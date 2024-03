Экономика Европы безнадежно заваливается на бок, - В.Прохватилов

20:12 06.03.2024 06.03.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Экономика Европы безнадежно отстает от Америки

Бывший локомотив еврозоны безудержно тянет ее на дно



Европейская комиссия в очередной раз пересмотрела в сторону понижения свои прогнозы экономического роста на этот год.



"Наша экономика начала год более медленными темпами, чем ожидалось", – отметил европейский комиссар по экономике Паоло Джентиле 12 февраля в Брюсселе. Оценка роста ВВП еврозоны и Евросоюза была снижена на полпункта по сравнению с последними прогнозами в ноябре до 0,8% и 0,9% соответственно на этот год.



"Между тем, по данным МВФ, ожидается, что ВВП США продолжит расти на 2,1%. В прошлом году одиннадцать европейских государств из двадцати семи находились в рецессии, включая Германию, Австрию, Люксембург, страны Балтии и Финляндию. И наоборот, лучшие показатели были достигнуты на юге континента, в Испании (+2,5%), Португалии (+2,3%) или Греции (+2,2%)", – пишет Le Figaro.



Крупнейшая экономика Союза Германии замедляется: рост ограничен 0,3% в этом году (Берлин даже рассчитывает всего на 0,2%)… Вторая экономика Европы, Франция, чувствует себя немного лучше, прогнозируется рост на 0,9% в 2024 году и 1,3% в 2025 году. Третья по размерам экономики страна, Италия, находится между этими двумя лидерами: 0,7% в 2024 году и 1,2% в 2025 году. Самые слабые показатели у Швеции, чей ВВП, как ожидается, вырастет всего на 0,2% в 2024 году, затем на 1,6% в 2025 году после падения на 0,1% в 2023 году.



"Чемпионом роста в этом году должна стать Мальта (прогноз роста на 4,6%), но это микроэкономика. Ожидается, что в Венгрии, ВВП которой снизился на 0,8% в 2023 году, он восстановится до 2,4% в этом году и 3,6% в следующем году. Глоток свежего воздуха для премьер-министра Виктора Орбана", – отмечает Les Echos.



Бывший локомотив еврозоны Германия сегодня тянет экономику Евросоюза на дно. Кризис в Германии сигнализирует о том, что впереди еще много проблем, пишет Bloomberg. Это экономическая стагнация, проблемы с недвижимостью и самый высокий уровень банкротства компаний в Европе. Эта тенденция усиливается с момента начала украинского конфликта, который привел к резкому росту цен на электроэнергию для энергоемких производителей страны.



Эксперты предполагали, что, после того как немецкая экономика сократилась в последнем квартале прошлого года, в 2024 году ее ждет небольшая передышка, но этого не случилось. Упал спрос со стороны заемщиков на инвестиции в такие отрасли, как машиностроение, производство и технологии.



Управляющий фондом Barings Брайан Мангвиро указывает, что "Германия действительно в беде".



На Всемирном экономическом форуме в Давосе, который прошел в январе этого года, настроения в отношении Германии были далеки от оптимистичных, напоминает Bloomberg. Крупнейшая экономика Европы утратила свою репутацию стабильной и переживает период борьбы, поскольку по мере развития технологий конкуренция растет во всем – от машиностроения до автомобилей, включая электромобили.



"Проблемы европейских корпораций усугубляются на фоне постоянных проблем с прибыльностью и нехваткой инвестиций", – следует из февральского пресс-релиза компании Weil, которая рассчитывает европейский кризисный индекс (Weil European Distress Index) на основе данных более чем 3750 зарегистрированных на бирже компаний и индикаторов финансового рынка.



"Германия оказывается наиболее проблемным рынком в Европе", в то время как экономические перспективы страны "остаются мрачными", предупреждают эксперты Weil.



Цены продолжают расти быстрее среднего в Бельгии (3,5% в 2024 году), Австрии (4%), Венгрии (4,5%), Польше (5,2%) и Болгарии (3,4%), Франция находится в пределах среднего показателя еврозоны (2,8% в 2024 году, затем 2% в 2025 году).



