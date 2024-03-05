Раскулачивание иноагентов в РФ. Очередной "закон против негодяев" ограничит права на авторские отчисления

07:07 06.03.2024

05.03.2024



Раскулачивание иноагентов в РФ идет по намеченному плану.

Очередной "закон против негодяев" ограничит права на авторские отчисления

Иван Родин

Заведующий отделом политики "Независимой газеты"



На книжных полках появится дополнительное место для проверенных временем классиков.

На заседании 6 марта Совет Федерации утвердит законопроект о запрете размещать рекламу у иноагентов и рекламировать их самих. Его положения вступят в силу лишь в конце этого месяца, однако спикер Госдумы Вячеслав Володин заявляет, что новые ограничения уже показали свою эффективность. Он анонсировал еще один "закон против негодяев" – иноагентов, выступающих против России из-за границы, но зарабатывающих здесь. Предлагается ограничить их права на авторские отчисления за книги, музыку, фильмы и пр. Механизмы дальнейшего раскулачивания пока точно не известны, но понятно, что главная их цель, очевидно, не меняется. Похоже, есть план так или иначе принудить нелояльных к тому, чтобы они покинули публичное пространство.



Напомним, что 28 февраля в ходе итогового голосования Госдумы из 450 ее депутатов данный документ поддержали 402 человека. Скорее всего сенаторы выскажутся за эту инициативу по борьбе с иноагентами не менее единодушно. Между тем в нижней палате уже объявляют о следующем раунде. Как и прежде, история начинается с публикации в Telegram-канале Володина, который предлагает своим читателям высказать мнение по не менее горячей проблеме, чем российская реклама на враждебных стране информационных ресурсах.



"В последнее время поступают предложения запретить выплачивать вознаграждение по авторским и смежным правам иноагентам – артистам, музыкантам, писателям – всем тем, кто занимается дискредитацией наших Вооруженных сил, охаивает страну, как правило, проживая за границей", – пояснил спикер Госдумы. И он опять употребил в отношении таких людей ругательное слово: "Недопустимо кормить негодяев, поливающих грязью Россию, перечисляя им деньги за счет наших граждан". И приписка в конце публикации "А как вы считаете?" среди таких императивов выглядит явно лишней. Потому что понятно, что политические решения на этот счет все приняты.



Так что совсем неудивительно, что председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев буквально тут же заявил, что поскольку инициатива правильная, то уже на следующей неделе соответствующие консультации будут проведены. "Сбежавшие за границу звезды продолжают получать в нашей стране немалые деньги за свои авторские права, которые затем тратят на финансирование ВСУ и откровенно антироссийскую деятельность", – подчеркнул он недопустимость подобной ситуации. Тем более, заметил Пискарев, по той причине, что такие люди "выбрали путь предательства".



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Против иностранных агентов Госдума голосует

все более и более единодушно.

Фото с сайта www.duma.gov.ruИ глава профильного комитета по борьбе с этими "предателями" пояснил: "Работу по корректировке законодательства с целью защиты нашего суверенитета и безопасности продолжим. Это поручение президента, озвученное им в Послании Федеральному собранию. Обсуждаются и другие поправки". Стоит отметить, что последние слова Пискарева нельзя считать какой-то новостью. Примерно о том же он сказал и 28 февраля, когда Госдума голосовала в третьем чтении за предыдущий "закон против негодяев". Тогда Пискарев указал, что это "не первый и не последний наш законопроект в сфере безопасности, особенно в условиях современных вызовов и угроз".

А Володин уже приводит инициативу о рекламных запретах в качестве примера того, как можно быстро добиваться положительного эффекта. Дескать, всего за несколько дней с момента принятия "кто-то уже объявил о закрытии проекта, другие – сокращают штаты своих редакций". По его словам, прогнозируется, что "в результате вступления закона в силу иноагенты лишатся от 50 до 80% всех своих рекламных доходов". А таковые, приводит он мнение неких экспертов, за прошлый год составили, мол, около 5 млрд руб. Заметим, что, с одной стороны, в своих рассуждениях спикер Госдумы допускает некоторое лукавство. Он не может не знать, что никакого закона еще нет, о чем, собственно, и сам говорит.



Потому что сенаторы утвердят документ 6 марта, а потом не менее недели потребуется для подписи президента РФ, затем наступит 10-дневная пауза перед началом действия закона. Более того, для применения новых ограничительных норм понадобится и ряд подзаконных актов. Однако, с другой стороны, Володин фактически раскрывает план, для чего вводятся те или иные запреты. Иноагенты, эти подлинные враги государства, народа и всего самого святого, должны сами уйти из информационного пространства России, из ее общественной жизни и публичной политики. Что в принципе и стало происходить. Властям же тогда останется лишь направить на путь истинный самых непонятливых или упорных иноагентов. Для их раскулачивания уже и будут возможны административные и уголовные дела, что только усилит профилактическое значение запретов.



Последнее и представляет собой основную цель, например, в отношении СМИ. Те неизбежно прибегнут к самоцензуре, ведь правоприменение нормы о рекламировании иноагентов непредсказуемо. Так что опять же о "негодяях и предателях" граждане будут меньше знать. И практически нет сомнений в том, что закон об ограничении выплат по авторским правам последует тем же путем. Если за произведение нельзя будет получить деньги, то зачем кому-то публиковать или транслировать его в России? Соответственно и разнообразным издателям не будет смысла поддерживать контакты с теми, кто не принесет прибыли. А дальнейшим шагом скорее всего окажется исчезновение "бесплатно бесправных произведений" из ассортимента и книжных магазинов, и интернет-ресурсов, с выставок, аукционов и прочих платформ, занимающихся распространением объектов культурной деятельности.



При этом стоит напомнить, что думцы, очевидно, не занимаются самодеятельностью, они реализуют действительно согласованный во всех инстанциях конкретный план. О нем еще прошлой весной начали высказываться разные высокопоставленные должностные лица, а уже летом в кулуарах Петербургского международного юридического форума отдельные пункты такого плана обозначил, в частности, глава Минцифры Максут Шадаев. Это как раз и были ограничения по выплате авторских гонораров и размещению рекламы.