Арабы выкупят оператора сотовой связи: что случится с тарифами в Казахстане

12:29 06.03.2024

Любой новый игрок на рынке телекоммуникаций взорвет все примыкающие к нему отрасли.



До конца года катарский холдинг Power International Holding должен выкупить оператора связи "Мобайл Телеком-Сервис" (объединенная компания Tele2 и Altel). Сегодня этот оператор принадлежит АО "Казахтелеком". И эта продажа должна принести стране массу пользы, как ни странно. Причем не столько рынку телекоммуникаций, сколько всем отраслям, которые работают вокруг него.



По данным Всемирного банка, рост экономики страны в последние годы составлял в среднем 3,7 % в год. В то же время ежегодные темпы роста в сфере телекоммуникаций составляют около 10 %. Но пользу от такого бурного роста получает пока только сама отрасль телекоммуникаций.



Сегодня на рынке связи в Казахстане сложилась монополия. Здесь работают всего три сотовых оператора. Два из них – "дочки" АО "Казахтелеком": "Kcell" (kcell/aktiv) и ТОО "Мобайл Телеком – Сервис" (Tele2/Altel) с общей долей рынка 62 %. Третий участник – ТОО "Кар-Тел" (Beeline) с долей 38 %. Это выдержка из расследования Агентства по защите и развитию конкуренции (АЗРК). Отчет АЗРК опубликовало в июле 2023 года. Тогда все три оператора связи как бы не сговариваясь подняли свои тарифы на мобильную связь. Минцифры проверило сотовых операторов по качеству услуг связи и выписали штрафов на сумму 3,44 млрд тенге.



Если проанализировать претензии людей к министерству цифровизации, то 90 % из них вертятся вокруг мобильной связи. Это качество связи, рост тарифов, плохое обслуживание со стороны операторов, несоответствие рекламы реальности.



Выход из такой ситуации – только демонополизация рынка. Иначе говоря, одну из компаний – или Kcell или Tele2/Altel – надо отбирать у "Казахтелекома".



Решение о передаче Tele2/Altel в конкурентную среду было в постановлении правительства РК № 908 в декабре 2020 года "О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы". Способ передачи в конкурентную среду - прямая адресная продажа, срок - 2024 год.



А летом 2023 года Багдат Мусин на вопрос, когда в Казахстане появится больше операторов связи, ответил:



- Я сам лично поднимал и в мажилисе, и в комиссии по демонополизации вопрос о том, что одного из мобильных операторов нужно вывести из "Казахтелекома" для формирования полноценного рынка. Только справедливая конкуренция установит справедливое качество, справедливые тарифы.



Правда, тогда он навел интригу, сказав, что неизвестные инвесторы рассматривают покупку одного из двух операторов – или Tele2, или Kcell.



Так что изменится с приходом арабов?



- Рынок телекоммуникаций, как и банковский рынок, был двигателем многих экономикообразуюших сегментов в стране. Монополизация этих рынков убила весь креатив, направила все свои бюджеты в крупные агентства. В итоге рынок встал, - поделился своим мнением Байрам АЗИЗОВ, глава агентства PR Freedom. – А когда рынок монопольный, когда одному хозяину принадлежат два оператора, то это конкуренция двух его кошельков. Раз так, то зачем вкладываться в какую-то рекламу, в покрытие.



Демонополизация позволит расшевелить эти рынки, и конкуренция позволит создать рыночные условия и снизить цены на сопутствующих рынках. Расходы на рекламу и PR-сопровождение, безусловно, вырастут. Компаниям придется думать, как представить себя на рынке, что увеличит расходы.



- Мы знаем, как выходили на рынок Билайн и Tele2. Это две разные концепции. Tele2 забил рекламой весь эфир. Поэтому у его конкурентов сразу появилась потребность в собственном продвижении. Интуитивно понимаю, что новый игрок так делать не будет. Будет что-то мягкое и спокойное. Просто уже не то время, - уверен эксперт. - Сейчас все изменилось. Изменились технологии. Изменилась стоимость технологии. Может быть, каждый оператор работает с разными вендорами. Очень хочется надеяться, что произойдет улучшение качества и появление реально рыночных цен на связь. Но ждать снижения цен, наверное, не надо. Может быть, замедлятся темпы роста стоимости. Должны будут измениться составы абонентских пакетов.



Опять-таки, по данным АЗРК, рынок мобильной связи в Казахстане разделен примерно на три равные части: по 32-34 % у каждого из операторов. Но Beeline лидирует по дополнительным услугам для бизнеса. Он обслуживает кассы, банкоматы, передачу данных для компаний. Эти абоненты - не люди. Это важно, если вы собираетесь играть с тарифами: это не те абоненты, которые будут бежать к другому оператору при каждом росте цен.



- Голода в услугах сегодня меньше, интернета меньше. Поэтому игры в демпинг, которые мы наблюдали в начале 2010 годов, скорее всего, не будет. Модель дискаунтера себя изживает, - уверена Светлана Черненко, глава представительства, iKS-Consulting в Казахстане. - Нет смысла. Все тарифы примерно одинаковые. С какой целью будут ронять тарифы? Чтобы переманить 10 % нестабильных абонентов?



В 2015 году компания 4Service провела исследование на тему возможности отмены мобильного рабства. Тогда 40 % казахстанских абонентов заявили, что готовы сменить сотового оператора и отказаться от привычных услуг.



В 2016 году ввели услугу MNP - перенос номера на другую сеть. И за весь год в новую сеть ушли больше 200 тысяч абонентов. Тогда всех абонентов было чуть меньше 20 млн. То есть людей, которые на самом деле следят за разницей между тарифами, всего 1%. Ради чего тогда обрушивать цены? Не будет ахового притока абонентов, так как если оператор снизит свои тарифы, он будет вынужден снижать тарифы для всех своих абонентов, в том числе действующих. Это обрушит его доходы. А вот выхлоп будет совсем небольшой. Демпинга, который ожидают многие казахстанцы, не будет. В нем сейчас нет смысла.



- Операторам сейчас есть чем заняться, - уверен эксперт. - Посмотрите, что делают операторы связи с России: они играют на рынке хранения данных, работают с искусственным интеллектом, развивают внутреннюю экосистему. Есть перспектива развития частных сетей LTE. Это все новые сферы приложения сил, куда тоже надо закачивать деньги.



В целом продажа Tele2 – это совсем не рыночное решение, а скорее, политическое. И у каждой из сторон есть свои выгоды. У Казахстана - надо показать, что мы готовы двигаться в сторону Ближнего Востока, мы открыты и для этого региона. Главная задача – расшатать болото, в котором оказался рынок телекома в Казахстане, показать его привлекательность для инвестиций. У Катара – мы еще одна точка опоры во внешней политике эмирата. Эта небольшая страна сейчас становится региональной державой, которая почти на равных играет с Египтом, Сирией и Израилем.



Отсюда вывод – никаких технологических прорывов не будет. Может быть, даже лет через 5-6 арабы попросту продадут Tele2 другому инвестору. Когда достигнут своих целей.



Автор: Адил Урманов