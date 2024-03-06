Пекин обещает победить дефляцию в 2024 году, - М.Сергеев

00:18 07.03.2024

06.03.2024



Россия может надеяться на сохранение объемов экспорта сырья в Поднебесную

Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"



В китайских юанях цены в Поднебесной последнее время не растут, а падают.

Мировые цены на энергоносители и на сырье последние месяцы формируются слухами о замедлении и даже о кризисе китайской экономики. Для РФ опасения китайских проблем усиливаются нарастающей зависимостью нашей экономики от спроса в КНР на товары российского экспорта. Пекин собирается поддерживать 5-процентный рост экономики, что обещает неплохие перспективы и для российского экспорта. Кроме того, китайские власти обещают поднять уровень инфляции до 3% в год, что будет стимулировать общий внутренний спрос.



В прошлом году РФ поставила в Китай товаров на 130 млрд долл., что выше показателей экспорта 2022-го в объеме 114 млрд долл. Рост поставок из России в Китай был обеспечен, среди прочего, ускорением темпов роста китайского ВВП с 3 до 5,2% в 2023 году.



Премьер Госсовета КНР Ли Цян сообщил во вторник, что цели развития КНР на этот год предполагают 5-процентный рост ВВП и создание более 12 млн рабочих мест в городских районах при сохранении общей потребительской инфляции на уровне 3%. Такие обещания Пекина ослабляют опасения развития кризиса китайской экономики на фоне наблюдающейся в стране дефляции.



Экономика КНР развивается в сторону дефляции, падения потребительских цен и ослабления покупательского спроса самыми резкими темпами за 14 лет, отмечали в начале февраля западные эксперты. Снижение потребительских цен является одним из самых мощных тормозов для потребительского спроса, поскольку одни и те же товары можно будет купить через месяц дешевле. И покупатели откладывают покупки, вызывая общий спад в экономике.



Потребительские цены в КНР снизились в январе на 0,8% в сравнении с тем же месяцем прошлого года. Это максимальное падение за последние 15 лет. Снижение потребительских цен в сочетании с кризисом в сфере недвижимости и распродажей на фондовом рынке снижает уверенность инвесторов в китайской экономике. Аналитики предвещают ей опасный период.



На фоне такой статистики партийная пресса КНР призвала к необычной открытости и к самому серьезному обсуждению сегодняшних проблем. "Необходимо объективно рассматривать структурные проблемы китайской экономики" – под таким заголовком опубликовала статью газета "Жэньминь жибао" во вторник. Правительство Китая "постоянно углубленно изучает стоящие перед экономикой страны структурные противоречия, учитывает национальные особенности и извлекает уроки из опыта развитых стран", отмечает официальное издание.



Газета напоминает: Центральный комитет китайской Компартии отметил, что экономика страны сталкивается с некоторыми трудностями и вызовами в своем собственном развитии. В частности, отмечается недостаточный платежеспособный спрос, а также избыточные мощности в некоторых отраслях. "Однако принятие активных и эффективных мер непременно укрепит и усилит восстановление китайской экономики, позволит КНР успешно выполнять различные цели и задачи", – уверяет "Жэньминь жибао". И напоминает, что существующие в китайской экономике структурные противоречия не уникальны и они встречались и в других странах. Например, вопрос старения и даже сокращения населением носит глобальный характер. Общий коэффициент рождаемости в США, странах Европейского союза и Японии ниже показателя воспроизводства поколений, который равен 2,1. В 2022 году совокупный коэффициент рождаемости в Республике Корея был всего лишь 0,78, что намного ниже китайской цифры в 1,09.



Что касается долговой проблемы, то США (после 2008 года) и Европа (после 2010 года) пережили "циклы супердолгов". А долговых проблем в странах с развивающейся экономикой и государствах со средним и низким уровнями дохода еще больше, пишет ведущий орган Компартии КНР.



Относительно вопроса с недвижимостью: кризис низкокачественных ипотечных кредитов в 2007 году в США был связан именно с недвижимостью, японский финансовый пузырь в 90-х годах прошлого века также имел отношение к рынку недвижимости и фондовому рынку.



Китайские чиновники признают, что "существует определенная объективная неизбежность возникновения этих проблем в КНР по мере перехода китайской экономики от быстрого роста к стадии высококачественного развития". И приводят примеры оперативной реакции центральных властей как на демографическую ситуацию, так и на кризис местных долгов и проблемы в секторе недвижимости.



"Последние несколько лет США рассматривают КНР как стратегического конкурента, принимают различные меры, чтобы сдержать и подавить Китай. В 2020 году КНР предложила создать новую модель развития "двойной циркуляции", которая способствует смягчению влияния внешних ударов и снижения зарубежного спроса в условиях большого количества внешних нестабильных и неопределенных факторов". В 2023 году, несмотря на заметное ослабление внешнего спроса, экономика Китая опиралась на преимущество большого внутреннего рынка, а также в полной мере использовала потенциал внутреннего спроса для достижения основных ожидаемых целей экономического и социального развития, утверждает центральная китайская пресса.



В 2023 году ВВП Китая увеличился на 5,2%, заняв одно из первых мест – по темпам роста – среди крупнейших экономик мира, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян. При этом западные аналитики оценивали рост китайской экономики в прошлом году на уровне 3%. "Мы должны продвигаться вперед в преобразовании модели роста, внесении структурных изменений, повышении качества и производительности", – отметил глава китайского правительства. Агентство Reuters напоминает, что бюджет этого года предусматривает увеличение расходов на оборону до 7,2%.



Амбиции и оптимизм китайских властей уже повлияли на мировые рынки. После выступления китайского премьера во вторник мировые цены на нефть вернулись к росту и даже превысили 83 долл. за баррель сорта Brent. Наша газета уже писала, что мировые нефтяные цены скорее всего будут находиться ближайшие два года в диапазоне выше 70, но ниже 90 долл. за баррель (см. "НГ" от 28.02.24). И тем не менее нынешние 83 долл. за баррель – это лучше, чем уровень декабря прошлого года в 73 долл. за баррель.