстремистом и конфисковали его активы

Как стало известно "Ъ", в Адыгее по иску Генпрокуратуры были признаны экстремистами украинский олигарх Игорь Коломойский и экс-владелец Смоленского банка Павел Шитов. У финансистов, деятельность которых была запрещена, в доход России обратили ряд предприятий, бизнес-центр и дом в центре Москвы, почти 500 земельных участков в Подмосковье, Владимирской, Калининградской и Смоленской областях. Их площадь превысила 5,5 тыс. га.



Административный иск Генпрокуратуры, поддержанный прокуратурой Адыгеи, Кошехабльский райсуд республики рассмотрел в закрытом режиме. По данным источников "Ъ" в надзорном ведомстве, активы ответчиков, основными из которых являются Игорь Коломойский и Павел Шитов, прокуроры нашли, надзирая за борьбой с экстремизмом.



По версии Генпрокуратуры, господа Коломойский и Шитов, а также зарегистрированная в Лондоне компания JKX Oil & Gas Limited входили в одну экстремистскую группу, действия которой носили "ярко выраженный антироссийский характер".



Активизировалась группа, или объединение, в 2014 году после "антиконституционного переворота в Киеве". Господин Коломойский, которого в иске называют олигархом, поддержал новые власти республики и был назначен ими губернатором Днепропетровской области. С 2014 года с помощью подконтрольных СМИ он "развернул масштабную антироссийскую агитацию", а также "взял на полное обеспечение" подразделения признанного в России террористическим "Азова", националистические батальоны "Днепр", "Луганск", "Шахтерск" и "Айдар" (признан террористическим и запрещен), тратя на них до $10 млн ежемесячно. Также, говорится в иске, господин Коломойский поощрял убийства и похищения представителей ЛНР и ДНР, выплачивая премии за каждую жертву. По данным Генпрокуратуры, олигарх был причастен и к событиям в Одессе в мае 2014 года, где погибли не менее 50 человек.



Бизнес-составляющей сообщества административный истец посчитал JKX Oil & Gas Limited, подконтрольную господину Коломойскому. Через четырех доверенных лиц, резидентов Украины, входящих в ее руководство, ответчик установил надзор, владел значительными активами в нефтегазовой сфере, получая от них "постоянные и высокие доходы". Руководство самой лондонской компании публично осудило СВО и поддержало санкции против России, отметил источник "Ъ".



У Павла Шитова нашлись общие бизнес-проекты с господином Коломойским, считает надзор. Именно поэтому более $700 млн, похищенных из Смоленского банка, он по подложным счетам перечислил в 2013 году в Приватбанк Игоря Коломойского. В следующем году банкир скрылся на Украине, в розыск его объявили за мошенничество, растрату, злоупотребление полномочиями и преднамеренное банкротство (ст. 159, 160, 201 и 196 УК РФ). Сообщники беглеца были осуждены по тем же обвинениям в Москве. На Украине же, по версии надзора, господин Шитов был назначен "ответственным за криптоактивы" господина Коломойского. Кроме того, в соцсетях он неоднократно критически оценивал действия властей России, поддерживал теракты и диверсии на ее территории и публиковал "оскорбительные нецензурные высказывания в адрес отдельных граждан".



Признав господ Коломойского и Шитова, а также JKX Oil & Gas Limited экстремистами, суд распорядился конфисковать их активы в России.



Одним из них стало крупное предприятие топливно-энергетического комплекса ООО "Южгазэнерджи", осуществляющее добычу газа на Кошехабльском газоконденсатном месторождении. Основным владельцем ООО оказалась Adygea Gas BV, зарегистрированная в Нидерландах, а также лондонская Page Gas Ltd. Обе они находятся в собственности экстремистской JKX Oil & Gas Limited.



Кроме того, Adygea Gas BV выступала владельцем 100% долей в уставном капитале ООО "Кейтеринг-Юг", зарегистрированного в Адыгее и осуществляющего услуги в области общественного питания. Доли ответчиков в компаниях, стоимость которых, согласно судебным документам, превышала 5 млрд руб., а ежегодная выручка составляла около 1,7 млрд руб., были обращены в доход России. Кроме того, конфискована недвижимость, которой владели украинские резиденты JKX Oil & Gas Limited и другие ответчики в России.



СКР закончил расследование дела, по которому проходил Игорь Коломойский

Согласно судебному решению, государство получило контроль в центре Москвы над шестью помещениями в бизнес-центре в 3-м Самотечном переулке, 11, стр. 1 и домом в Звонарском переулке, 5, стр. 2 общей площадью 5,5 тыс. кв. м. Стране отошли 494 земельных участка сельхозназначения общей площадью 5573 га в Московской, Владимирской, Калининградской и Смоленской областях. Их кадастровая стоимость превысила 6 млрд руб. "Решение обращено к немедленному исполнению",- сообщили "Ъ" в суде.



Российские ответчики на запрос "Ъ" не ответили. При этом следует напомнить, что Игорь Коломойский преследуется не только в России, но и на родной Украине.



После конфликта с президентом Украины Петром Порошенко в 2015 году господин Коломойский был снят с должности губернатора. В 2016 году национализирован Приватбанк. Против его руководства было возбуждено дело по обвинению в выводе накануне национализации около 19 млрд гривен (около $707 млн) из кредита рефинансирования. В результате ряд активов господина Коломойского был заморожен.



Украинские силовики провели обыски у Игоря Коломойского

В сентябре 2022 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины провели у бизнесмена обыски по делу о завладении имуществом компании "Укрнафта" и махинациях с "Укртатнафтой". Через два месяца обе компании были национализированы.



В феврале 2023 года СБУ сообщила о разоблачении схемы хищений в "Укрнафте" и "Укртатнафте" на 40 млрд гривен (более $1 млрд).



В сентябре того же года СБУ предъявила господину Коломойскому обвинения в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.



По данным следствия, в течение 2013–2020 годов бизнесмен легализовал более $13 млн путем их вывода за границу. Предпринимателя отправили под арест на два месяца с возможностью выйти под залог в 509 млн гривен (около $13,8 млн), но он отказался его вносить. Своей вины бизнесмен, находящийся в СИЗО, не признает.



После изоляции господина Коломойского в 2023 году были арестованы его доли в компаниях стоимостью больше $81 млн, почти 1 тыс. объектов недвижимости и не менее 1,6 тыс. транспортных средств. По состоянию на сентябрь 2023 года Forbes оценивал состояние бизнесмена в $835 млн.



Николай Сергеев, Анна Перова