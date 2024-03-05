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Конец Виндзоров. Британскую монархию добивают загадочные болезни
00:03 07.03.2024

Страшные слухи вокруг британской королевской семьи: рак Карла III назвали маскировкой
Она нужна, чтобы скрыть тяжелый недуг Кейт Миддлтон

Продолжается интрига вокруг таинственной болезни и исчезновения Кейт Миддлтон. В американском таблоиде появился снимок, на котором принцесса Уэльская едет в машине вместе с матерью. И теперь все гадают: Кейт это или не Кейт. Может, младшая сестра Пиппа или профессиональный дублер? И было ли это фото сделано специально или случайно? "МК" попытался разобраться.

Она нужна, чтобы скрыть тяжелый недуг Кейт Миддлтон

Фотография зернистая и плохого качества, на ней лицо любимицы английской нации расплывчато и невнятно. Вдобавок большая его часть закрыта солнечными очками. Зато у тещи будущего короля за рулем вид однозначно недовольный, будто бы ее заставили силком сесть в эту машину.

Понятно только, что если это Кейт, а женщина в салоне действительно похожа на жену принца Уильяма, то она сильно отекла и впервые не улыбается.

Абсолютно не такая, как на 99,9% фото из последних двенадцати лет счастливой жизни во дворце.

Англичане искренне встревожены: всего через полтора года после смерти Елизаветы Второй в королевской семье все пошло кувырком настолько, что всерьез ставится вопрос о будущем британской монархии.

Сперва заболела Герцогиня Йоркская, экс-жена принца Эндрю, Сара Фергюссон. У нее онкология. Следом умер 45-летний Томас Кингстон, муж троюродной сестры Карла III, 42-летней Габриэллы Виндзор. Он был найден в середине февраля с "травматическим ранением головы". Это стало известно только на открытии дознания в коронерском суде Глостершира.

Король Карл демонстративно ушел лечить простату и рак. Принц Уильям сел на больничный по семейным обстоятельствам, говорят, он ухаживает за тремя детьми, так как его супруга Кейт в январе перенесла плановую операцию на брюшной полости. Но была ли операция на самом деле? Слишком уж все туманно.

Ничего не волнует нацию так, как что на самом деле случилось с Кейт Миддлтон.

Вот уже два с лишним месяца как она пропала отовсюду вместе с тремя детьми. Джордж, Шарлотта и Луи не ходят в школу. Принц Уильям тоже не посетил годовщину смерти своего крестного - греческого короля. БКС там представляла предельно напряженная Королева-Консорт Камила.

В последний раз Уильяма наблюдали на церемонии вручения премии Baftas 18 февраля, у него дрожали руки и он говорил невпопад, а живую и здоровую Кейт не видели с Рождества в Сандрингеме.

Никто больше не верит в то, что будущая королева, как обещали сначала, появится на публике после местной Пасхи 31 марта. Не подтверждено даже ее участие в июне на традиционном параде Trooping the colour, где она, как полковник ирландской гвардии, должна будет провести смотр войск.

Британское Министерство обороны на своем сайте заявило о том, что Кейт появится, ведь обещали, что восстановление продлится до Пасхи. А июнь всяко позже апреля. Но Кенсингтонский дворец уже дал опровержение, мол, с ними участие принцессы не согласовали, у самой Кейт тоже не спросили, подтверждает ли она свое присутствие, поэтому не надо распространять фейки.

Но и абсолютно "правдивое" и официальное объяснение, что Кетрин была проведена обычная плановая операция на брюшной полости больше не прокатывает - после рождения каждого из троих детей она, как ни в чем не бывало, при полном параде и на каблуках максимум через пару часов после родов выходила к поданным и махала им рукой. И здесь от нее не требуют невозможного, налогоплательщики просто хотят понять, жива ли она…

От нее ждут ровного такого же поведения, какое она демонстрировала последние 12 лет. Просто показать личико! Вот что значит репутация!

Принц Уильям отказался комментировать состояние здоровья пропавшей Кейт Миддлтон

Самая безобидная сплетня, что принцесса сделала пластическую операцию, но что-то пошло не так… И теперь с обезображенным лицом она просто не может показаться на публике. Недаром Елизавета подобные хирургические вмешательства никогда не одобряла.

Программа ITV "Доброе утро, Британия" на своей странице в соцсести провела опрос. "Следует ли дворцу реагировать на слухи о здоровье Кэтрин? Должен ли дворец объяснить болезнь принцессы?"

42,8 % опрошенных дали положительный ответ – они считают, что дворец обязан сказать правду.

57,2% сказали "нет". Эти люди призывают оставить принцессу в покое, чтобы она могла спокойно выздоравливать.

И все же, видимо, пресс-служба Кенсингтонского дворца, официальной резиденции четы Уэльских, дрогнула и этим объясняется утечка фото с Кейт. Такие кадры случайно не делаются. Но то, что снимки попали именно к американским папарацци, говорит о том, что оборону они все же держат. Сказали, что официальной информации не будет до Пасхи, и ее нет. А уж что там и кого наснимали американцы – это их дело.

Между тем, королевская журналистка Кэррол Меллоун, накануне заявила еще одну дикую вещь. Что ей кажется, будто Букингемский Дворец солгал о диагнозе короля, и что у него совсем не то, что всем объявили.

"У него нет рака… Я не могу сказать, что это такое, но я знаю, что именно", - навела тень на плетень Кэрол Мэллоун.

Предполагается, что она хотела сказать, будто Карл своими болячками прикрывает совсем другое. А именно - что случилось с Кейт.

Но это и так всем было давно уже понятно. Как и то, что роковой титул принцессы Уэльской, в свое время не принесшей счастья Диане, не особенно фартит и ее снохе, получившей его после смерти Елизаветы.

Это похоже на правду. Если бы Кейт могла, она бы показалась на людях, которые ее обожают, в любом состоянии. Значит, она не может.

Авторы: ЕКАТЕРИНА САЖНЕВА

Источник - МК
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