К 19 годам тюрьмы суд приговорил подполковника МВД Таджикистана за похищение и убийство преподавателя

12:24 06.03.2024

Верховный суд Таджикистана приговорил подполковника МВД страны Акмала Юсуфзода к 19 годам лишения свободы. Государственный обвинитель требовал для него 20 лет лишения свободы.



