 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 06.03.2024
07:27  Михаил Петров: Нацбанк Киргизии своими действиями проводит настоящую диверсию
07:07  Раскулачивание иноагентов в РФ. Очередной "закон против негодяев" ограничит права на авторские отчисления
07:00  Казней в Иране становится все больше, - НГ
06:58  Китайский премьер Ли Цян обрисовал перспективы развития страны с осторожным оптимизмом, - Владимир Скосырев
05:52  Козыри средних и малых стран не сыграют. Глобальный мир Pax Americana распадается на части, - Андрей Школьников
05:36  Север-Азербайджан-Юг. О чем договаривается в Баку рос-премьер Мишустин
05:33  Афтершоки продолжают "подбрасывать" Алматы

05:23  Белый дзуд. Потери скота в Монголии превысили три млн голов
05:08  Туркменский газовщик (хозяин "Итеры") олигарх Макаров - бежал из РФ
05:03  Адвокаты миллиардера Усманова сообщили, что добились удаления твитов, использованных для обоснования санкций
05:00  Еще раз о дедолларизации мировой политики, - Олег Щукин
01:10  Трамп в одном шаге - от победы или убийства, - Петр Акопов
00:52  Транзит газа через Украину, кому он выгоднее
00:49  Можно ли сделать целомудрие национальной идеей, - Петр Акопов
00:44  В России конфисковали активы укр-олигарха Коломойского. Третий год войны...
00:38  Моди достал со дна золотой век Индии. Накануне выборов премьер-министр нырнул к местной Атлантиде
00:28  Академик Павловский - создатель Таджикской советской академии наук, - Г.Шерматов
00:26  Мехмет Али Гюллер: На Украине Запад разжигает "особую войну"
00:25  Позабывшие об уроках двух мировых войн немецкие военные – в заговоре против канцлера?
00:24  Мирный план Китая: Ли Хуэй дожен поддержать Россию, не ссорясь с Европой
00:22  Кому мешают мечети и хиджабы в России? - К.Семенов
00:14  Путин инициирует создание зерновой биржи в рамках БРИКС
00:06  Хуситы уверяют, что влепили ракеты в американские эсминцы в Красном море
Вторник, 05.03.2024
17:18  Умер известный казахстанский спортивный журналист Рабат Жанибеков
17:14  ТаджСудьба. Учиться, учиться и еще раз учиться. А потом – в миграцию…
17:06  Уходит в отставку Вики Нуланд - старуха Шапокляк от Госдепа США
16:59  Довальсировала с Путиным до России: австрийский министр Карин Кнайсль сбежала в Питер
15:46  Россия потеряла в Черном море еще один боевой корабль - новейший корвет "Сергей Котов"
15:42  Сессия ВСНП Китайской Народной Республики: пока без сюрпризов
13:58  Канадская Cameco и казахстанский "Казатомпром" изо всех сил пытаются нарастить производство урана
13:54  Мигранты в Москве работают по-черному и никак не лечатся, - Къ
13:05  "Няшка" Мубина Турсунова стала "Мисс Кара-Балта 2024"
13:01  "Кант объединили с Люксембургским айыльным аймаком...". В Киргизии появились еще 2 города областного значения
12:45  Египетские ученые предложили консервировать папирусы с помощью хрена
12:40  "Заверяю: вы будете защищены от давления": Казпремьер Бектенов увещевает инвесторов
12:39  Забытые солдаты Империи-25. Герой Хивинских походов и строитель Закаспийской ЖД султан Махмуд Бешджанов, - В.Андреева
12:33  Алматы. Более 100 горожан отказываются покидать развернутые временные убежища
12:28  Кызылорда. Скотокрады расстреляли и разделали на мясо стадо верблюдов
12:05  Алмаз Исанов - мажор, бездельник и карьерист, возглавил ОАО Abu Dhabi Kyrgyz Investment
11:08  "Затруднен выпас на табеневке". Определены причины голодомора лошадей на пастбищах Южного Казахстана
10:50  Умер в колонии мотавший червонец бывший мэр Андижана Бахром Хайдаров
10:47  Макрон хочет свергнуть киевский режим? - Рами Аль-Шаер
10:46  Расизм либерализма требует осмысления, - Эд.Биров
10:42  Правозащитники призвали генсека ОБСЕ отказаться от расширения сотрудничества с Туркменистаном
10:39  Красное море: кому на руку подводно-кабельная война? - В.Ильин
10:32  Россия - воинская империя, и ей нужна воинская элита, - Вл.Можегов
09:50  Отчего переполошился российский олигархат? - Иван Полетаев
09:39  Пакистан поделили по-братски. Новым премьер-министром страны стал Шахбаз Шариф, а партию власти возглавил его брат Наваз
09:35  Трамп сокрушительно побеждает Хейли на кокусах в Северной Дакоте - 84 против 14%
08:38  Бишкек. Мелис Мураталиев назначен главой Нацкомиссии по госязыку и языковой политике КР
07:24  Взаимная торговля России и Казахстана превысила 2,5 триллиона рублей
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китайский премьер Ли Цян обрисовал перспективы развития страны с осторожным оптимизмом, - Владимир Скосырев
06:58 06.03.2024

05.03.2024

Китай сделал ставку на умеренный экономический рост

Премьер Ли Цян обрисовал перспективы развития страны с осторожным оптимизмом
Владимир Скосырев

