Транзит газа через Украину, кому он выгоднее

00:52 06.03.2024

Если российский газ не пойдет в Европу - он может послужить своей стране, причем с большей пользой



Евгений Берсенев

Материал комментируют:

Геннадий Шмаль

Игорь Юшков



Европейский Союз планирует отказаться от транзита российского газа через территорию Украины, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон по итогам заседания Совета ЕС по транспорту, телекоммуникациям и энергетике.



"Евросоюз не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа c Россией, но мы сфокусированы на поддержке Украины и на том, как лучше использовать украинскую газотранспортную системы и газохранилища в будущем, чтобы интегрировать их в европейский рынок", - приводит высказывание Симсон РБК.



Еврочиновница также сообщила, что в 2023 году российская доля в поставках голубого топлива в ЕС уменьшилась с 22 до 15 процентов. Через украинскую трубу Евросоюз получил 14 млрд куб м газа, еще в 18 млрд - в виде СПГ. По словам Симсон, "самой эффективной мерой, чтобы избавиться от российского газа, стало бы распространение санкций на поставки СПГ и всего трубопроводного газа из России". Однако данный шаг пока не встречает единодушную поддержку среди лидеров стран Евросоюза, признала она.



Что касается украинской стороны, то она готова обеспечить топливный транзит в случае запроса европейских стран, заявил глава правительства Денис Шмыгаль. По его словам, Киев готов "предоставлять такую услугу" в том случае, "если европейские страны выступят либо консорциумом, либо кто-то из европейских партнеров выступит транзитером уже своего газа". "Тут инициатива на стороне ЕС", - сказал он на пресс-конференции.



По словам Шмыгаля, Киев переговоры с Москвой вести не собирается, но готов к обсуждению данного вопроса с европейскими государствами.



Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач убежден, что Евросоюзу украинский газопровод все-таки необходим.



- Любой нормальный покупатель заинтересован в том, чтобы имелось больше вариантов газоснабжения. Это позволяет обеспечивать надежность поставок и выгодные цены.



Поэтому разумные члены ЕС цепляются за поставки из России, несмотря на высокий градус противостояния и давление извне. Собственно, благодаря этому транзит до сих пор продолжается и если их не додавят, то и продолжится в следующем году.



В первую очередь транзит поддерживается европейцами, хотя понятно, что Россия получает деньги за газ, а Украина - за транзит и обеспечивает поддержание ГТС. Но российская сторона сама бы не смогла обеспечить работу газопровода в условиях конфликта, а украинская не обладает достаточной субъектностью, чтобы его работу самостоятельно прекратить.



Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль убежден, что сегодня никто не заинтересован в отказе от транзита газа через украинскую территорию.



- Некоторые европейские страны, конструктивно настроенные к России, продолжают получать топливо по украинской трубе. И нам, конечно, не хотелось бы осложнять им жизнь.



Выгоден транзит и для Киева, который получает от нас плату за него, миллиарды долларов. Здесь, правда, не совсем понятна наша позиция, почему мы продолжаем делать ставку на украинскую трубу, хотя можно переориентировать европейский маршрут через уцелевшую нитку "Северного потока".



Но здесь, видимо, сказывается позиция европейцев, в которой присутствует политическая составляющая, довлеющая над экономической. Стоит напомнить, что договор об украинском транзите истекает в этом году, поэтому дальнейшая судьба данного маршрута зависит от позиции Киева.



"СП": Если вдруг украинская сторона наотрез откажется от транзита, для нас станет проблемой, что делать с невостребованными объемами топлива?



- У нас есть, конечно, другие направления. Не исключается, впрочем, вариант и сокращения добычи. Но мы можем дополнительные объемы поставлять в Китай по газопроводу "Сила Сибири", который рассчитан на 38 млрд кубов в год, прокачивается по нему значительно меньше. Есть "Сила Сибири 2" через Монголию, тоже не задействованная на полную мощность. Нам следует заняться своей страной - хотя уровень газификации России и составил на начало этого года 73,8 процента, но это далеко до намеченных 90%. Наконец, нам следует развивать комплексную газопереработку, использовать это природное богатство в химической промышленности, где у нас также имеются очень большие возможности.



Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков указывает, что отказ от транзита российского газа не в компетенции ЕС.



- Это даже не забота коммерческих компаний - они в свое время подписывали долгосрочные контракты с конечной точкой приема топлива в Австрии, после чего происходит передача прав собственности. Доставку до этой точки Европа всегда сваливала на Россию, на "Газпром". Мотив всегда был такой - это дополнительные риски, которые европейцам не нужны, поэтому вы, мол, разбирайтесь сами. В принципе, ЕС может заблокировать поставки путем санкций на газ, поставляемый через Украину, но они должны быть приняты единогласно.



"СП": Но эти меры трудно будет одобрить…



- Их заблокирует та же Австрия, получающая ежегодно около 6 млрд кубов в год через Украину. Те же Словакия, Чехия получают. Европа в год получает 14 млрд кубов, отказ от такого объема неизбежно вызовет рост цен. От этого экономически пострадает вся Европа. Вряд ли Венгрия поддержит такие рестрикции, хотя она получает топливо через "Турецкий поток": сегодня украинскую трубу перекроют, а завтра - "Турецкий поток". Будапешт все-таки более самостоятельно себя ведет, отстаивая свои интересы, как это было с ограничениями на поставки российской нефти.



Так что непонятно, как ЕС может это заблокировать, когда он не участвует ни в каком договоре - в нем ранее участвовали "Газпром" и "Нафтогаз". А сейчас договор вообще не нужен, поскольку Украина имплементировала европейское законодательство, и она проводит аукционы по разыгрыванию мощностей по транзиту газа, в которых в 2021 году участвовал и "Газпром". Получается, Еврокомиссия просто превышает свои полномочия.



"СП": Зачем тогда делаются подобные заявления?



- Возможно, они делают хорошую мину при плохой игре. Скажем, США введут санкции против "Газпрома", после чего Киев может не допускать компанию до аукционов. Но тогда транзит остановится. И тогда Европа сделает вид, что она хотела прекратить транзит, чтобы не выглядеть пострадавшей.



Такая версия возможна, но я лично сомневаюсь, что руководство ЕС так глубоко понимает ситуацию, так может прогнозировать и таким образом спасти свой имидж. Скорее всего, они просто пытаются набрать политические очки за счет антироссийской риторики, при этом ставят под удар национальные экономики стран-членов ЕС.