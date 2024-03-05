Казней в Иране становится все больше, - НГ

07:00 06.03.2024

05.03.2024



Некоторых приговоренных повесили публично и на подъемных кранах

Данила Моисеев



Законодательство Ирана предусматривает несколько видов смертной казни, из которых чаще всего применяется повешение.

За прошедший год в Иране казнены по меньшей мере 834 человека, утверждают правозащитники. Это почти рекорд: так много здесь не казнили уже восемь лет. Кроме того, в 2023 году было семь публичных казней (в 2022 году их было 2, в 2021-м не было вообще). Количество выносимых смертных приговоров в стране растет год от года, и вот теперь по этому показателю страна приближается к Китаю. Причина – в том, что в Иране явно ужесточается политический режим и к тому же там последние годы растет преступность, особенно связанная с наркотиками.



Данные по количеству казней обнародовала правозащитная группа Iran Human Rights (IHR), базирующаяся в Норвегии, и движение "Вместе против смертной казни", штаб-квартира которого находится в Париже. Они ссылаются на официальную, но не афишируемую статистику.



Количество казненных можно было бы признать рекордным за последние 30 лет, не будь 2015 года. Тогда по решению судов были лишены жизни 972 человека. Среди них довольно много осужденных за политические преступления или преступления "мухараба" ("богоборчество"). Потом благодаря усилиям тогдашнего президента Хасана Рухани законодательство было несколько либерализировано, число смертных приговоров уменьшилось. Все изменилось, когда в 2021 году к власти пршел президент Эбрахим Раиси.



Правозащитники обратили внимание не только на количество казненных, но и на характер казней. Среди казненных – 22 женщины. В сравнении с 2022 годом число казней возросло на 43% – с 582 до 834. Семь казненных были повешены на автокранах в общественных местах, на глазах у публики. Такую демонстративную жестокость в IHR объясняют желанием властей устрашить недовольных. Ведь осенью 2022 года по Ирану прокатилась волна протестов, последовавшая за гибелью в полицейском участке 22-летней Махсы Амини, водворенной за решетку за нарушение исламского "дресс-кода". Правда, списывать увеличение числа смертных приговоров только на это нельзя. По делам, связанным с протестами из-за смерти Амини, в 2023 году казнено 6 человек, в 2022 году – двое, и еще один – в этом году. В докладе IHR приводятся примеры того, как исполнению приговоров привлекаются родственники приговоренных. Так, в 2023 году некий Хосейн Дулхани за убийство сестры был казнен собственными родителями.



IHR не отрицает, что прирост смертных приговоров связан в значительной степени с делами, имеющими отношение к наркоторговле. Иран – транзитная зона, через которую наркотики идут из Афганистана и Пакистана к потребителям в более обеспеченных странах. Да и в самой стране количество наркоманов (особенно потребителей опиатов) велико. С этой проблемой правительство борется мерами устрашения, но результатов добивается слабых. Сказываются и санкции: экономика Ирана в плачевном положении. А это питательная среда для распространения наркомании и наркоторговли. По преступлениям, связанным с распространением наркотиков, в 2023 году был казнен 471 человек: в 18 раз больше, чем в 2020 году. Всплеск казней в 2015 году был тоже связан с активностью наркоторговцев.



Еще одна деталь, на которую обратили внимание правозащитники: среди казненных довольно много представителей национальных меньшинств, особенно белуджей. В августе прошлого года произошел резонансный случай, когда 11 представителей этого народа были казнены через двое суток после ареста, опять-таки из-за обвинений в распространении наркотиков. Именно через Белуджистан, находящийся на стыке Афганистана, Пакистана и Ирана, и идет транзит опиатов.



Эксперты вместе с тем обращают внимание на то, что нравы в Иране не такие суровые, как может показаться со стороны. "Например, алкоголь можно найти во многих домах. Есть магазины, принадлежащие армянам и в меньшей степени зороастрийцам, где без проблем его можно купить. Пить не принято у старших поколений, а вот молодые иранцы, по традиции живущие на верхних этажах домов, могут и сами вам предложить выпить", – поясняет завсектором Ирана Института востоковедения РАН Нина Мамедова. Эксперт в разговоре с "НГ" отметила, что в стране в целом нет сильных традиций употребления алкоголя. А хорошего настроения стараются достичь за счет вкусной еды, которой славится Иран. Кстати, немусульманским меньшинствам по закону можно производить "горячительное" формально для личного пользования.



По мнению Мамедовой, цифры правозащитников, выглядят несколько преувеличенными. Она просит не забывать, что приговоренные к смерти участники протестов вовлечены в убийство полицейского. К тому же, как отмечает Мамедова, и амнистии в Иране тоже не редкость.



В IHR же не исключают, что их данные занижены и утверждают, что из официальных сообщений можно узнать лишь о 15% казней. Как бы то ни было, число смертных приговоров в стране по мировым меркам велико. В США, например, за 2023 год казнили 24 человека. А абсолютным лидером по данному показателю, по-видимому, является КНР. Данные на этот счет в стране засекречены. Эксперты сходятся только в том, что количество осуждаемых на казнь здесь или превышает тысячу в год, или близко к этой цифре. Но и живет в КНР почти полтора миллиарда, а в Иране - лишь 87 млн. Так что по количеству казненных на душу населения китайцам до иранцев еще далеко.