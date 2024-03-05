 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 06.03.2024
07:27  Михаил Петров: Нацбанк Киргизии своими действиями проводит настоящую диверсию
07:07  Раскулачивание иноагентов в РФ. Очередной "закон против негодяев" ограничит права на авторские отчисления
07:00  Казней в Иране становится все больше, - НГ
06:58  Китайский премьер Ли Цян обрисовал перспективы развития страны с осторожным оптимизмом, - Владимир Скосырев
05:52  Козыри средних и малых стран не сыграют. Глобальный мир Pax Americana распадается на части, - Андрей Школьников
05:36  Север-Азербайджан-Юг. О чем договаривается в Баку рос-премьер Мишустин
05:33  Афтершоки продолжают "подбрасывать" Алматы

05:23  Белый дзуд. Потери скота в Монголии превысили три млн голов
05:08  Туркменский газовщик (хозяин "Итеры") олигарх Макаров - бежал из РФ
05:03  Адвокаты миллиардера Усманова сообщили, что добились удаления твитов, использованных для обоснования санкций
05:00  Еще раз о дедолларизации мировой политики, - Олег Щукин
01:10  Трамп в одном шаге - от победы или убийства, - Петр Акопов
00:52  Транзит газа через Украину, кому он выгоднее
00:49  Можно ли сделать целомудрие национальной идеей, - Петр Акопов
00:44  В России конфисковали активы укр-олигарха Коломойского. Третий год войны...
00:38  Моди достал со дна золотой век Индии. Накануне выборов премьер-министр нырнул к местной Атлантиде
00:28  Академик Павловский - создатель Таджикской советской академии наук, - Г.Шерматов
00:26  Мехмет Али Гюллер: На Украине Запад разжигает "особую войну"
00:25  Позабывшие об уроках двух мировых войн немецкие военные – в заговоре против канцлера?
00:24  Мирный план Китая: Ли Хуэй дожен поддержать Россию, не ссорясь с Европой
00:22  Кому мешают мечети и хиджабы в России? - К.Семенов
00:14  Путин инициирует создание зерновой биржи в рамках БРИКС
00:06  Хуситы уверяют, что влепили ракеты в американские эсминцы в Красном море
Вторник, 05.03.2024
17:18  Умер известный казахстанский спортивный журналист Рабат Жанибеков
17:14  ТаджСудьба. Учиться, учиться и еще раз учиться. А потом – в миграцию…
17:06  Уходит в отставку Вики Нуланд - старуха Шапокляк от Госдепа США
16:59  Довальсировала с Путиным до России: австрийский министр Карин Кнайсль сбежала в Питер
15:46  Россия потеряла в Черном море еще один боевой корабль - новейший корвет "Сергей Котов"
15:42  Сессия ВСНП Китайской Народной Республики: пока без сюрпризов
13:58  Канадская Cameco и казахстанский "Казатомпром" изо всех сил пытаются нарастить производство урана
13:54  Мигранты в Москве работают по-черному и никак не лечатся, - Къ
13:05  "Няшка" Мубина Турсунова стала "Мисс Кара-Балта 2024"
13:01  "Кант объединили с Люксембургским айыльным аймаком...". В Киргизии появились еще 2 города областного значения
12:45  Египетские ученые предложили консервировать папирусы с помощью хрена
12:40  "Заверяю: вы будете защищены от давления": Казпремьер Бектенов увещевает инвесторов
12:39  Забытые солдаты Империи-25. Герой Хивинских походов и строитель Закаспийской ЖД султан Махмуд Бешджанов, - В.Андреева
12:33  Алматы. Более 100 горожан отказываются покидать развернутые временные убежища
12:28  Кызылорда. Скотокрады расстреляли и разделали на мясо стадо верблюдов
12:05  Алмаз Исанов - мажор, бездельник и карьерист, возглавил ОАО Abu Dhabi Kyrgyz Investment
11:08  "Затруднен выпас на табеневке". Определены причины голодомора лошадей на пастбищах Южного Казахстана
10:50  Умер в колонии мотавший червонец бывший мэр Андижана Бахром Хайдаров
10:47  Макрон хочет свергнуть киевский режим? - Рами Аль-Шаер
10:46  Расизм либерализма требует осмысления, - Эд.Биров
10:42  Правозащитники призвали генсека ОБСЕ отказаться от расширения сотрудничества с Туркменистаном
10:39  Красное море: кому на руку подводно-кабельная война? - В.Ильин
10:32  Россия - воинская империя, и ей нужна воинская элита, - Вл.Можегов
09:50  Отчего переполошился российский олигархат? - Иван Полетаев
09:39  Пакистан поделили по-братски. Новым премьер-министром страны стал Шахбаз Шариф, а партию власти возглавил его брат Наваз
09:35  Трамп сокрушительно побеждает Хейли на кокусах в Северной Дакоте - 84 против 14%
08:38  Бишкек. Мелис Мураталиев назначен главой Нацкомиссии по госязыку и языковой политике КР
07:24  Взаимная торговля России и Казахстана превысила 2,5 триллиона рублей
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Север-Азербайджан-Юг. О чем договаривается в Баку рос-премьер Мишустин
05:36 06.03.2024

