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Давят всеми способами. Приднестровский конфликт уже нельзя считать замороженным, - Т.Стоянович
12:26 06.03.2024

Давят всеми способами. Приднестровский конфликт уже нельзя считать замороженным

Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру

ОБСЕ продолжает добиваться урегулирования приднестровского вопроса на основе подчинения Приднестровья властям Молдавии. Об этом 4 марта сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Мальты, которая в настоящее время председательствует в этой международной организации

В ближайшем будущем глава МИД Мальты Ян Борг намерен посетить Кишинев, где он будет "взаимодействовать с целью укрепления доверия и стабильности между сторонами в интересах всех людей, живущих на обоих берегах Днестра", отмечается в сообщении.

Незадолго до публикации заявления мальтийского МИДа президент Молдавии Майя Санду заявила, что начало переговоров о вступлении в Евросоюз является отличной возможностью для объединения двух берегов Днестра. Об этом она сообщила 2 марта, в годовщину начала вооруженных столкновении на Днестре.

"Молдавия стоит на распутье, решение об открытии переговоров о вступлении в ЕС представляет исторический шанс для нашей страны, чтобы объединить нас вокруг проекта, который приведет к мирному и благополучному будущему для людей с обоих берегов Днестра. Мы готовы приложить все усилия для мирного воссоединения страны", – сказала Санду.

Слова Санду о "мирном воссоединении страны" расходятся с попытками задушить Приднестровье экономической блокадой, которые раз за разом предпринимает Кишинев. С 1 января в Молдавии действуют дополнительные пошлины на товары, которые импортирует Приднестровье. Среди них есть жизненно необходимые, дефицит которых ставит под вопрос возможность простого выживания населения автономии.

Экономическое давление со стороны Кишинева, из-за которого приднестровская экономика уже потеряла порядка 10 миллионов приднестровских рублей в виде налоговых отчислений, стало главной темой Седьмого съезда депутатов всех уровней, который 28 февраля прошел в Тирасполе.

По итогам заседания была принята декларация, в которой говорится о том, что автономия столкнулась с угрозами экономического, социально-гуманитарного и военно-политического характера. В документе также отмечено, что Кишинев несколько лет отказывается от прямых открытых переговоров по приднестровскому урегулированию на уровне высшего руководства двух сторон, а ранее достигнутые договоренности нарушаются или игнорируются.

Депутаты отметили, что Молдавия в 2023 году приняла "закон о сепаратизме", создав таким образом предпосылки для уголовного преследования буквально каждого жителя Приднестровья. Они напомнили, что в автономию заблокированы поставки диагностического оборудования для лечебных учреждений, чем нарушается естественное право человека на жизнь и здоровье. Также обострилась проблема ввоза медикаментов.

По мнению делегатов съезда, Молдавия усилила экономическое давление на Приднестровье с того момента, когда Кишинев избрал и закрепил курс на вступление в Евросоюз.

"Нынешняя критическая ситуация требует срочного и максимально активного международного вмешательства в целях предотвращения эскалации напряженности и недопущения кризисного развития ситуации", – отмечается в декларации.

В связи с этим приднестровские депутаты одобрили в том числе и обращение к обеим палатам российского парламента с просьбой о реализации дипломатических мер по защите Приднестровья. В тексте обращения говорится, что на территории региона постоянно проживает более 220 тысяч граждан России. Также подчеркивается уникальный и положительный опыт российского миротворчества на Днестре и статус гаранта и посредника в переговорном процессе, который имеет Россия.

По словам экс-министра иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Владимира Ястребчака, ситуация действительно очень серьезная, так как в Молдавии идет "многоплановая работа по полному демонтажу всех механизмов переговорного процесса".

Что немаловажно, Кишинев, по сути, пытается насильственным путем распространить юрисдикцию Молдавии на Приднестровье в условиях неурегулированного конфликта, отметил эксперт в интервью изданию Украина.ру.

"При этом молдавское руководство применяет широкомасштабные методы давления. С 1 января речь идет о больших потерях бюджета. Введены достаточно серьезные ограничения на поставки медицинской техники, фармацевтической продукции. Зафиксировано серьезное снижение номенклатуры разрешенных для импорта медицинских препаратов", - рассказал Ястребчак.

