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|К 19 годам тюрьмы суд приговорил подполковника МВД Таджикистана за похищение и убийство преподавателя
12:24 06.03.2024
Верховный суд Таджикистана приговорил подполковника МВД страны Акмала Юсуфзода к 19 годам лишения свободы. Государственный обвинитель требовал для него 20 лет лишения свободы.
Суд признал Юсуфзода виновным в похищении и убийстве преподавателя Коммерческого института Исмоила Рахмонова. Сам виновный утверждал, что он не собирался убивать преподавателя.
12 лет тюремного заключения получил и родственник Юсуфзода - Исмоилджон Шукуров. На процессе адвокаты Шукурова отвергали обвинения и заявляли, что их подзащитный не знал о том, что участвует в похищении преподавателя и считал, что помогал сотруднику милиции задерживать преступника.
В пресс-службе Верховного суда на письменный запрос радио "Озоди" сообщили, что приговоры в отношении Акмала Юсуфзода и Исмоилджона Шукурова были вынесены 28 февраля.
Юсуфзода признан виновным в похищении человека по предварительному сговору (ч. 2 ст. 130) и убийстве с особой жестокостью (ч. 2 ст. 104) УК. Что касается Исмоилджона Шукурова, то он признан виновным только в похищении человека.
Реакция родственников осужденных и родных преподавателя Исмоила Рахмонова на приговор суда пока неизвестна. Неясно, насколько они удовлетворены приговором суда.
Дело о похищении преподавателя Коммерческого института было направлено в Верховный суд в конце января.
На суде отмечалось, что мотивом инцидента стала ревность Акмала Юсуфзода: подсудимый обнаружил в мессенджере |Facebook переписку своей жены с Исмоилом Рахмоновым. Супруга Юсуфзода преподает английский язык в Коммерческом институте и Исмоил Рахмонов был ее коллегой.
Но родственники Рахмонова отрицают какую-либо связь между ними, за исключением рабочих отношений.
В материалах уголовного дела говорится, что в ночь на 12 июня 2023 года Акмал Юсуфзода решил наказать преподавателя: он похитил Рахмонова у курутобхоны "Муслим" в Душанбе, посадил его в свою машину и выехал в сторону Айнинского района. Под покровом ночи он сбросил преподавателя, предварительно связав ему руки, в воды Фондарьи. Прокурор подчеркнул, что Акмал Юсуфзода, как уроженец Согдийской области, знал, что Фондарья на этом участке (118-й километр дороги Душанбе-Чанак) отличается быстрым течением и шансы человека на спасение равны нулю.
До произошедшего Акмал Юсуфзода возглавлял отдел анализа, планирования и международных связей УБОП МВД Таджикистана.