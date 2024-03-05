 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Закрылся старейший сатирический узбекистанский журнал "Муштум"
00:13 07.03.2024

Популярный сатирический журнал "Муштум" приостановил работу
Сатирический журнал "Муштум", недавно отмечавший 100-летие, сообщил о временном прекращении выпуска. Редакция объяснила решение "финансовыми трудностями". До этого журнал приостанавливал работу только во время войны 1941−45 годов и пандемии ковида.

Редакция популярного сатирического журнала "Муштум" ("Кулак"), который издается более века, сообщила о временной приостановке работы (в том числе страниц в социальных сетях) из-за финансовых трудностей.

Год назад "Газета.uz" публиковала статью к 100-летию журнала, основанного в 1923 году поэтом и писателем, драматургом и публицистом, основоположником жанра романа в узбекской литературе Абдуллой Кадыри.

В 2023 году главный редактор журнала Носиржон Тошматов в интервью "Газете.uz" рассказывал, что тираж в последнее время составлял 5000 экземпляров.

По его словам, журнал приостанавливал деятельность только два раза - во время войны 1941−45 годов и во время пандемии коронавируса в 2020 году - из-за финансовых проблем. С 2021 года выход журнала возобновился.

В социальных сетях известие о приостановке работы журнала восприняли с сожалением. Telegram-канал "Журналистика.уз" написал, что в то время как на проведение разных мероприятий, конкурсов и организацию поездок находятся деньги, "историческое издание находится на грани закрытия".

Смотрите опубликованную ранее на нашем сайте подборку карикатур журнала "Муштум" об очковтирательстве, бюрократии, длинных собраниях, плохих дорогах, экологии и других проблемах, актуальных и сегодня.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709759580


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