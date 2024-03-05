В Аденском заливе горит пораженный хуситами американский сухогруз True Confidence

21:24 06.03.2024

Хуситы подтвердили, что нанесли удар по судну True Confidence в Аденском заливе

В результате атаки погибли как минимум два человека, шестеро ранены, пишут западные СМИ



Москва. 6 марта. - Йеменские мятежники-хуситы подтвердили в среду, что провели результативную ракетную атаку на судно True Confidence в Аденском заливе.



"Наши военно-морские силы провели операцию против американского судна True Confidence в Аденском заливе с использованием нескольких ракет. Удары были точными и привели к пожару на судне", - написал в социальной сети X представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сари.



При этом, по данным сайта Marine Traffic, True Confidence идет под флагом Барбадоса.



Сари отметил, что хуситы провели атаку после того, как команда судна проигнорировала их предупреждения и не изменила направление движения.



Ранее сообщалось, что сухогруз True Confidence в среду получил повреждения в Аденском заливе после атаки.



Западные СМИ со ссылкой на высокопоставленных официальных лиц из США сообщили, что эта атака привела к гибели минимум двух человек, а еще шесть получили ранения.



В сообщениях отмечается, что если такие данные подтвердятся, то это первый случай, когда в результате атак хуситов у берегов Йемена погибли моряки.



7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. После этого хуситы, которые в настоящее время контролируют существенную часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные территории страны близ Саудовской Аравии, стали обстреливать суда в Красном море. В ответ США и Великобритания регулярно наносят удары по средствам и объектам хуситов в Йемене.



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В последние часы появились доп. данные - экипаж судна состоял из 20 человек и 3 охранников. Как минимум 2 матроса погибли. Корабль горит, его положение - безнадежно, экипаж покинул судно