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НПО атакуют президента Жапарова с Запада, - Виктория Панфилова
08:20 07.03.2024

Спикер парламента Киргизии ответит в Лондоне за "иноагента"
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев встретился в Лондоне с трудовыми мигрантами. Неправительственные организации Киргизии обратились с просьбой к международным банкам, финансирующим проекты в республике, оказать давление на парламент и президента Садыра Жапарова с тем, чтобы отозвать "создающий атмосферу страха" законопроект о некоммерческих организациях, в том числе о статусе "иностранный представитель" для НКО, получающих зарубежные гранты. Открытое письмо было обнародовано накануне, в день визита в Великобританию киргизской парламентской делегации во главе со спикером Нурланбеком Шакиевым, который выступает лоббистом законопроекта.

В Лондон Шакиев приехал обсудить вопрос увеличения квот для трудовых мигрантов до 10 тыс. человек в год, привлечения инвестиций в горнодобывающую отрасль. Он привез данные о запасах угля и редкоземельных металлов.

Однако возмущение неправительственных организаций Киргизии, вызванных принятием во втором чтении законопроекта, запрещающего финансирование из-за рубежа организаций социальной и общественно-политической направленности, вызвало резонанс.

Законопроект прошел второе чтение, и пока он не принят окончательно, НПО требуют от властей отозвать его. В адресованном письме международным финансовым институтам – Азиатскому банку развития, Всемирному банку, Европейскому инвестиционному банку и Европейскому банку реконструкции – представители 15 НПО указывают, что данный закон "неизбежно создаст атмосферу страха, не позволяя людям, в том числе работникам, правозащитникам и организациям гражданского общества, высказываться из-за страха перед репрессиями". "Это происходит в то время, когда власти Кыргызстана уже более широко применяют суровые меры в отношении свободы выражения мнений, как, например, в случае недавнего тюремного заключения 11 журналистов", – говорится в письме.

Необходимость принятия документа власти Киргизии объясняют вмешательством США и ряда европейских стран во внутреннюю политику страны. В частности, как пояснил Жапаров, цель закона – внести ясность и упорядочить деятельность НКО, действующих в Киргизии.

Как считают сами представители НКО и НПО, их роль в социальной сфере значительна. Координатор проектов в общественном объединении "Активист" Гульсана Сатыева из Лейлека в интервью Vesti.kg рассказала, что работа организации напрямую связана с улучшением жизни уязвимых групп населения. "Мы находимся на переднем крае в борьбе с социальным неравенством, защищая права наших граждан. Наши бенефициары – это самые уязвимые слои населения: люди с инвалидностью, женщины, которые пережили гендерное семейное насилие", – отметила Сатыева. Она считает, что нормы закона "об иноагентах", инициированного депутатом Надирой Нарматовой, нанесут большой вред не только сектору НКО, но в целом всему обществу и даже государству. Закон окончательно еще не принят, но в госструктурах общественникам уже отказывают в сотрудничестве.

Киргизским парламентариям, которые прибыли в Лондон на переговоры, придется ответить на неудобные вопросы британских коллег. Тем более что МИД Великобритании реализует ряд проектов по поддержке парламентаризма по линии Жогорку Кенеша (парламента) и финансируют многочисленные семинары и тренинги для киргизских депутатов, гражданских активистов и журналистов. С другой стороны, власти Великобритании наращивают объем финансирования, направляемого на осуществление деятельности подконтрольных своему внешнеполитическому ведомству средств массовой информации и неправительственных организаций, с момента открытия посольства Великобритании в Кыргызской Республике (КР). По словам поверенного в делах Энн Херриган, официальный Лондон выделил более 122 млн долл. в виде двусторонней помощи Бишкеку и 80 млн долл. через многосторонние платформы.

Визит киргизской делегации в Лондон завершится проведением круглого стола, где будут обсуждаться дальнейшее развитие республики и разработка его недр. По сообщению Telegram-канала "Кыргызский форпост", накануне отъезда депутатов в Великобританию глава кабмина Акылбек Жапаров поручил Академии наук предоставить данные о запасах угля и редкоземельных металлов в стране. Сам он не так давно побывал в Лондоне, где также предлагал британскому бизнесу разработку киргизских месторождений (см. "НГ" от 29.11.23).

"Для Запада, прежде всего для США и Брюсселя, принятие законопроектов "об иноагенте" и "о СМИ" является серьезным ударом, поскольку посол США в КР неоднократно встречался с представителями парламентских фракций, а в парламенте есть комитет по сотрудничеству с США, чтобы убедить их не принимать эти законы. Шакиев – ключевая фигура в принятии законопроекта. Благодаря ему и фракции "Ата Журт", которую он представляет, документ принят во втором чтении. Поэтому заявления НПО скорее всего – это "холостой выстрел", и власти Киргизии вряд ли обратят на него внимание", – сказал "НГ" директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков.

Однако если международные финансовые институты объявят о сворачивании финансовой помощи Киргизии или сделают какие-то предложения, как, например, посольство США объявило о выдаче гражданам Киргизии американских виз на 10 лет, несмотря на критику госсекретаря США Энтони Блинкена, то это может заставить власти задуматься о каких-то уступках.

"В Лондоне такой "разменной монетой" стали трудовые мигранты. Великобритания увеличила квоту на прием граждан Киргизии на сельхозработы с 2 до 10 тыс. человек в год. Всего же в этом году было подано 26 тыс. заявок от кыргызстанцев, желающих работать в Великобритании. Миграция играет значительную роль для Киргизстана не только социально-экономически, но и политически. Мигранты помогают решать социальные проблемы и пересылают деньги домой, что способствует снижению социального напряжения. Возможно, будут проведены консультации по этому направлению", – добавил эксперт.

По его мнению, Вашингтон, Лондон и Брюссель уже разработали планы по сотрудничеству как с официальными структурами Киргизии, так и с неправительственными структурами после того, как законы "об иноагентах" и СМИ будут приняты. "Аналогичные законы существуют в США и в ряде стран Европейского союза, таких как Венгрия. Из-за этого закона это государство не понесло финансовых потерь. Для Великобритании, США и ЕС крайне важно сотрудничество с Центральной Азией, чтобы ограничить ее связи с Россией и Китаем. Эксперт предполагает, что на переговорах в Лондоне будет обсуждаться приоритет Запада в Центрально-Азиатском регионе. Поэтому никто не будет жертвовать этим приоритетом ради установления ультиматумов киргизской власти по данному законопроекту", – считает Игорь Шестаков

Источник - нг
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