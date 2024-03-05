Север-Азербайджан-Юг. О чем договаривается в Баку рос-премьер Мишустин

05:36 06.03.2024 Север-Азербайджан-Юг

Михаил Мишустин и Али Асадов уточняют в Баку логистические и торговые планы

С очередных переговоров глав правительств России и Азербайджана во вторник начался двухдневный визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Баку. Темы для обсуждения и приоритеты за последние полтора года не изменились - страны рассчитывают на дальнейшее увеличение товарооборота, который по итогам года достиг почти $4,4 млрд, ждут роста взаимных инвестиций и наращивания числа кооперационных проектов, а также намерены развивать логистику и транспорт, в частности коридор Север-Юг.



Премьер-министр Михаил Мишустин во вторник прибыл с двухдневным визитом в Баку для переговоров с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, который после недавних внеочередных выборов президента сохранил свой пост. Господин Мишустин в среду также встретится с переизбранным президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По традиции к приезду российского гостя была подготовлена и культурная программа - премьеры осмотрели экспозицию Национального музея ковра.



В предыдущий раз в Азербайджан российский премьер приезжал в ноябре 2022 года, и с тех пор основные темы для обсуждения в общем остались неизменными, хотя российско-азербайджанские планы были актуализированы и детализированы. Так, в январе утверждена "дорожная карта" по экономическому взаимодействию до 2026 года - ее детали не раскрывались, но сообщалось, что она нацелена на развитие кооперации в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной, промышленной, аграрной и иных областях. Этот документ, как следовало из слов Али Асадова, пришел на смену семи профильным "дорожным картам" 2018–2023 годов - их реализация, отметил он, была успешной. Так, добавил господин Асадов, за последние годы странам удалось продвинуться по многим направлениям сотрудничества, в частности и в рамках инвестиционного взаимодействия.



Отметим, по данным российского правительства, в 2023 году российские прямые инвестиции в экономику Азербайджана составили $295 млн (четвертое место после Великобритании, Турции и Кипра).



"Ваш визит - хорошая возможность сверить часы и наметить новые направления сотрудничества",- обратился к своему визави Али Асадов. По итогам прошлого года, сообщил он, товарооборот между странами составил рекордные $4,4 млрд (прирост на 17,5% в сравнении с 2022 годом). Впрочем, ожидания были выше - в мае вице-премьер Алексей Оверчук говорил о планах выйти в обороте взаимной торговли на $5 млрд.



Отметим, в физическом выражении показатель увеличился на 30%, до 6,7 млн тонн, из которых поставки из РФ выросли на 33%, до 5,5 млн тонн (в основном речь идет о минеральных продуктах, продовольствии, сельхозсырье и металлах). Импорт РФ из Азербайджана, в свою очередь, увеличился на 17,7% (до 1,2 млн тонн - это продовольствие и сельхозсырье, пластмассы). Положительная в целом динамика, как сообщали ранее в Минэкономики, во многом связана как с развитием электронной торговли, так и с увеличением пропускной способности пунктов пропуска, а также с развитием транспортных коридоров.



В связи с этим в числе иных приоритетов, отметил Михаил Мишустин, остаются логистика и транспорт - в рамках этого направления Москва и Баку "ускоряют модернизацию погранпереходов" (по итогам переговоров подписана "дорожная карта" по их развитию), что позволит увеличить их мощность до 3 тыс. автомобилей в сутки. Более глобальная часть этой работы - продолжение развития железнодорожной, автомобильной и морской инфраструктуры западного маршрута международного транспортного коридора Север-Юг, который проходит через Азербайджан.



Отметим, для России этот проект является одним из приоритетных в связи с переориентацией на рынки Азии и стран Персидского залива. К 2030 году перевозки российских грузов по коридору Север-Юг должны увеличиться до 32 млн тонн (с 17 млн тонн в 2022 году). Совместные планы с Азербайджаном в этой части закреплены Бакинской декларацией 2022 года - пропускная мощность западного коридора должна вырасти с 9 млн до 15 млн тонн.



Ранее уже говорилось, что эту работу необходимо проводить в связке с созданием точек производственной кооперации, чтобы рост перевозок сопровождался ростом взаимного производства продукции. На этом фоне Михаил Мишустин отметил, что "значительный потенциал" для развития взаимодействия есть в "целом ряде направлений" - в энергетике, промышленности, судостроении, сельском хозяйстве и инновациях. "Огромное поле для совместных проектов и совместных инвестиций",- подчеркнул он. Перспективным направлением отношений Москвы и Баку считается также туризм - сегодня подписана "дорожная карта" по развитию этой сферы в 2024–2026 годах.



Евгения Крючкова, Баку Источник - коммерсант

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