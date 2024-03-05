На финишной хромой: могут ли Трамп и Байден выйти из президентской гонки

01:16 07.03.2024 Чем завершился "супервторник" и что мешает обоим кандидатам на пути к должности лидера США



Анастасия Костина



В Соединенных Штатах завершился "супервторник": Джо Байден и Дональд Трамп одержали победу почти во всех штатах, где проходили праймериз. При этом действующий глава государства потерпел свое первое поражение, а бывший уступил ближайшему оппоненту уже второй штат. Несмотря на то, что оба с большой долей вероятности вновь поспорят за пост президента США, они все еще рискуют сойти с дистанции. Почему политики могут выйти из предвыборной гонки и как непопулярность обоих кандидатов скажется на их шансах победить в ноябре - в материале "Известий".



Как прошел "супервторник" в США



В США прошел так называемый супервторник. В этот день проводятся праймериз и кокусы почти в трети всех штатов, во время которых американцы голосуют за будущего кандидата на пост президента Соединенных Штатов от Республиканской и Демократической партий. Это значит, что победитель в большинстве штатов почти наверняка получит право побороться за кресло в Овальном кабинете. Итоги оказались вполне прогнозируемы. Основной кандидат от "слонов" Дональд Трамп и его потенциальный визави от "ослов", действующий президент США Джо Байден, выиграли в большинстве штатов, включая богатых делегатами, например, Калифорнию, Техас и Северную Каролину.



СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"

По итогам праймериз и кокусов потенциальные кандидаты получают определенное число голосов делегатов - это члены партии, которые потом будут выбирать единого кандидата на всеобщем съезде партии. Кандидату от республиканцев надо набрать 1215 голосов из 2429, а от демократов - 1968 из 3934. Съезд "красных" намечен на 15–18 июля в Милуоки, а "синих" - на 19–22 августа в Чикаго. В настоящий момент у Трампа - более 990 голосов, у Байдена - свыше 1490.



Голосование проходило в 15 штатах (Алабама, Аляска, Арканзас, Калифорния, Колорадо, Мэн, Массачусетс, Миннесота, Северная Каролина, Оклахома, Теннесси, Техас, Юта, Вермонт и Вирджиния) и на одной островной территории. В Американском Самоа, где были кокусы, Джо Байден потерпел поражение. Действующий президент неожиданно уступил венчурному предпринимателю Джейсону Палмеру, чей сайт с избирательной кампанией после этого рухнул, как отметило издание Axios. 52-летний Палмер позиционирует себя как "решателя проблем" и активно указывает на возрастное преимущество над своим соперником. 81-летний Джо Байден - самый возрастной президент в истории США. В случае победы на выборах в 2024 году на момент вступления в должность ему будет 82 года, а по завершении второго срока - 86. В избирательном штабе Байдена напомнили, что их кандидат проиграл в Самоа и в 2020 году, однако это не помешало ему стать президентом США.



Любопытно, что четыре года назад Байдена опять же обошел бизнесмен - Майкл Блумберг, что стало его первой и единственной победой, так же как и, вероятно, Палмера. Хотя Американское Самоа не имеет голосов выборщиков, которые и будут определять президента США, оно может отправить 11 делегатов на съезд демократов. По итогам, Палмер и Байден заполучили по три делегата. На самом деле у Байдена есть более значительный конкурент от Демпартии в лице члена палаты представителей Дина Филлипса, однако он набирает не более 10% голосов в каждом из штатов, что делает его чисто номинальным соперником.



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Главная интрига заключается не в итогах праймериз в Американском Самоа, а в числе голосов "неопределившихся" в победных для Байдена штатах. В США набирает движение тех, кто выступает против поддержки нынешним президентом операции Израиля в секторе Газа. Ранее в Мичигане "нейтральную" графу поддержали свыше 13% избирателей штата, хотя в прошлые годы таких было в пять раз меньше. 5 марта многие следили за результатами в Миннесоте, где также проживают немало избирателей арабского происхождения. Согласно предварительным данным, там "не определились" 19,3% избирателей.



- Движение Uncommitted набрало обороты после своего успеха в Мичигане. Несколько более значительных их выступлений продолжат посылать Байдену сигнал о том, что он непопулярен в своей собственной партии, - сказал "Известиям" профессор университета Уэйна в Детройте Саид Хан.



