Никки Хейли объявила, что выходит из президентской гонки. Трамп остался последним "республиканцем"

20:17 06.03.2024

Бывший постпред США при ООН Никки Хейли объявила, что выходит из президентской гонки.



"Пришло время приостановить кампанию […]. Я ни о чем не жалею. Хотя я больше не буду кандидатом, я не перестану говорить о том, во что верю", - сказала она, выступая в Чарлстоне (штат Южная Каролина). Трансляция велась на телеканале Fox News.