Главы государств и правительств обеспокоены разницей в росте и конкурентоспособности между ЕС и Соединенными Штатами. Бывший премьер-министр Италии Энрико Летта обещал в скором времени представить доклад о том, как лучше использовать рычаги внутреннего рынка для оживления экономики Старого Света. А бывший президент ЕЦБ Марио Драги взялся готовить отчет о проблемах с конкурентоспособностью Евросоюза.



Экспортно ориентированную экономику Евросоюза невозможно в одночасье оживать за счет внутреннего спроса, который к тому же падает. А конкурентоспособность еврозоны без дешевых российских энергоносителей будет падать и дальше.



Из-за отказа от российского газа Европу ждет "невообразимый" и необратимый экономический кризис, пишет японский финансовый аналитик Кадзухико Фудзи. Он указывает, что спасти Старый Свет от опаснейшего экономического потрясения не удастся. Причина в так называемом "отрицательном спреде" (negative spread), с которым столкнулись генерирующие компании Европы, когда стоимость заимствования превышает доход от операций с помощью кредитных средств.



Если энергетика Европы не приносит и не может принести прибыли, то это означает неминуемый крах всей европейской экономики. О чем и предупредил японский экономист.



Отрицательный спред, в который попали энергокомпании ЕС, делает бессмысленным сколь угодно масштабную поддержку их со стороны руководства Евросоюза. Это понимает население, выражая в опросах свой пессимизм. Это понимают и промышленники Европы, ускоренно переводя, как мы писали, свой бизнес в Америку (чего там и добивались).



Одним из факторов, ускоряющих крах экономики еврозоны, является жесткая конкуренция между лидерами Евросоюза, Германией и Францией, переходящая порой в экономическую войну.



Так, осенью 2022 года германский канцлер Олаф Шольц, не посоветовавшись с французами, выделил 200 млрд евро на поддержку немецкой энергетики, что, по мнению Франции, обрекло на энергетическую погибель другие страны Европы. "Париж разъярен из-за запуска в Германии схемы внутренней энергетической помощи на сумму 200 миллиардов евро без предварительных консультаций со своим ближайшим партнером по Европейскому союзу, а также за то, что он отдает предпочтение американскому оружию", – писала тогда The Telegraph.



"В Европе разгорелась новая конкурентная война… немцы нас хотят уничтожить", – ужасалось Le Figaro. SudRadio открыто говорило об экономической войне Германии против Франции.



От войны экономической один шаг до прямого саботажа.



В недавнем докладе французского аналитического центра "Школа экономической войны" (EGE) говорится: "Вмешательство немецких политических фондов и саботаж французской атомной промышленности подчеркивают расходящиеся экономические интересы Франции и Германии".



В докладе подчеркивается, что, "приняв в 2011 году решение об отказе от своей ядерной энергетики, Германия ослабила свою промышленность и экономику. Оказавшись неспособной оставаться конкурентоспособной с Францией, она решила вести настоящую информационную войну, чтобы подорвать имидж ядерной энергетики и повлиять на французскую политику с целью отказа от этого конкурентного преимущества. С этой целью Германия использует признанные инструменты лоббирования, хотя и малоизвестные во Франции: свои политические фонды, связанные с партией и финансируемые федеральным правительством. Фонд Генриха Белля, связанный с зелеными, имеет филиал в Париже, что позволяет ему поддерживать ассоциации климатических активистов в рамках сети Réseau Action Climat, в частности, и вмешиваться в национальные дебаты. Фонд Розы Люксембург, со своей стороны, активно присутствует в Африке, где он бросает тень на имидж Франции одновременно с эксплуатацией и производством урана, сырья для ядерной энергетики".



В итоге этой конкурентной схватки в Европе проиграют все.



Высокие цены на газ вынуждают европейские компании переносить производство в США, пишет The Wall Street Journal. "Столкнувшись с заоблачными ценами на природный газ, европейские компании, производящие сталь, удобрения и другие товары, служащие основной экономической активности, постепенно переносят свои предприятия в Соединенные Штаты, где их привлекают более стабильные цены на энергоносители и мощная поддержка правительства", – пишет WSJ.



Это грозит Европе "новой эпохой деиндустриализации", что особенно касается тех компаний, которые производят энергоемкую продукцию.



"Европейские производители не могут прийти в себя после прекращения поставок российского газа", – сетует The Wall Street Journal. "Поскольку европейские страны прекратили закупки российских энергоносителей, это уже привело к резкому спаду в их экономике", – сообщает Daily Telegraph.



