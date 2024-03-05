Китайский премьер Ли Цян обрисовал перспективы развития страны с осторожным оптимизмом, - Владимир Скосырев

06:58 06.03.2024

05.03.2024



Китай сделал ставку на умеренный экономический рост



Премьер Ли Цян обрисовал перспективы развития страны с осторожным оптимизмом

Владимир Скосырев



Доклад главы китайского правительства Ли Цяна, прочитанный им в парламенте страны, эксперты сочли прагматичным.

Руководство КНР уверено в том, что экономика после спада во время пандемии восстанавливается. Премьер Госсовета (глава правительства) Ли Цян в отчете перед парламентом сказал, что подъем составит примерно 5% в 2024 году. Такой показатель означает, что КНР останется одной из самых быстро растущих больших экономик мира. В то же время докладчик признал, что добиться этого сложно. По мнению экспертов, Пекин больше не делает ставку на рост во что бы то ни стало. О прежних темпах пора забыть. Главное теперь – перестроиться на новую модель и оправдать ожидания людей.

"Мы думали о том, что нужно сделать, и что возможно", – признал премьер, отметив, что фундамент для устойчивого роста недостаточно прочен. Как комментирует газета Global Times, официальный прогноз роста ВВП в 5% – это как раз то, чего можно достичь. Но правительство при этом принимало в расчет и негативные факторы, включая давление на Китай извне. Как бы то ни было, к оценке роста ВВП в период проходящих двух сессий – Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и Народного политического консультативного совета приковано самое большое внимание иностранных наблюдателей и бизнесменов.



В беседе с "НГ" Андрей Карнеев, руководитель Школы востоковедения в Высшей школе экономики, отметил: "Премьер нарисовал реалистичный сценарий. Намеченных целей можно достичь. Это прагматичный подход. Как ни удивительно, за все 40 лет реформ в Китае не разразился ни один экономический кризис. Это свидетельствует о том, насколько умело финансово-экономический блок использует необходимый инструментарий".



Для России тоже очень важно, как в Китае идут дела, отметил эксперт. "Китай –самый крупный наш торговый партнер. По многим направлениям нашего народного хозяйства мы зависим от товарных и технологических поставок из Китая. Конечно, санкции США затрудняют наши взаимные расчеты в долларах, поэтому желательно внедрять расчеты в национальных валютах", – заключил Карнеев. Ранее замминистра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев сказал "НГ", что уже 80% расчетов между Россией и Китаем проходят в рублях и юанях.



The New York Times не разделяет довольно оптимистичный тон официальных китайских комментариев на выступление Ли Цяна. Премьер воздержался от смелых шагов, которые хотел бы увидеть частный бизнес, подчеркивает газета. Причем есть сомнения в том, что в прошлом году рост экономики действительно составлял примерно 5%.



"Лидеры Коммунистической партии пытаются восстановить веру в дальние перспективы экономики и освоить новые драйверы роста, такие как чистая энергия, электрокары, искусственный интеллект. Но эти усилия могут быть сведены на нет проблемами в секторе домостроения, избытком непроданных квартир, нежеланием потенциальных покупателей вкладывать деньги в недвижимость в тот момент, когда она обесценивается. К тому же многие правительства провинций и уездов погрязли в долгах. Но премьер сказал, что центр увеличит продажу бондов для помощи этим структурам всего на 2,6%. К этим трудностям добавляется сокращение рабочей силы в результате старения населения", – отмечает издание. Китайская экономика подвергается и сильному давлению извне. Правительственные чиновники в США и Европе работают над тем, чтобы сдержать торговую политику Китая, которую они рассматривают как несправедливую или угрожающую национальной безопасности.



Как указывается в проекте бюджета, военные расходы увеличатся как и в прошлом году на 7,2%, и достигнут 231 млрд долл. По их размерам Китай занял второе место в мире после США, где одобрили военный бюджет на 886 млрд долл. Еще одним событием в начале двух сессий, которое сразу привлекло внимание международной прессы, стала отмена китайским премьером пресс-конференции по окончании заседаний. В течение трех десятков лет, когда Китай открывался для иностранных инвесторов, брифинг главы правительства помогал иностранным инвесторам и правительствам получить инсайдерскую информацию о том, как китайские руководители управляют второй экономикой мира.



И вот, как передало Reuters, представитель ВСНП Лоу Циньцзянь заявил, что премьер Ли Цян не будет общаться с медиа в конце парламентской сессии. Более того, такие встречи с прессой не будут проходить и до истечения полномочий нынешнего парламента в 2027 году. С 1993 года китайские премьеры старались активно разъяснять политику КНР, чтобы привлечь иностранных инвесторов и подхлестнуть торговлю. Этого больше не будет. Чэнь Даоинь, независимый аналитик, который раньше преподавал в Университете политических наук и права в Шанхае, сказал: "Китай шел к эре открытия. Теперь он идет к эре изоляции". Впрочем, представитель парламента пояснил, что брифинги будут проводить теперь министры по темам, которыми занимаются их ведомства.