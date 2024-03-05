Белый дзуд. Потери скота в Монголии превысили три млн голов

05:23 06.03.2024

К настоящему моменту потери скота в Монголии достигли 3 089 420 голов. Об этом в понедельник сообщила Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям страны.



"Это напрямую связано с тем, что 135 сомонов в 17 аймаках Монголии страдают от белого дзуда, 50 сомонов в 11 аймаках -- от железного или ледяного дзуда, а ситуация в еще 66 сомонах приближается к бедственной", - говорится в официальном сообщении.



В воскресенье очередная партия гуманитарного груза была отправлена из Улан-Батора в регионы Монголии, где возникли проблемы с зимовкой скота.



В настоящее время животноводство остается одним из главных драйверов экономики Монголии, а также источником дохода для почти 40 проц. кочевого населения страны.



Белый и железный дзуд является стихийным бедствием в скотоводческих регионах, в первую очередь в Монголии, при котором домашний скот не способен найти корм под снежным и ледяным покровом, что приводит к гибели большого количества животных.



Согласно данным Национального статистического комитета страны, к концу 2023 года в Монголии насчитывалось 64,7 млн голов скота.