Трамп выиграл внутрипартийные выборы как минимум в 12 штатах (не во всех еще подсчитаны голоса). Здесь также не обошлось без фиаско. Бывший президент отдал уже второй штат своему единственному сопернику по партии. Экс-постпред США при ООН Никки Хейли победила в Вермонте вслед за Вашингтоном (округ Колумбия). Она стала первой женщиной в истории США, которой удалось выиграть президентские республиканские праймериз. Однако уже 6 марта экс-постпред США объявила о выходе из гонки. Саид Хан допускает, что Национальный комитет Республиканской партии мог оказать на нее давление и заставить отказаться от дальнейшего участия в праймериз, чтобы оставить Трампа единственным кандидатом.



Что может помешать Байдену и Трампу на выборах



При текущем раскладе на выборах в ноябре 2024 года с высокой долей вероятности повторится ситуация 2020-го - Трамп против Байдена. По данным большинства последних опросов, первый пока опережает второго, но незначительно (47,5% против 45,5%). Однако в целом оба кандидата не пользуются популярностью у американцев. Многие предпочли бы, чтобы и действующий, и бывший президенты вообще вышли из гонки. Это кажется маловероятным, но возможно.



- Самая большая проблема, с которой сталкиваются оба кандидата, - это восприятие снижения когнитивных функций, связанного с возрастом и другими факторами. Этот вопрос мог бы иметь значение на съезде партий, хотя, похоже, это проблема не столько для Трампа, сколько для Байдена. Трамп пользуется сильной поддержкой, независимо от проблем, с которыми он сталкивается, будь то его здоровье или судебные дела, - подчеркивает Саид Хан.



Снижение когнитивных функций наиболее очевидно у Байдена, который в своих публичных выступлениях путает имена президентов, теряется в пространстве и пытается пожать руку невидимым людям. Проблему даже официально признали в Минюсте США. В феврале завершилось расследование о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов, связанных с действиями США в Афганистане. Спецпрокурор Роберт Хер рекомендовал не выдвигать обвинения, охарактеризовав действующего президента как "пожилого человека с плохой памятью".



Однако осечки допускает и 77-летний Дональд Трамп, который регулярно указывает на промахи оппонента. Например, в октябре 2023 года, выступая перед своим электоратом, республиканец назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана президентом Турции.



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Некоторые американцы надеются, что Байден может объявить о выходе из гонки в своем обращении к нации в конгрессе США в четверг, 7 марта, отмечает профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник. По его мнению, это маловероятно, но речь Байдена может стать лакмусовой бумажкой, которая позволит сделать вывод о реальном состоянии его здоровья.



Еще одним препятствием могут стать юридические проблемы обоих лидеров. В частности против сына Байдена, Хантера, ведется несколько расследований, что сказывается на репутации президента. Против Трампа одновременно ведется четыре уголовных расследования. Всего же ему предъявлены обвинения по 91 пункту. Хотя, по мнению Кузника, судебные тяжбы - не такая серьезная помеха.



- Верховный суд делает все возможное, чтобы отложить судебные процессы до тех пор, пока они не станут слишком поздними в рамках этого избирательного цикла. Также не похоже, что скандалы с Хантером Байденом будут достаточно серьезными, чтобы убедить Байдена не баллотироваться, - сказал профессор.



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Всеобщее внимание привлекли власти штата Колорадо, Мэна и Иллинойса, которые запретили Трампу участвовать в праймериз из-за причастности к штурму его сторонниками Капитолия 6 января 2021 года. За несколько дней до "супервторника", когда должны были состояться праймериз в этих штатах, Верховный суд США отменил решение суда Колорадо.



- Многим американцам не нравятся ни Трамп, ни Байден, и они приходят в ужас от того, что это два кандидата от двух основных партий. Явка избирателей на выборах, вероятно, будет очень низкой, и кандидаты от третьих партий или независимые могут получить значительное количество голосов, - считает главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров.



Среди независимых кандидатов баллотируется Роберт Фрэнсис Кеннеди – младший - представитель знаменитой политической династии, племянник Джона Кеннеди. 69-летний юрист, несмотря на историческую связь с Демпартией, работал при Трампе, а баллотироваться решил как самовыдвиженец. Помимо Кеннеди-младшего как независимый кандидат в выборах участвует писатель, богослов и преподаватель философии Корнел Уэст. Несмотря на неизвестность за пределами Штатов, внутри страны он сыскал определенную популярность. В частности, Уэст опубликовал ряд книг, выступал в телеэфирах и даже снялся в паре частей культовой франшизы "Матрица". Конкуренцию также может составить Джилл Стайн, которая выдвигается уже в третий раз. В 2016 году часть демократов обвинила ее в том, что она лишила поддержки Хиллари Клинтон в борьбе против Трампа в ключевых штатах. Источник - Известия

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