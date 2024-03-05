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Еще раз о дедолларизации мировой политики, - Олег Щукин
05:00 06.03.2024

инфляция американской валюты в военно-политическом измерении оказалась куда более существенной, чем в измерении финансово-экономическом
Олег Щукин

Как заявили в аппарате лидера демократического большинства в Сенате США Чака Шумера, американские законодатели 4 марта пришли к соглашению по вопросу о дополнительных, дискреционных (ежегодно устанавливаемых) расходах федерального бюджета на 2024 финансовый год, общая сумма которых определена в 1,66 трлн долл. В прошлом финансовом году они были утверждены на уровне 1,71 трлн долл., но на деле тратить пришлось намного больше запланированного, вследствие чего бюджетный дефицит у администрации Байдена вместо 1,154 трлн долл. составил почти 2,1 трлн долл.

Но это еще не значит, что финансовые проблемы Соединенных Штатов как государства, пусть с запозданием на пять месяцев и с пятью временными бюджетами (бюджет-2023 был принят в декабре 2022 года, а временных бюджетов было "всего-то" три), наконец, решены. "Бодания" по деталям внутри отдельных расходных статей, как ожидается, займут еще около месяца, так что закон о федеральном бюджете США-2024 появится в лучшем случае к концу марта-началу апреля, а если что-то пойдет не так, то не исключен и кратковременный шатдаун, то есть приостановка работы федерального правительства.

Никакой катастрофы в этом нет, такие шатдауны не раз случались и раньше, самый длительный из них, пришедшийся на президентство Дональда Трампа, продолжался больше месяца, с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года, но тогда он воспринимался скорее как дополнительные, хотя и неоплачиваемые, рождественские каникулы для госслужащих. Теперь же ситуация и внутри Соединенных Штатов, и во всем мире принципиально иная, чем была до пандемии COVID-19 и начала российской СВО на Украине. В нынешних условиях глобальной гибридной войны остановить работу правительства из-за нехватки финансирования для Америки будет не просто "дисфункцией", а признанием своей несостоятельности как государства.

И тот факт, что США почти полгода живут без утвержденного бюджета, в общем-то, является недопустимым для них как "глобального лидера" возглавляющего "альянс демократий". И, как показала январская конференция по международной безопасности в Мюнхене, этот факт вызывает у союзников США растущее беспокойство и сомнения: а способен ли сегодня Дядя Сэм в лице дедушки Джо и дальше "держать банк" глобальной политики? Проблема ведь гораздо глубже споров вокруг помощи Украине, Израилю и Тайваню "в одном пакете" с затратами на обустройство американо-мексиканской границы.

Казалось бы, для официального Вашингтона, чьи расходы за год составляют почти 6,5 трлн долл. при доходах чуть менее 4,7 трлн долл., не должно быть особой проблемы в том, чтобы увеличить расходные статьи своего бюджета еще на 100 или сколько там требуется миллиардов долларов. Но, оказывается, сейчас даже помимо и без учета этих имперских "понтов" американское государство каждый день тратит почти на 6,5 млрд долл. больше, чем зарабатывает, и в результате федеральный долг США на текущий момент превысил отметку 34,42 трлн долл., то есть только с начала 2024 года он увеличился почти на 420 млрд долл...

И эта сумма гораздо больше, чем Белый дом требовал для Киева, Тель-Авива и Тайбэя на пике своих запросов (когда, напомним, Байден требовал одобрить выделение 118 млрд долл., из которых 64,1 млрд должны были пойти Зеленскому и К°, теперь соответствующие цифры пришлось снизить примерно в полтора раза, до 66 и 40 млрд долл.). За последнее время говорилось немало слов о дедолларизации мировой экономики. Но пока до нее еще не дошло, это дело неопределенного и достаточно отдаленного будущего, а вот дедолларизация мировой политики - уже очевидная и жесткая реальность.

Инфляция американской валюты в военно-политическом измерении оказалась куда более существенной, чем в измерении финансово-экономическом. Если посчитать эквивалентный "обменный курс" доллара к рублю по оборонным расходам, то он окажется чуть ли не на три порядка ниже, чем на валютных биржах, не 90 рублей, а 12 копеек за доллар. То есть заливать любые проблемы эмиссией "баксов" у американцев уже не получается, привычный бюджетно-долговой допинг больше не действует. Для Америки и ее союзников это принципиально новый момент, который им еще предстоит осознать и понять, как жить и действовать дальше.

Как представляется, затянувшиеся бюджетные споры в Конгрессе США являются одним из следствий этого факта.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709690400


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