В Панаме найдена гробница с золотом 8 века до н.э. Изумительны покрытые золотом серьги из зубов кашалота

08:59 07.03.2024

Археологи нашли гробницу с золотом, где приносили в жертву людей

Fox News: В Панаме археологи нашли древнюю гробницу с золотом и артефактами



Ученые обнаружили в Панаме гробницу, наполненную золотыми сокровищами и артефактами, возрастом 1200 лет. Об этом пишет Fox News.



Отмечается, что в гробнице найдены были также человеческие останки, которые указывают на то, что на этом месте совершались жертвоприношения.



Предположительно, гробница была построена в период с 750 по 800 год нашей эры и посвящена некой знатной особе. В могиле археологи нашли два пояса из сферических золотых бус, набор круглых золотых пластин, а также покрытые золотом серьги из зубов кашалота.



Руководитель археологического проекта добавила, что гробница была заполнена телами других людей, которые сопровождали вождя в загробный мир.