"Если разрыв в стоимости энергии между США и остальным миром сохранится, некоторые производственные отрасли обрабатывающей промышленности вполне могут переместиться в США", – заявила Сильвия Арданья, глава отдела исследований европейской экономики Barclays Bank, давая понять, что в Америку будут переводить свои мощности не только европейские производители. "Американская промышленность окажется в выигрыше".



Сколько бы ни стоил газ в Европе, в США расценки всегда будут значительно ниже за счет значительного расширения производства СПГ из собственных месторождений. Экспорт американского СПГ к середине лета получил мощный импульс за счет ввода в строй дополнительных мощностей на новом терминале Venture Global LNG Inc Calcasieu Pass в Кэмерон-Пэриш, штат Луизиана, а также за счет увеличения производства у ведущего американского экспортера Cheniere Energy Inc.



Аналитики Citigroup опубликовали прогнозы цен на природный газ на 2024 год на североамериканском и европейском рынках, сообщает MarketWatch.



В рамках базового сценария в 2024 году газ в США будет в среднем стоить $2,3 за 1 млн британских термальных единиц (BTU) в первом квартале и $2,1 за 1 млн BTU во втором и третьем кварталах.



Цена газа на площадке TTF в Нидерландах в текущем квартале составит в среднем $8,5 за 1 млн BTU, а во втором квартале повысится до $10 за 1 млн BTU.



Имея такой гандикап, американские компании, торгующие СПГ, нацелились на газовый рынок Европы, стараясь воспользоваться ситуацией и извлечь из нее максимальную прибыль.



А Европа, от которой США добиваются отказа от российских энергоресурсов, стала заложницей ситуации. Страны ЕС вынуждены платить за СПГ Вашингтону, опустошая свои бюджеты и наполняя американский. "Американские бизнесмены, продающие сырье европейцам, хорошо зарабатывают на нем", – пишет швейцарская газета Blick.



США выкачивают также и финансовый капитал из Европы.



Активнее всего из Евросоюза бежит американский капитал. 106 американских фондов мощно выводят свои средства из ЕС. От европейских активов избавились крупнейший в мире американский инвестфонд BlackRock и крупнейший управляющий активами в Евросоюзе французский фонд Amundi.



Одна из главных причин потери интереса к европейским активам – слишком жесткие условия Евросоюза по зеленой ESG-повестке (environmental, social, governance), которые навязываются Брюсселю из Вашингтона.



Даже нефтегазовые компании Европы потеряли интерес к инвестициям в проекты, территориально расположенные в пределах Европы, включая добычу на Северном море. Это произошло на фоне напрасных просьб и требований правительств многих стран, включая Великобританию, инвестировать в нефтедобычу. Среди главных причин – все более жесткие условия по соблюдению зеленой повестки.



Переток европейского капитала в США затрагивает не только автопром и ряд компаний металлургической, химической и других отраслей. Речь идет о растущей "эвакуации" в США производителей зеленой энергии.



Мощнейшим стимулом для этого стал принятый 16 августа 2022 года главой США Джо Байденом "Закон об инфляции", который побудил европейцев говорить о начале экономической войны США и Евросоюза.



"Европа и США стоят на пороге экономической войны, которую вряд ли удастся предотвратить, – пишет немецкий деловой портал WirtschaftsWoche. – Закон Байдена о снижении инфляции субсидирует работающие в США фирмы. Это вызвало критику ЕС, не согласного на то, чтобы его компании уходили в Америку".



Отток капитала из Европы продолжает расти. За первую половину 2023 года отток средств из европейских фондов составил $27 млрд. "Когда дело доходит до малоэффективных европейских акций, инвесторы голосуют ногами", – отмечается в отчете Bank of America.



Забегая вперед, можно с полной уверенностью утверждать, что экономическую войну с Америкой Евросоюз уже проиграл. Соединенные штаты успешно устранили с геополитической арены своего единственного цивилизационного конкурента. Причем послушные вашингтонским кураторам европейские политические марионетки сами приложили к этому фатальному для Старого Света мероприятию свои очумелые ручки.



Интересно, слышали ли они известную историю про унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла? Источник - fondsk.ru

Источник - fondsk.ru





