Хоким Ферганской области Бозоров незаконно "прихватизировал" Молодежное озеро

01:28 07.03.2024 Хоким Ферганской области передал озеро на 2 гектара в центре города 24-дневной фирме



Прошло 2,5 года с момента прекращения полномочий хокимов по выделению земель. Тем не менее, хоким Ферганской области Хайрулла Бозоров выделил участок "Молодежного озера" под видом "зданий и сооружений", неправильно ссылаясь на постановление президента. Проект получила 24-дневная компания.



Искусственное озеро в центре Ферганы было передано строительной компании с правом постоянного пользования для строительства многоэтажного дома, гостиницы, ресторана и торгового комплекса. Это следует из решения хокима Ферганской области Хайруллы Бозорова, который принял решение о выделении земли под видом "зданий и сооружений", неверно ссылаясь на постановление президента. На это обратил внимание Kun.uz. Об этом же сообщило УзА.



"Молодежное озеро" было отремонтировано только в 2020 году за сумму более 1 млрд сумов и превращено в тренировочную базу по гребле на байдарках и каноэ.



Обещания



Судьба "Молодежного озера" в центре Ферганы, площадь которого составляет более 2 гектаров, остается неопределенной уже несколько лет, но планы по созданию здесь развлекательного центра для детей успокоили местных жителей.



В 2021 году за счет дополнительных средств местного бюджета области был выделен 321 млн сумов на установку железного забора вокруг озера.



В декабре 2022 года 12 предпринимателей представили хокиму области планируемые проекты в сфере туризма. В сообщении пресс-службы областной администрации отмечалось, что вопрос реализации проекта развлекательного центра для детей в рамках государственно-частного партнерства на месте неиспользуемого озера решен положительно.



Газета "Фаргона хакикати" ("Ферганская правда") 30 декабря 2022 года опубликовала статью (выше) об озере. В ней говорится, что в то время "Молодежное озеро" принадлежало областной детско-юношеская спортивной школе по водным видам спорта. В 2020 году здесь был проведен капительный ремонт стоимостью более 1 млрд сумов, в результате озеро было наполнено водой и превратилось в тренировочную базу для гребли на байдарках и каноэ.



Однако начатая инициатива не была доведена до конца. Причина в том, что насосы для наполнения озера глубиной 10 м, шириной 80 м и длиной 260 м не работали на установленную мощность. То есть денег на электроэнергию, используемую для забора воды из-под земли, не нашлось.



В статье приводится комментарий заместителя хокима Ферганы по капитальному строительству, коммуникациям и коммунальному хозяйству Бобуржона Ахмаджонова о превращении территории в культурно-просветительский центр для молодежи. Он отмечал, что строительные работы по этому проекту начнутся в начале 2023 года.



Заместитель хокима Ферганской области Хуршиджон Ахмедов, в свою очередь, сообщил, что "Молодежному озеру" придадут облик "Молодежного городка".



"Надо признать, что наш регион входит в число самых передовых в стране по туристическому потенциалу, но „Молодежного городка" до сих пор нет. С этой целью мы работаем над тем, чтобы как можно скорее придать „Молодежному озеру" облик „Молодежного города" в настоящем смысле. Теперь набережная озера станет местом, где ферганцы смогут гулять днем и ночью. Пока сложно сказать по этому поводу что-то конкретное. Потому что предприниматель изучает проект. Радует, что в следующем году будут построены современные развлекательные комплексы для детей, такие как Диснейленд, молодежный парк, которые крупнее, чем проект „Молодежного озера"", - говорил он.



Спустя год становится ясно, что все обещания были пустыми, отмечает издание.



"Молодежное озеро" отбирают у молодежи



К февралю 2024 года стало известно, что вместо развлекательного центра с фонтанами и парками на месте "Молодежного озера" будут построены многоэтажные дома.



29 января хоким Ферганской области Хайрулла Бозоров принял решение "Об обеспечении эффективного использования пустующих зданий и сооружений в городе Фергане". В документе речь идет только об одном месте - "Молодежном озере".



Согласно решению, "здания и сооружения" "Молодежного озера" на правах постоянного пользования передаются компании Unays building, которая по условиям должна инвестировать 6 млн долларов иностранных инвестиций, 90 млрд сумов внутренних инвестиций на реализацию проектов гостиницы, ресторана, многоэтажного жилья и торгового комплекса и создать не менее 100 новых рабочих мест.



В качестве правовой основы для принятия решения приведено постановление президента от 7 марта 2019 года "О дополнительных мерах по широкому привлечению населения к предпринимательству и развитию семейного предпринимательства в регионах".



Однако требования в постановлении президента не согласуются с решением хокима области. В постановлении главы государства перед хокимами областей ставилась задача предоставить неиспользуемые здания в центре городов и районов предпринимателями с условием реализации в них проектов по производству и оказанию услуг, с правом постоянного или долгосрочного пользования. То есть речь шла о пустующих зданиях.



Таким образом, хоким Ферганской области под видом "зданий и сооружений" выделил земельный участок "Молодежного озера" площадью 2,2 га строительной компании для строительства зданий.



В июне 2021 года президент Шавкат Мирзиеев подписал указ о превращении прав на землю в рыночный актив, который лишил хокимов почти всех полномочий в сфере земельных отношений, в том числе права напрямую выделять земли, резервировать, возвращать их, предоставлять под благоустройство и другие.



Компания Unays building была зарегистрирована 5 января - за 24 дня до выхода решения хокима области. Изначально (по состоянию на 6 января) учредителем и руководителем ООО, которое занимается строительством распределительных инженерных объектов, с уставным фондом 7 млрд сумов был указан Элдор Хабибович Рахимов. На сегодняшний день учредителем стал He Veilu, а уставной фонд сократился до 1 млн сумов.



По данным УзА, на днях начались работы по сносу вокруг озера. Начальник областного Управления спорта Нодир Хакимов сообщил информагентству, что в декабре 2022 года озеро было возвращено на баланс хокимията Ферганской области. По его словам, он не в курсе, в каких целях планируется использовать территорию. При этом отметил, что такого искусственного озера больше в городе нет.



Заместитель хокима Ферганы Жахонгир Бахтиеров заявил, что озеро несколько лет остается заброшенным и "негативно влияет на облик города" с учетом расположения рядом филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, офтальмологической больница области, а также других государственных органов и организаций.



"Для эффективного использования этого места, на основании соответствующего решения хокима области определено строительство гостиницы, ресторана, многоэтажных жилых домов, развлекательных центров", - сказал он.



Заместитель начальника Управления Агентства по управлению госактивами Дилшод Тулкинов сообщил, что здесь не заключен договор купли-продажи, поскольку объект не продавался, а был передан в пользования в рамках постановления президента от 7 марта 2019 года (выше указывалось, что там речь идет о неиспользуемых зданиях, а не землях).



В беседе с УзА местные жители выступили за сохранение и восстановление озера, поскольку для молодежи не остается мест для отдыха и занятия водными видами спорта.



"Газета.uz" не смогла дозвониться до пресс-секретаря и хокимията Ферганской области, чтобы получить комментарий.



В октябре 2022 года после критики общественности в Андижане начали восстанавливать заброшенный парк "Нодирабегим" и озеро в нем (бывшее Комсомольское), которое было осушено. Глава области критиковал городского хокима, который, по его словам, сбежал в Турцию, растратив средства на реконструкцию парка. Источник - Газета.uz

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