Он добавил, что для Приднестровья существенным является запрет на ввоз комплектующих для технического обслуживания аппаратов томографии и рентген-аппаратов. Некоторые предприятия не могут осуществлять экспортные поставки из-за нехватки запчастей для организации производства, сказал эксперт.

"Это не имеет ничего общего ни с переговорами, ни с тем порядком урегулирования, который зафиксирован в международных документах и который относится к международным обязательствам Молдавии", - напомнил Ястребчак.

По его словам, Кишинев уже не скрывает, что пытается воспользоваться сложившейся конъюнктурой для того, чтобы додавить Тирасполь и заставить его принять навязанные условия.

Съезд депутатов всех уровней, состоявшийся в Тирасполе, был попыткой достучаться до международного сообщества, продолжил эксперт.

"Приднестровье очень надеется на то, что и обращения нашего руководства, и недавний съезд депутатов всех уровней помогут тому, чтобы мы были наконец-то услышаны, и чтобы международное сообщество повлияло на Кишинев", - рассказал он.

Ястребчак коснулся и обращения к Российской Федерации, которое содержится в итоговой декларации съезда. Он уточнил, что автономия прежде всего рассчитывает на дипломатическую и экономическую поддержку России. По его словам, чрезвычайно важно, чтобы Приднестровье и впредь могло выполнять свои социальные обязательства, в том числе и перед социально уязвимыми категориями населения и перед гражданами РФ, которые постоянно там проживают и также являются гражданами Приднестровья.

"Мы очень надеемся на то, что РФ сможет своими ресурсами способствовать возобновлению работы в различных форматах. Я думаю, что можно расширять количество таких форматов, не зацикливаться только на "5+2" (формат урегулирования Приднестровского конфликта, в котором Приднестровье и Молдавия являются сторонами, Россия, Украина и ОБСЕ - посредниками, а США и ЕС - наблюдателями. - ред.), хотя на данном этапе это базовый формат", - полагает эксперт.

Ястребчак считает неубедительным заявления всех зарубежных представителей и властей Молдавии, которые говорят, что формат "5+2" заморожен.

"Это не так. Если мы посмотрим механику так называемых встреч "один плюс один", т. е. на уровне политических представителей Молдавии и Приднестровья, то даже в этих встречах участвуют все участники формата "5+2". Ничего не мешает им сидеть за одним столом. Так что здесь вопрос не в заморозке, здесь вопрос в наличии доброй воли", - заявил эксперт.

Оценивая вероятность разморозки приднестровского конфликта, Ястребчак отметил, что и сейчас этот конфликт нельзя назвать замороженным.

"Сегодня применяются невоенные методы, но в любом случае это попытки силового принуждения Приднестровья к условиям Кишинева. Это и значительное падение поступлений в приднестровский бюджет, и рост социальной дестабилизации. Многие люди вынуждены уходить с заводов, которые находятся в простое. Так как это высококвалифицированные специалисты, далеко не факт, что многие из них потом вернутся", - рассказал он.

Ястребчак надеется, что до военных действий дело все-таки не дойдет, в том числе из-за присутствия в регионе российских миротворцев.

"Россия четко обозначила, как будет воспринято нападение на российских миротворцев. А мимо них пройти никак не получится", - сказал дипломат.

По словам Ястребчака, нынешнее нагнетание ситуации выгодно молдавским властям, у которых не осталось никаких аргументов для того, чтобы оправдать свою не совсем удачную внутреннюю политику. Для этого уже недостаточно ссылаться на происки неких олигархов, России и тех внутренних сил, которые внимательно относятся к пожеланиям РФ, сказал он.

"Для Кишинева это выгодно, чтобы переключить внимание населения и показать, что нынешнее несчастное руководство в Кишиневе не может реализовать курс на европейскую интеграцию, потому что ему вечно кто-то мешает извне. Никто извне не может помешать так, как действия нынешнего молдавского руководства", - подытожил Владимир Ястребчак.

Источник - Ukraina.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709717160


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