Караганда. Акима Кусаинова в 4-й раз задержали за управление авто в пьяном виде

00:25 07.03.2024

Акима в Карагандинской области второй раз задержали за езду в пьяном виде



Совет по этике Агентства по делам государственной службы в Карагандинской области рекомендовал уволить акима поселка Габидена Мустафина Бухар-Жырауского района Кайрата Кусаинова из-за езды в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Zakon.kz.

Об этом Astana TV рассказал член Совета по этике, руководитель РОО "Әділдік жолы" по Карагандинской области Рустам Танишпеков.



Как уточняется, чиновник не в первый раз сел за руль в пьяном виде. В 2018 году по рекомендации Совета по этике Кусаинов уже был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора за управление служебным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. А в 2020 году он был наказан за вождение, будучи лишенным права управления транспортным средством.



Отметим, что ранее, в феврале, акима в Акмолинской области арестовали за езду в пьяном виде.



Елена Беляева