Турецкий терминал Dortyol отказался принимать российскую нефть из-за санкций

00:05 07.03.2024

Компания Global Terminal Services (GTS), управляющая турецким нефтяным терминалом Dortyol, сообщила, что терминал больше не будет принимать российскую нефть на фоне западных санкций в отношении России. Заявление GTS передает Reuters.



"GTS решила прекратить все возможные связи с российской нефтью и, соответственно, заявила своим клиентам в конце февраля 2024 года, что, даже если не будет нарушений каких-либо законов, правил или санкций, она не будет принимать ни продукцию российского происхождения, ни любую продукцию, загруженную из России",- говорится в сообщении GTS.



В заявлении компании отмечается, что все предыдущие операции соответствовали санкционному режиму, в том числе ценовому пределу, установленному странами G7. Решение о приостановке операций с российскими нефтепродуктами в GTS назвали дополнительной мерой к новым санкционным ограничениям. Российские грузы, заявленные до введения запрета в конце февраля, будут приниматься терминалом, уточнили в компании.



По данным аналитической компании Kpler, последний танкер, разгрузившийся в терминале, прибыл 19 февраля. Он доставил 511 тыс. баррелей дизельного топлива из российского балтийского порта Приморск.



Терминал Dortyol расположен в провинции Хатай на юге Турции. Reuters отмечает, что в 2023 году экспорт с терминала увеличился в пять раз по сравнению с 2021 годом, составив 24,7 млн баррелей (из них 11,74 млн баррелей - из России). Тогда Турция стала одним из крупнейших импортеров российской нефти с 2022 года, после того как Евросоюз ввел санкции. Частыми пунктами назначения нефти, экспортируемой из Dortyol, были греческие порты Коринф, Элефсис и Салоники, а также центры торговли, переработки и хранения нефти в Роттердаме и Антверпене.