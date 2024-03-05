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|Афтершоки продолжают "подбрасывать" Алматы
05:33 06.03.2024
В Алматы 6 марта в 05:09 вновь ощущалось землетрясение, сообщает Zakon.kz.
По данным специалистов Сети сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК, эпицентр был расположен в 266 км на юго-восток от Алматы на территории Китая – афтершок.
Энергетический класс землетрясения 12.6.
Магнитуда MPV 5.4.
Координаты эпицентра 41.22° с.ш. 78.73° в.д.
Глубина 10 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): в Алматы 2 балла
Ранее афтершоки силой 2 балла ощущались 4 марта в 12:54. Эпицентр землетрясения расположен в 255 км на юго-восток от Алматы, на территории Китая.
Землетрясение силой 5 баллов произошло в Алматы 4 марта в 11.22. Сразу после подземных толчков в городе зазвучала сирена. Начальник ДЧС выступил с заявлением и попросил не поддаваться панике. Горожане покинули здания и вышли на улицу.
В ДЧС сообщили, как найти ближайший пункт приема населения и напомнили что делать во время землетрясения и как собрать "тревожный чемоданчик".
А сейсмологи и ДЧС озвучили прогноз сильных землетрясений в Алматы.
Елена Вебер