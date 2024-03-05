 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Российская ракета едва не прихлопнула в порту Одессы выступавшего там греческого премьера Мицотакиса
00:08 07.03.2024

Греческие СМИ с тревогой отреагировали на взрыв в порту Одессы близ Зеленского
Сообщается о прилете в 150 метрах от премьера Эллады

В среду, 6 марта, в порту Одессы прогремел взрыв. По сообщениям украинской прессы, в момент взрыва в здании порта мог находиться Владимир Зеленский. Более того, в черноморском городе во время инцидента находился премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Зарубежные СМИ уже успели отреагировать на инцидент.

Как пишет греческое издание Protothema, в 11:43 в среду кортеж президента Украины Владимира Зеленского был атакован ракетой, которая находилась в 150 метрах от греческой миссии при премьер-министре Кириакосе Мицотакисе.

"Нет никаких проблем с безопасностью премьер-министра и греческой миссии", – сообщили официальные правительственные источники Греции.

"У нас все в порядке", – сказал ранее для Рrotothema государственный министр Ставрос Папаставру, который находится в греческой миссии, организованной в условиях крайней секретности и в которой помимо премьер-министра участвуют еще 8 человек и их охрана. В частности, Анна-Мария Бура, директор дипломатической канцелярии премьер-министра, директор по коммуникациям Максимос Кир Капис, консультант по международным отношениям и СМИ Аристотелия Пелони и руководитель пресс-службы Александрос Маракис, а также Димитрис Папамитсос и Алексис Папахристос, личный фотограф и оператор соответственно Мицотакиса.

Встреча Кириакоса Мицотакиса и Владимира Зеленского прошла в обычном режиме, пишет греческое издание. Беседа двух политиков тет-а-тет продолжалась в общей сложности полчаса, что, как отмечается, превысило запланированное время.

Мицотакис повторил, что Греция продолжит поддерживать Украину в рамках своих возможностей и без ослабления греческой оборонной мощи. В то же время он подчеркнул, что Афины поддерживают европейскую и евроатлантическую перспективу Киева.

Премьер-министр Греции прибыл на Украину ранним утром в условиях крайней секретности, намереваясь пробыть там несколько часов, прежде чем отправиться в Бухарест на саммит Европейской народной партии (ЕНП). Сначала он посетил пограничный пост, а затем встретился с Зеленским в одесском порту.

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Как пишет новостной веб-сайт BNN Breaking, атака недалеко от места встречи премьер-министра Мицотакиса и президента Зеленского служит суровым напоминанием о нестабильной ситуации на Украине и ее последствиях для международной дипломатии и безопасности. Этот инцидент, хотя и не отпугивает греческую делегацию, подчеркивает срочность усиления возможностей противовоздушной обороны и усиления поддержки Киева, отмечает веб-сайт. Прочные исторические связи между Грецией и Одессой усложняют дипломатическую и гуманитарную позицию Греции, усиливая необходимость согласованного международного реагирования на кризис.

Тем временем, авторы телеграм-канала "Типичная Одесса" высказали уверенность в том, что украинский президент "любит показательные концерты" и просто решил "попиариться".

И действительно: если вспомнить более ранние приезды зарубежных делегатов в Незалежную, каждый раз их визиты сопровождались включением сигнала воздушной сирены. Зачастую они не сопровождались никакими атаками.

ПОЛИНА КОНОПЛЯНКО

Источник - МК
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