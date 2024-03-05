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Al Mayadeen: за подрывом интернет-кабелей в Красном море стоят США. Разоблачение израильского фейка про хуситов
15:57 06.03.2024

Al Mayadeen
Ливан

Подрыв интернет-кабелей в Красном море... При чем тут Китай?
Al Mayadeen: за подрывом интернет-кабелей в Красном море стоят США

Хуситы не повреждали телекоммуникационные подводные кабели. Вероятно, это дело рук США, считает автор статьи для сайта Al Mayadeen. У Америки пока не получилось заставить Китай вмешаться в кризис в Красном море, и она хочет это исправить.

Подрыв интернет-кабелей нанесет ущерб Пекину, чего и добивается Вашингтон, который стремится "окружить" Китай и не дать ему стать главной сверхдержавой в мире.

Кризис в Красном море принимает новые обороты. Южноафриканская компания интернет-провайдера Seacom заявила, что ее подводный кабель в Красном море, связывающий Европу с Индией, был поврежден.

Израильские СМИ обвинили йеменских хуситов в подрыве четырех подводных телекоммуникационных кабелей в Красном море между Джиддой в Саудовской Аравии и Джибути, что привело к проблемам со связью. "Ансар Алла" [хуситы], в свою очередь, отрицают причастность к повреждениям подводных кабелей в Красном море.

Шестнадцать подводных кабелей, проходящих через Красное море, связывают Азию с Европой и пропускают до 17% всего мирового интернет-трафика. Таким образом, подрыв или повреждение этих подводных кабелей может привести к серьезным проблемам с коммуникацией между Европой и Азией и нанести ущерб мировой экономике.

Западные СМИ уже давно предупреждают о том, что хуситы могут нанести удар по интернет-кабелям в Красном море. В феврале американский журнал Foreign Policy опубликовал сообщение о том, что "Ансар Алла" может атаковать подводные телекоммуникационные кабели, включая интернет-кабели, которые проходят через Красное море и соединяют Азию с Европой.

Предупреждение об этом появилось после того, как Telegram-канал, связанный с хуситами, опубликовал карту подводных кабелей, проходящих через Средиземное, Красное, Аравийское моря и Персидский залив. Кроме того, на сайте Gulf International Forum ("Международный форум стран Персидского залива") был опубликован отчет, в котором говорилось, что подводные кабели могут стать возможной целью "Ансар Алла".

Йеменские хуситы с начала эскалации в Красном море подчеркивали, что их действия направлены только против израильских, американских и британских кораблей. Они также неоднократно заявляли, что стараются избежать риска повреждения подводных кабелей и могут предложить заинтересованным сторонам средства для их ремонта или обслуживания.

"Ансар Алла" обычно открыто заявляет о своих военных операциях и атаках, в том числе по кораблям. Если бы именно хуситы перебили интернет-кабели, то они не стали бы это скрывать. Независимо от того, есть ли у "Ансар Алла" средства для подрыва интернет-кабелей или нет, они не заинтересованы в этом. И тому есть несколько причин.

Во-первых, повреждение этих кабелей нанесет ущерб экономике дружественных стран, таких как, например, Китай, и обострит отношения между Поднебесной и Йеменом, с одной стороны, и КНР и Ираном, с другой. Это может заставить Пекин вмешаться в кризис в Красном море, чтобы защитить свои интересы. Но он не станет делать это военным путем. Китай, скорее, надавит на заинтересованные стороны, чтобы те призвали "Ансар Алла" прекратить атаки в Красном море.

Еще одной причиной, исключающей возможность того, что хуситы подорвали интернет-кабели, является их твердая позиция и заявления о том, что атаки в Красном море связаны исключительно с войной в Газе. "Ансар Алла" поддерживает и помогает палестинскому народу. Цель Йемена не состоит в том, чтобы нарушить международное судоходство и нанести ущерб экономике третьих стран. Они хотят заставить мир рассматривать их как движение сопротивления и заручиться его поддержкой.

Но, с другой стороны, в подрыве интернет-кабелей могут быть заинтересованы и другие стороны, например, Израиль и Соединенные Штаты. Они могли отправить подводную лодку с корабля-носителя и перерезать подводные кабели.

Одна из причин, которая могла бы побудить Вашингтон сделать это, – настроить мировую общественность против йеменских хуситов, особенно европейские страны и Китай. Америка стремится подтолкнуть их к участию в операции "Страж процветания" – военной операции, проводимой коалицией во главе с Соединенными Штатами и Великобританией, против хуситов. При этом она не окажет давление на Израиль, чтобы тот прекратил варварскую войну в секторе Газа.

США также хотят повлиять на Китай, чтобы тот вмешался в кризис в Красном море. Пекин, по их мнению, должен надавить на Тегеран, чтобы тот, в свою очередь, призвал "Ансар Алла" прекратить атаки в Красном море. Вашингтон ранее просил Пекин об этом, но позиция Китая по этому вопросу последовательна и ясна: окончание войны в секторе Газа приведет к прекращению нападений йеменских хуситов в Красном море. Необходимо устранить того, кто провоцирует хуситов, а не применять силу против них. Подытожим: повреждение интернет-кабелей навредит Китаю, что может побудить его вмешаться в кризис в Красном море.

Подрыв кабелей нанесет ущерб Пекину, чего и добивается Вашингтон, который стремится "окружить" Китай и не дать ему стать главной сверхдержавой в мире.

Пока неизвестно, как были повреждены подводные телекоммуникационные кабели и кто за этим стоит. Судя по прошлым инцидентам, таким как взрыв газопровода "Северный поток" в сентябре 2022 года, настоящий виновник так и не будет установлен. Однако можно с уверенностью сказать, что это происшествие, если оно повторится в будущем, спровоцирует еще большую эскалацию в Красном море и усилит международную конкуренцию.

Автор: Тамара Бро (تمارا برو)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709729820


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