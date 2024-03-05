Пенсионная система Казахстана - прямой путь к нищете, - Адил Урманов

12:22 06.03.2024

С такой пенсионной системой через десять лет четверо из пяти казахстанских стариков будут жить в бедности



Как оказалось, глава Нацбанка Тимур Сулейменов стал чуть ли не единственным смелым человеком в руководстве страны. Пока только он один посмел высказать свою точку зрения на развитие пенсионной системы в Казахстане.



Да, экивоками и очень дипломатично, но он указал на проблему, из-за которой сотни тысяч молодых казахстанских пенсионеров могут вдруг оказаться нищими.



"Та пенсионная система, что у нас есть, пока отвечает реалиям текущего дня. Но в будущем и расчеты Минтруда, и расчеты Нацбанка показывают, что она будет нуждаться в реформировании, потому что текущая ее структура не позволит получать большие пенсионные выплаты будущим пенсионерам. Поэтому пенсионная система нуждается в реформе – не в немедленных реформах здесь и сейчас, но в дальнейшем. Это прекрасно понимают и наши коллеги из Минтруда, и коллеги из финансового сектора", – сказал Тимур Сулейменов на брифинге на прошлой неделе.



- Основная проблема заключается в том, что людям разрешили брать деньги на жилье. И все казахстанцы, когда их суммы на счетах доходят до определенного порога, практически все забирают. Это значит, что, выйдя на пенсию, человек не будет получать пенсию, достаточную для его нормальной жизни, - рассказал в интервью "Каравану" Мурат Темирханов, советник председателя правления "Халык финанс". - Считается, что этот порог составляет не менее 60 % от его допенсионных доходов. Тогда человек не будет чувствовать себя дискомфортно.



Рисковая группа населения – люди, которым сейчас по 50-55 лет.



Они вроде как успели захватить кусок солидарной пенсионной системы, но совсем немного. Поэтому государство все-таки должно о них позаботиться. И одновременно стали участниками накопительной системы - полный цикл формирования накопительной пенсионной системы занимает 40 лет, и будет завершен к 2038 году. Поэтому они гарантированно не успевают накопить достаточно средств.



- После того, как разрешили забирать деньги на жилье, у этих людей не получится накопить на старость. Значит, человек пойдет требовать пенсию от государства, а в бюджете таких денег нет. Я думаю, о таких расчетах и говорит Тимур Сулейменов, - считает экономист.



- Почему так завуалированно?



- Решение позволить снимать часть с пенсионных счетов принял президент. Сулейменов, как глава Нацбанка, не может напрямую критиковать решения президента.



Какой должна быть адекватная пенсия в старости?



Правительство РК ориентируется на Международную организацию труда. И МОТ считает, что коэффициент замещения трудовых доходов пенсионными выплатами должен составлять не менее 40 % от заработной платы человека.



Таким образом, если вы зарабатываете в месяц 300 тысяч тенге, то, по мнению правительства, пенсия в 120 тысяч тенге вполне адекватна и соответствует международным стандартам. На самом деле это вполне нормальная зарплата. Медианная заработная плата (центральный уровень зарплатного ряда) в прошлом году была 251 тысяча тенге. Значит для половины наших сограждан пенсия будет уже не 120 тысяч, а 100 тысяч тенге.



Но и это не совсем честно. Основная часть населения страны зарабатывает от 70 тысяч до 150 тысяч тенге. Значит, для них пенсия будет 30-60 тысяч тенге. Как считаете, этого будет достаточно?



Ситуация еще больше усугубляется для тех казахстанцев, которые не имеют работы, работают нерегулярно или работодатели за них не платят пенсионные отчисления. В Актуарном отчете ЕНПФ за 2022 год прямо указано, что если человек отчисляет пенсионные взносы не 12, а хотя бы 8 раз в год, то его шансы обеспечить хотя бы 40-процентную пенсию равны 10 % для мужчин и 2 % для женщин. Иначе говоря, шансов таких нет.



Для тех, у кого зарплата большая, тоже не все в порядке. Например, по расчетам ЕНПФ, если вы мужчина и у вас заработная плата была 1 млн тенге, вы проработали 41 год и исправно платили налоги и делали 10 % взносы в ЕНПФ - ваша пенсия будет всего 283 тыс. тенге (248 тыс. из ЕНПФ и 35 тыс. из госбюджета). То есть человек со средними трудовыми доходами, выйдя на пенсию, перейдет в категорию людей с низкими доходами.



Но порог замещения в 40 % тоже не совсем честный, считает "Халык финанс". Конвенция МОТ № 102 была утверждена в далеком 1952 году и минимальный коэффициент замещения в 40 %, скорее, относится к странам с низким уровнем дохода, а Казахстан еще в 2005 году вошел в категорию стран со средним уровнем дохода.



В 1967 МОТ выпустил конвенцию № 128, где минимальные требования по коэффициенту замещения были увеличены до 45 %. Затем норма коэффициента замещения была повышена до 55 %. Для стран, входящих в группу средних доходов, коэффициент замещения в 55 % тоже считается достаточно низким. Для сравнения, в СССР пенсии выплачивались только из государственного бюджета и коэффициент замещения дохода работника пенсионными выплатами был законодательно установлен и строго соблюдался на уровне 60 %. В развитых странах пенсионный коэффициент замещения считается нормой примерно на уровне 60-70 %. К этому порогу должен стремиться Казахстан.



Ситуация усугубляется старением Казахстана. Несмотря на весь рост и рождаемость, наша страна сейчас встала на пороге начального уровня демографической старости. Через 15 лет каждый шестой казахстанец будет старше 60 лет. А соотношение людей трудоспособного возраста (25-64) к пенсионерам (65+) снизится в полтора раза с текущих 6,33 до 4,03. Это увеличит нагрузку на госбюджет в части социального и пенсионного обеспечения. Иначе говоря, денег на все не хватит.



- Там будет катастрофическая ситуация. Проблему надо решать сейчас, а не потом, потому что деньги накапливаются сейчас. Нужно выстроить эти модели, опубликовать и показать, что надо изменить, - говорит Мурат Темирханов. - Хорошо, что наконец в руководстве страны хоть кто-то сказал, что есть проблема. Может быть, не в такой жесткой форме. Пока ни правительство, ни минтруда, ни другие министры об этом не говорят.



Сейчас руководство Нацбанка стоит перед дилеммой: запрещать выводить средства из ЕНПФ надо, иначе система перестанет работать, но само это решение будет непопулярным, поэтому может стоить карьеры любому, кто примет такое решение. Несправедливость будет выпячиваться на ровном месте: почему мой сосед деньги забрал, а я не могу?



Но еще более опасно говорить, что это решение было ошибочным - ведь его озвучил президент!



Автор: Адил Урманов