Как тактический истребитель МиГ-29 ВВС Кыргызстана попал в США?

01:27 07.03.2024

Советский МиГ стал "украшением коллекции" американского бизнесмена



Пара советских истребителей уже более десяти лет находится в штате Иллинойс, пишет Simple Flying. Многоцелевые машины 4-го поколоения в настоящее время располагаются в аэропорту Куинси, в 20 милях к востоку от реки Миссисипи.



По данным издания, компания Air USA купила их у ВВС Кыргызстана в 2005 году. Другие зарубежные СМИ сообщают, что из республики был вывезен только 1 МиГ. В любом случае, благодаря этой сделке, компания стала первым в Америке частным владельцем советского тактического истребителя данного типа.



Как сообщают зарубежные СМИ, переговоры о покупке МиГ-29 продолжались несколько лет. О стоимости самолета основатель Air USA Дон Кирлин не упоминает, ссылаясь на коммерческую тайну. Он лишь привел в пример рыночную сумму, которую заплатила в 1995 году за такие самолеты Малайзия - тогда каждый истребитель был куплен за $16 млн.



По данным из открытых источников, Кирлину пришлось потратить десятки тысяч долларов только на взятки различным чиновникам, чтобы вывезти МиГ-29 в Грузию по железной дороге, но там такой "товар" арестовали. После того, как Кирлину удалось выкупить МиГ у грузинских чиновников, самолет был транспортирован в Эстонию, а оттуда отправлен в США.



Выкупившая МиГ-29 Air USA сегодня носит название Ravn Aerospace и является оборонным подрядчиком, предоставляющим модели самолетов-агрессоров для обучения пилотов-истребителей. Компания имеет длинную историю заключения контрактов и приобретения вышедших из эксплуатации истребителей для своего инвентаря.



МиГ-29, о которых идет речь, находятся в аэропорту Куинси с 2010 года.



На самом деле у Ravn Aerospace есть целых четыре истребителя МиГ-29. Самолеты в Куинси не пригодны для полетов, но хранятся в качестве "доноров" запасных частей для МиГов, которые эксплуатирует компания.



По словам Дона Кирлина, в дополнение к МиГ-29, Ravn Aerospace обладает инвентарем, который включает Albatros L-39, BAE Systems Hawk 67, Cessna T337 Turbo Super Sky Masters, Pilatus PC-9 и Northrop F-5E Tiger IIS.



Дон Кирлин до сегодняшнего дня содействовал транспортировке 87 тактических истребителей в США. Согласно открытым источникам, среди истребителей Кирлина, в основном, советские МиГ-21, чешские L-39 и L-59, румынские IAR 823. Однако, как считает сам бизнесмен, настоящим украшением коллекции являются два МиГ-29.



Директор аэропорта Куинси Чак Миллер надеется, что истребители найдут другое пристанище. Он отметил, что их хранение создало некоторые трудности для аэропорта.



МиГ-29 - многоцелевой фронтовой сверхзвуковой истребитель четвертого поколения, разработанный в ОКБ имени А.И.Микояна.



Основная задача истребителя - обеспечивать локальное превосходство в воздухе. Это первый в мире самолет данного класса, сочетающий эффективность в маневренном воздушном бою со способностью атаковать противника ракетами средней дальности и ближнего боя.



МиГ-29 стал "визитной карточкой" СССР в последние годы холодной войны. Самолет отличается интегральной компоновкой и нашлемной системой целеуказания. МиГ экспортировался более чем в двадцать стран мира и находится на вооружении разных государств больше 30 лет (с 1991 года).



На стоянке аэропорта Куинси в штате Иллинойс замечены два самолета военного назначения



Предположительно, это две модели МиГ-29, принадлежащие Ravn Aerospace. Они не пригодны для полетов, но используются в качестве "доноров" запасных частей для самолетов в эксплуатации.