Переговоры Израиля и ХАМАС быстро зашли в тупик - Reuters

00:28 07.03.2024

Переговоры между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в Газе в преддверии Рамадана и обмене заложников зашли в тупик в то время, как гуманитарная ситуация в анклаве продолжает ухудшаться, пишет



Переговоры между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС о перемирии в секторе Газа и обмене заложников зашли в тупик, сообщает Reuters.



По информации агентства, для освобождения израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, ХАМАС требует полного прекращения боевых действий и вывода войск Израиля с территории анклава. Израиль, в свою очередь, заявляет, что конфликт не закончится, пока ХАМАС не будет "ликвидирован".



Переговорщики из ХАМАС, Катара и Египта сейчас находятся в Каире, пытаясь достичь соглашения о 40-дневном прекращении огня в Газе в преддверии Рамадана, отмечает Reuters. Израильская сторона в переговорах не участвует, потому что ХАМАС отказался предоставить список еще живых заложников. ХАМАС утверждает, что это невозможно без остановки военных действий, поскольку заложники "разбросаны" по всей зоне конфликта.



Посредником в переговорах также выступают США. Ранее президент США Джо Байден заявил, что судьба соглашения находится "в руках" палестинской группировки и ХАМАС было сделано "рациональное предложение". "Если мы дойдем до того, что [боевые действия] продолжатся и в Рамадан… это будет очень опасно", - сказал он.



Переговоры о перемирии в Газе проходят на фоне ухудшающейся гуманитарной ситуации в анклаве. В конце февраля в ООН предупреждали, что четверть населения Газы - более 500 тысяч человек - находятся "в одном шаге" от голода, а в продовольствии нуждается практически все жители анклава.



Международные гуманитарные организации обвиняют Израиль в блокировании ввоза помощи в Газу, израильская сторона это отрицает. В результате ряд стран начал доставлять помощь в анклав самолетами. На прошлой неделе США провели первую доставку гуманитарных грузов для жителей Газы по воздуху военными самолетами. Ранее Египет, ОАЭ и Иордания также доставили продовольствие в Газу самолетами.