Север-Азербайджан-Юг
Михаил Мишустин и Али Асадов уточняют в Баку логистические и торговые планы
С очередных переговоров глав правительств России и Азербайджана во вторник начался двухдневный визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Баку. Темы для обсуждения и приоритеты за последние полтора года не изменились - страны рассчитывают на дальнейшее увеличение товарооборота, который по итогам года достиг почти $4,4 млрд, ждут роста взаимных инвестиций и наращивания числа кооперационных проектов, а также намерены развивать логистику и транспорт, в частности коридор Север-Юг.

Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник прибыл с двухдневным визитом в Баку для переговоров с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, который после недавних внеочередных выборов президента сохранил свой пост. Господин Мишустин в среду также встретится с переизбранным президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По традиции к приезду российского гостя была подготовлена и культурная программа - премьеры осмотрели экспозицию Национального музея ковра.

В предыдущий раз в Азербайджан российский премьер приезжал в ноябре 2022 года, и с тех пор основные темы для обсуждения в общем остались неизменными, хотя российско-азербайджанские планы были актуализированы и детализированы. Так, в январе утверждена "дорожная карта" по экономическому взаимодействию до 2026 года - ее детали не раскрывались, но сообщалось, что она нацелена на развитие кооперации в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной, промышленной, аграрной и иных областях. Этот документ, как следовало из слов Али Асадова, пришел на смену семи профильным "дорожным картам" 2018–2023 годов - их реализация, отметил он, была успешной. Так, добавил господин Асадов, за последние годы странам удалось продвинуться по многим направлениям сотрудничества, в частности и в рамках инвестиционного взаимодействия.

Отметим, по данным российского правительства, в 2023 году российские прямые инвестиции в экономику Азербайджана составили $295 млн (четвертое место после Великобритании, Турции и Кипра).

"Ваш визит - хорошая возможность сверить часы и наметить новые направления сотрудничества",- обратился к своему визави Али Асадов. По итогам прошлого года, сообщил он, товарооборот между странами составил рекордные $4,4 млрд (прирост на 17,5% в сравнении с 2022 годом). Впрочем, ожидания были выше - в мае вице-премьер Алексей Оверчук говорил о планах выйти в обороте взаимной торговли на $5 млрд.

Отметим, в физическом выражении показатель увеличился на 30%, до 6,7 млн тонн, из которых поставки из РФ выросли на 33%, до 5,5 млн тонн (в основном речь идет о минеральных продуктах, продовольствии, сельхозсырье и металлах). Импорт РФ из Азербайджана, в свою очередь, увеличился на 17,7% (до 1,2 млн тонн - это продовольствие и сельхозсырье, пластмассы). Положительная в целом динамика, как сообщали ранее в Минэкономики, во многом связана как с развитием электронной торговли, так и с увеличением пропускной способности пунктов пропуска, а также с развитием транспортных коридоров.

В связи с этим в числе иных приоритетов, отметил Михаил Мишустин, остаются логистика и транспорт - в рамках этого направления Москва и Баку "ускоряют модернизацию погранпереходов" (по итогам переговоров подписана "дорожная карта" по их развитию), что позволит увеличить их мощность до 3 тыс. автомобилей в сутки. Более глобальная часть этой работы - продолжение развития железнодорожной, автомобильной и морской инфраструктуры западного маршрута международного транспортного коридора Север-Юг, который проходит через Азербайджан.

Отметим, для России этот проект является одним из приоритетных в связи с переориентацией на рынки Азии и стран Персидского залива. К 2030 году перевозки российских грузов по коридору Север-Юг должны увеличиться до 32 млн тонн (с 17 млн тонн в 2022 году). Совместные планы с Азербайджаном в этой части закреплены Бакинской декларацией 2022 года - пропускная мощность западного коридора должна вырасти с 9 млн до 15 млн тонн.

Ранее уже говорилось, что эту работу необходимо проводить в связке с созданием точек производственной кооперации, чтобы рост перевозок сопровождался ростом взаимного производства продукции. На этом фоне Михаил Мишустин отметил, что "значительный потенциал" для развития взаимодействия есть в "целом ряде направлений" - в энергетике, промышленности, судостроении, сельском хозяйстве и инновациях. "Огромное поле для совместных проектов и совместных инвестиций",- подчеркнул он. Перспективным направлением отношений Москвы и Баку считается также туризм - сегодня подписана "дорожная карта" по развитию этой сферы в 2024–2026 годах.

Евгения Крючкова, Баку

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709692560


Новости Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  