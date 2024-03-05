В Марокко обнаружены кости ранее неизвестного монстроузного вида динозавров - Khinjaria acuta

00:01 07.03.2024

Британские палеонтологи из Университета Бата открыли новый вид динозавра, который жил в меловом периоде между 145 млн и 66 млн лет назад. Отмечается, что окаменелости хищника были обнаружены в Марокко.



Новому виду дали имя Khinjaria acuta, которое происходит от арабского слова khinjar - "кинжал" и латинского acuta, что значит "острый".



По словам ученых, хинджария была настоящим монстром. Длина тела рептилии достигала восьми метров, что сравнимо с габаритами касатки. Огромная пасть чудовища была усеяна кинжалоподобными зубами, что позволяло ему охотиться на крупных акул и других водоплавающих ящеров. Хинджария относилась к семейству мозазаврид, современными родственниками которых считаются комодские вараны и анаконды.



Анализ черепа и челюстей динозавра позволил предположить, что он обладал огромной силой укуса.



Ранее сообщалось, что в Кузбассе впервые на территории России обнаружили останки хищного динозавра мелового периода - теропода.