Доклад главы китайского правительства Ли Цяна, прочитанный им в парламенте страны, эксперты сочли прагматичным.
Руководство КНР уверено в том, что экономика после спада во время пандемии восстанавливается. Премьер Госсовета (глава правительства) Ли Цян в отчете перед парламентом сказал, что подъем составит примерно 5% в 2024 году. Такой показатель означает, что КНР останется одной из самых быстро растущих больших экономик мира. В то же время докладчик признал, что добиться этого сложно. По мнению экспертов, Пекин больше не делает ставку на рост во что бы то ни стало. О прежних темпах пора забыть. Главное теперь – перестроиться на новую модель и оправдать ожидания людей.
"Мы думали о том, что нужно сделать, и что возможно", – признал премьер, отметив, что фундамент для устойчивого роста недостаточно прочен. Как комментирует газета Global Times, официальный прогноз роста ВВП в 5% – это как раз то, чего можно достичь. Но правительство при этом принимало в расчет и негативные факторы, включая давление на Китай извне. Как бы то ни было, к оценке роста ВВП в период проходящих двух сессий – Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и Народного политического консультативного совета приковано самое большое внимание иностранных наблюдателей и бизнесменов.

В беседе с "НГ" Андрей Карнеев, руководитель Школы востоковедения в Высшей школе экономики, отметил: "Премьер нарисовал реалистичный сценарий. Намеченных целей можно достичь. Это прагматичный подход. Как ни удивительно, за все 40 лет реформ в Китае не разразился ни один экономический кризис. Это свидетельствует о том, насколько умело финансово-экономический блок использует необходимый инструментарий".

Для России тоже очень важно, как в Китае идут дела, отметил эксперт. "Китай –самый крупный наш торговый партнер. По многим направлениям нашего народного хозяйства мы зависим от товарных и технологических поставок из Китая. Конечно, санкции США затрудняют наши взаимные расчеты в долларах, поэтому желательно внедрять расчеты в национальных валютах", – заключил Карнеев. Ранее замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев сказал "НГ", что уже 80% расчетов между Россией и Китаем проходят в рублях и юанях.

The New York Times не разделяет довольно оптимистичный тон официальных китайских комментариев на выступление Ли Цяна. Премьер воздержался от смелых шагов, которые хотел бы увидеть частный бизнес, подчеркивает газета. Причем есть сомнения в том, что в прошлом году рост экономики действительно составлял примерно 5%.

"Лидеры Коммунистической партии пытаются восстановить веру в дальние перспективы экономики и освоить новые драйверы роста, такие как чистая энергия, электрокары, искусственный интеллект. Но эти усилия могут быть сведены на нет проблемами в секторе домостроения, избытком непроданных квартир, нежеланием потенциальных покупателей вкладывать деньги в недвижимость в тот момент, когда она обесценивается. К тому же многие правительства провинций и уездов погрязли в долгах. Но премьер сказал, что центр увеличит продажу бондов для помощи этим структурам всего на 2,6%. К этим трудностям добавляется сокращение рабочей силы в результате старения населения", – отмечает издание. Китайская экономика подвергается и сильному давлению извне. Правительственные чиновники в США и Европе работают над тем, чтобы сдержать торговую политику Китая, которую они рассматривают как несправедливую или угрожающую национальной безопасности.

Как указывается в проекте бюджета, военные расходы увеличатся как и в прошлом году на 7,2%, и достигнут 231 млрд долл. По их размерам Китай занял второе место в мире после США, где одобрили военный бюджет на 886 млрд долл. Еще одним событием в начале двух сессий, которое сразу привлекло внимание международной прессы, стала отмена китайским премьером пресс-конференции по окончании заседаний. В течение трех десятков лет, когда Китай открывался для иностранных инвесторов, брифинг главы правительства помогал иностранным инвесторам и правительствам получить инсайдерскую информацию о том, как китайские руководители управляют второй экономикой мира.

И вот, как передало Reuters, представитель ВСНП Лоу Циньцзянь заявил, что премьер Ли Цян не будет общаться с медиа в конце парламентской сессии. Более того, такие встречи с прессой не будут проходить и до истечения полномочий нынешнего парламента в 2027 году. С 1993 года китайские премьеры старались активно разъяснять политику КНР, чтобы привлечь иностранных инвесторов и подхлестнуть торговлю. Этого больше не будет. Чэнь Даоинь, независимый аналитик, который раньше преподавал в Университете политических наук и права в Шанхае, сказал: "Китай шел к эре открытия. Теперь он идет к эре изоляции". Впрочем, представитель парламента пояснил, что брифинги будут проводить теперь министры по темам, которыми занимаются их ведомства.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709697480


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Повестку заседания Палаты утвердили сенаторы
- Начался официальный визит Председателя Мажилиса в Российскую Федерацию
- Олжас Бектенов и Михаил Мишустин обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества
- Совет ЕЭК принял решение о беспошлинном ввозе ряда сырьевых товаров для промышленных предприятий РК
- В Мажилисе обсудили актуальные вопросы борьбы с киберпреступностью
- Постановление ЦИК РК от 4 марта 2024 года №18/20
- Глава МИД Казахстана встретился с президентом ИБР
- Кадровые перестановки
- Аким СКО выразил соболезнования семье Кайырлы Едресова
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  