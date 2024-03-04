Трамп в одном шаге - от победы или убийства, - Петр Акопов

01:10 06.03.2024 Трамп в одном шаге - от победы или убийства



Петр Акопов



Дональд Трамп преодолел предпоследнее препятствие на пути к реваншу - теперь для того, чтобы вернуться в Белый дом, ему нужно просто дожить до выборов. До вчерашнего дня у "вашингтонского болота" формально еще оставалась надежда, что Трампа удастся просто не допустить к выборам - не по всей стране, а в некоторых штатах. Но в понедельник Верховный суд США запретил штатам отказывать экс-президенту в допуске к выборам.



Такую попытку уже предприняли в Колорадо: там местный суд решил, что Трампа нельзя допускать к республиканским праймериз, а без участия в них его фамилии не будет и в бюллетенях для голосования на президентских выборах в ноябре. В штате ссылались на 14-ю поправку к Конституции США, третий раздел которой запрещает занимать должность любому, кто "участвовал в мятеже или восстании". По этому же пути хотели пойти и другие штаты, находящиеся под контролем демократов, в частности Иллинойс и Мэн. Но Верховный суд отменил решение колорадских судей, причем сделал это единогласно, то есть за проголосовали не только судьи-консерваторы (их в ВС большинство), но и судьи-либералы.



Верховный суд подтвердил право штатов не допускать кандидатов до местных выборов, но не до федеральных, потому что они находятся в ведении конгресса, а не штатов. Благодаря этому решению уже сегодня Трамп победит на праймериз в Колорадо - и прекратятся попытки помешать его допуску к выборам в других штатах. В июле съезд Республиканской партии выдвинет его кандидатуру в президенты - и в ноябре он выиграет президентские выборы. Выиграет, потому что уже сейчас все опросы фиксируют его лидерство во всех ключевых, так называемых колеблющихся штатах, а именно они определяют исход выборов. Все остальные штаты (абсолютное большинство - четыре пятых) традиционно голосуют или за демократов, или за республиканцев - и все их выборщики отходят кандидату, победившему в штате, так что предвыборная борьба в них носит формальный характер.



Решение Верховного суда было ожидаемо, и дело даже не в том, что Трамп не признан виновным в "мятеже" (за который пытаются выдать "штурм" Капитолия 6 января 2021 года), а в том, что, если бы штатам разрешили не допускать кандидатов в президенты к выборам, это стало бы семимильным шагом на пути к развалу США. Отсутствие фамилии Трампа в бюллетенях в ноябре привело бы к тому, что республиканские штаты попробовали бы исключить из бюллетеней Байдена (или того, кто будет выдвинут вместо него от демократов) и, что еще важнее, просто не признали бы результаты выборов, если бы на них победил не Трамп. А демократические штаты точно так же не признали бы итоги голосования, ссылаясь на то, что в их штате Трамп даже не был включен в бюллетени.



То есть судьи Верховного суда просто отказались дать зеленый свет самому опасному сценарию, открывавшему путь к двоевластию (то есть провозглашению в январе 2025-го сразу двух президентов США или непризнанию итогов выборов частью штатов). Но означает ли это, что они его полностью предотвратили? Конечно, нет, потому что это не в их власти и никто не мешает штатам оспорить итоги выборов и не признать победителя.



Однако сейчас у американского истеблишмента не остается способов остановить Трампа до выборов - снять его невозможно. Есть еще некоторые надежды на то, что его можно засудить, то есть признать виновным (против него открыто множество дел), рассчитывая на то, что это отпугнет от "уголовника" часть его электората и приведет к поражению экс-президента. Ставка очень слабая, но это последнее, что есть в запасе у "вашингтонского болота". Однако и тут все не клеится: в том же Верховном суде рассматривается иск Трампа с требованием признать наличие у него президентского иммунитета. В случае его удовлетворения будут заморожены все процессы против Трампа - и он будет спокойно вести предвыборную кампанию, не отвлекаясь на суды.



Еще более наивна попытка остановить Трампа с помощью огромных судебных штрафов: например, нью-йоркский суд уже постановил взыскать с него 355 миллионов долларов за мошенничество в деятельности его девелоперской компании Trump Organization. Юристы Трампа оспаривают это решение, да и в целом разорить экс-президента (как минимум до выборов) точно не удастся. Не говоря уже о том, что на его предвыборную кампанию это в любом случае не повлияет: американцы охотно жертвуют ему деньги.



Получается, что остановить Трампа невозможно? Да, но признать это "вашингтонское болото" просто не может. Люди, которые уверены в своих полномочиях и возможностях править миром (то есть направлять его в нужное русло), не могут смириться с мыслью, что у них ничего не получается сделать с наглым выскочкой, уже однажды заехавшим в Белый дом. Остановить Трампа будут пытаться любой ценой, но проблема в том, что в нынешней ситуации сделать это почти невозможно.



Теоретически можно поменять всю интригу, выставив против Трампа вместо Байдена другого кандидата. Такого, который уверенно побьет Трампа в ноябре, но подобной фигуры у демократов просто нет. Все профессиональные политики-демократы для этого не годятся, Бараку Обаме выдвигаться на третий срок нельзя - вот и хватаются за фантастические варианты вроде Мишель Обамы (фантастические потому, что популярная бывшая первая леди категорически не хочет выдвигаться, да и нет никакой гарантии, что она выиграет у Трампа). Остается уповать на "руку Бога" или волю случая - ну то есть то, что можно будет за него выдать.



Речь идет о физическом устранении Трампа, то есть его убийстве. Опыт устранения очень опасных кандидатов в президенты (а не только действующих президентов) в Штатах большой: в 1935 году был убит популярнейший сенатор Хью Лонг, харизматичный луизианец, решившийся бросить вызов президенту Франклину Рузвельту изнутри его собственной - Демократической - партии. Но еще до начала предвыборной кампании, за год с небольшим до выборов, его застрелили в Капитолии Луизианы. Рузвельт выиграл и праймериз, и выборы. А в 1968-м другой очень популярный сенатор - Роберт Кеннеди - был убит на пути к победе на праймериз и выдвижению от Демпартии, которая тогда тоже была правящей и возглавлялась президентом Джонсоном (сменившим Джона Ф. Кеннеди, убитого старшего брата Роберта).



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В нынешних выборах, кстати, участвует Роберт Кеннеди - младший, сын Роберта. Он оставил попытки бороться с Байденом изнутри Демократической партии и идет в качестве независимого кандидата, отбирая при этом голоса как раз у действующего президента и обмениваясь взаимными "подмигиваниями" с Трампом. Кеннеди-младшего никто убивать не будет, однако сценарий убийства его отца вполне может быть применен к Трампу.



Роберта Кеннеди застрелили в ходе праймериз в Калифорнии 5 июня 1968 года - в первую годовщину начала шестидневной войны Израиля с арабами. Убийца, молодой палестинец Серхан Серхан, якобы сделал это из-за произраильской позиции Роберта, но в это мало кто верит. (Серхан, кстати, до сих пор отбывает пожизненное заключение.) Трамп - едва ли не самый произраильский президент в истории США (в частности, при нем Вашингтон признал Иерусалим столицей Израиля), так что почему бы какому-нибудь возмущенному творящимся в Газе мусульманину не захотеть расправиться с ним? Например, 7 октября - в первую годовщину рейда ХАМАС против Израиля (а заодно и день рождения Владимира Путина, которого "вашингтонское болото" уже давно изображает как "кукловода Трампа") и за месяц до президентских выборов.



Звучит фантастично? Нет, куда более реалистично, чем победа Джо Байдена 5 ноября 2024-го. Источник - РИА Новости

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