Мирзиеев хочет сделать Ташкент "городом для пешеходов"

00:24 07.03.2024

В ходе посещения центра регистрации и диагностики автотранспортных средств Президенту Шавкату Мирзиееву представлен проект упорядочению загруженных перекрестков и улиц Ташкента, а также устранению заторов.



Как пишет пресс-служба президента Узбекистана, проект поставил перед собой три основные задачи - обеспечение безопасности и удобства пешеходов, приоритетность общественного транспорта, увеличение пропускной способности и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий.



Данный проект был реализован в тестовом режиме на крупном перекрестке Ташкента - на пересечении улиц Бобура и Фурката.



На перекрестке были созданы островки безопасности для пешеходов, установлены устройства управления светофорами на пешеходных переходах. Остановки общественного транспорта были перепроектированы для удобства посадки и высадки пассажиров.



Также на перекрестке была организована система интеллектуальных светофоров, продолжительность сигналов которых адаптируется к интенсивности потока транспорт.



Президент дал указания по расширению этих работ и полному внедрению принципа "город – для пешеходов", говорится в сообщении.