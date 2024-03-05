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Козыри средних и малых стран не сыграют. Глобальный мир Pax Americana распадается на части, - Андрей Школьников
05:52 06.03.2024

в ближайшие 7-10 лет глобальный мир Pax Americana распадется на части
Андрей Школьников

Вхождение средних и малых стран в состав центра мир-системы (страны ЕС) практически гарантировало им несколько десятилетий высокого статуса, избыточного потребления и наращивания невозвратных долгов. В условиях расширения мир-системы, им было нужно лишь следовать правилам и плыть по течению. Даже регулярные грубые ошибки не мешали созданию иллюзии успеха и профессионализма управления. Для полупериферии ситуация иная, без права на ошибки, так как последние вели к падению до уровня периферии. Много примеров деградации в Латинской Америке и на Ближнем Востоке, в конце концов несколько десятилетий назад Сомали было одним из самых быстро развивающихся и перспективных государств.

Как правило, в основе падения лежат внешнеполитические ошибки, неспособность адекватно ответить на вызовы, заранее подготовить запасы и резервы на случай кризиса, на время снизить амбиции. Вместо того, чтобы в трудный момент укрепить внутреннее единство, пойти на компромисс в социальных, этнических, религиозных и идеологических вопросах, наоборот, начинали закручивать гайки. Болезненным и опасным оказывался элитный вопрос, когда отсутствие единой элиты и доминирующей нации / народа позволяло родоплеменным элитам народностей развязывать свою игру.

В ближайшие 7-10 лет глобальный мир Pax Americana распадется на части. Не имея готовых и работоспособных альтернатив, каждый крупный осколок будет стремиться воссоздать целое в форме панрегиона. За основу будут приняты экономические, технологические, финансовые и др. принципы и законы глобального мира, хотя декларироваться будет иное. Корректировки, доработки, изменения будут происходить постепенно, в первое время они будут небольшими, но с каждым годом все более далекими от оригинала, что к лучшему, ввиду банкротства модели капиталистической мир-системы.

Первое время можно будет говорить о разных формах капитализма, но в 40-е годы контуры разных вариантов посткапиталистического общества начнут явственно проступать. Каждый панрегион будет искать свой собственный путь. Уровень благосостояния и влияния отдельных стран будет определяться исходя из новых принципов, без оглядки на текущие статусы. На вершине окажутся другие державы, а статус остальных будет зависеть от положения в новых иерархиях.

Для понимания контуров грядущего миропорядка, целесообразно разбирать сценарии и стратегии потенциальных игроков, будущее всех остальных стран – стать полупериферией (младшие партнеры и вассалы) или периферией (Дикие земли). Важнейшими факторами для положения средних и малых стран, неспособных к самостоятельной игре (метрополии панрегионов или региональные державы), будут:

▪️ физическая, политическая, культурная и экономическая близость к потенциальному центру силы;

▪️ политическое благоразумие и дальновидность, чтобы вовремя понять и отреагировать на изменения;

▪️ военная сила, чтобы проще было договариваться, чем захватывать;

▪️ уникальные стратегические ресурсы, представляющие интерес сильных игроков, чтобы был предмет для торга / обмена.

Все остальное вторично. Текущее финансово-экономическое положение не играет существенной роли для стран второго и третьего эшелона. В качестве примера достаточно вспомнить катастрофу СССР и ее последствия для бывших союзников. Детальный разбор положения, текущего состояния, интересов и планов средних и малых стран чаще всего не принципиален. Большая часть контуров, связей и весов будет изменена, привычные козыри перестанут быть такими, вынуждая заново выстраивать отношений и набирать висты.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709693520


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