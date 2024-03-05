На кону - власть. Как цифровой доллар превращается в политическую проблему Америки, - В.Катасонов

09:03 07.03.2024 На кону - власть

Как цифровой доллар превращается в политическую проблему Америки

Валентин Катасонов

05.03.2024



Мы уже несколько лет наблюдаем гонку Центробанков многих стран мира на треке, называемом "CBDC". Это аббревиатура англоязычного термина "Central Bank Digital Currency" - "цифровая валюта центрального банка". Центробанки заявляют, что CBDC - третий вид денег, дополняющих традиционные виды - наличные и безналичные деньги.



В отличие от традиционных безналичных денег, эмитируемых преимущественно коммерческими банками (в виде выдаваемых кредитов), CBDC эмитируются исключительно центральным банком. Единой модели CBDC на сегодняшний день нет. Обсуждаются разные варианты. Например, вариант для оптового использования (т.е. пользователями CBDC являются коммерческие банки). Также вариант розничной цифровой валюты (пользователями являются физические лица). Или универсальный вариант (для оптового и розничного использования). Одни ЦБ говорят о CBDC исключительно для использования внутри страны. Другие считают возможным применение CBDC для международных операций. И т.д.



Отношение общества к CBDC, мягко говоря, неоднозначное. А если говорить точнее, то напряженное и даже оппозиционное. Центробанки не в состоянии объяснить людям, зачем потребовался третий вид денег. Отсутствие внятных объяснений порождает подозрения, что CBDC - часть проекта "хозяев денег" по построение электронного (цифрового) концлагеря для человечества.



Все транзакции граждан, осуществляемые с помощью CBDC, будут просматриваться "Большим братом". Люди, поведение и даже мысли которых будут отклоняться от установок "Большого брата", подлежат разного рода санкциям.



В том числе путем блокировки цифрового счета нарушителя в центральном банке. Скорее всего, CBDC станет программируемой валютой. Это означает, что параметры возможного ее использования человеком будут зависеть от его социального рейтинга. Имеются в виду такие параметры, как набор товаров и услуг (которые можно будет приобрести с помощью цифровой валюты), срок хранения валюты на счете, географическое пространство (в рамках которого действует валюта) и др.



По данным Банка международных расчетов (БМР), более сотни Центробанков в настоящее время погрузились в тему "CBDC". Значительная часть их занимается изучением плюсов и минусов этого нового вида денег. Другие обсуждают наиболее подходящую для страны модель цифровой валюты (как я отметил выше, вариантов достаточно много). Третьи уже запустили пилотные проекты, занимаются тестированием цифровой валюты. Наконец, небольшая группа стран уже легализовала цифровую валюту. Среди последних - наиболее крупной является Нигерия.



В группе стран-лидеров находятся Китай, Индия, Бразилия, Казахстан, Россия и ряд других. Это крупные экономики, в которых уже проводится тестирование цифровых валют. Не сегодня-завтра они могут полностью легализовать CBDC. В целом по группе экономически развитых стран (Европа, Северная Америка, Австралия, Япония) наблюдается некоторое отставание от группы лидеров (наиболее продвинутой в этой группе стран эксперты считают Швецию). Особенно бросается в глаза отставание Соединенных Штатов.



Серьезные дискуссии по поводу цифрового доллара начались лишь в январе 2022 года, когда Федеральный Резерв США опубликовал доклад "Деньги и платежи. Доллар США в эпоху цифровой трансформации". А в это время, между прочим, в Китае уже действовал пилотный проект по цифровому юаню.



Подобная медлительность Америки порождает недоумение и вопросы со стороны наблюдателей и экспертов. Ведь США являются первой экономикой мира (если ее мерить показателем ВВП, оцениваемого по официальному валютному курсу). В США развитые цифровые технологии (IT-компании Силиконовой долины). Американский доллар является мировой валютой. О чем можно судить по таким показателям, как доля доллара США в мировых валютных резервах (более 58%), в платежных операциях СВИФТ, в операциях на валютном рынке ФОРЕКС, и др.



Некоторые радетели за доллар в США предупреждают, что Америка для сохранения лидирующих позиций американской валюты в мире должна действовать с опережением. Цифровой доллар должен появиться раньше цифрового юаня или цифровой рупии. Иначе CBDC других стран, ориентированные на обслуживание международных операций, будут вытеснять доллар с мировой арены.



Цифровой доллар должен стать гарантией того, что американская валюта сохранит свои монопольные позиции в мире.



Правда, есть иная точка зрения в стане защитников доллара. Суетиться и спешить с цифровым долларом не следует. Америка изучит опыт других стран по использованию CBDC, избежит многих ошибок и просчетов, создаст самую лучшую в мире цифровую валюту. И таким образом окажется в дамках. А даже если CBDC других стран будут использоваться в международных транзакциях, это не очень поколеблет позиции доллара США в мире. Главное не суетиться и действовать наверняка!



Но есть еще одна точка зрения. Которой, как кажется, придерживается большая часть населения Америки и многие американские ведущие политики. Она следующая: цифровой доллар Америке не нужен ни сегодня, ни завтра, никогда. Цифровой доллар похоронит остатки свободы в стране, он является инструментом закабаления граждан. Опросы общественного мнения, регулярно проводимые в США, показывают, что откровенных, сознательных сторонников CBDC от 10 до 20%. Более половины респондентов являются сознательными противниками. Остальные не определились или же просто не знают, что такое цифровая валюта центрального банка.



Трудно сказать по какой причине (то ли под влиянием негативного восприятия обществом CBDC, то ли исходя из каких-то других соображений), но ряд высокопоставленных персон из ФРС США заявили, что спешить с внедрением цифрового доллара не будут. В сентябре 2023 года, председатель Совета управляющих Федерального Резерва Джером Пауэлл заявил, что никакого решения по цифровому доллару пока не принято, и оно не будет принято в течение "по крайней мере пары лет". А член Совета управляющих ФРС Мишель Боумен пыталась успокоить общественность. Она призналась, что до сих пор не нашла убедительных аргументов в пользу того, что цифровой доллар способен эффективно решить любую из стоящих перед ФРС и Америкой проблем. Федеральный Резерв, как заявила дама, рассматривает альтернативные цифровому доллару варианты решения проблем, которые могут оказаться менее рискованными для потребителей и экономики.



Сложилась оппозиция цифровому доллару в Конгрессе США. Уже было несколько законопроектов, запрещающих разработку и введение в стране цифрового доллара, а также использование любых других CBDC в Соединенных Штатах.



Так, в феврале прошлого года конгрессмен Том Эммер, лидер республиканского большинства в Палате представителей США представил проект закона о защите "финансовой приватности" граждан при использовании CBDC (The CBDC Anti-Surveillance State Act).



В марте 2023 года сенатор-республиканец от штата Техас (США) Тед Круз представил в верхней палате Конгресса США законопроект, запрещающий ФРС запускать ориентированную на розничного пользователя цифровую валюту. Круз заявил, что Америке не нужен цифровой доллар, который "может использоваться федеральным правительством в качестве инструмента финансового надзора". Конгрессмен США от республиканской партии Алекс Муни в мае прошлого года внес для обсуждения в нижней палате Конгресса США проект Закона о предотвращении пилотного использования цифрового доллара, "чтобы закрыть лазейку в пилотной программе цифровой валюты центрального банка Федеральной резервной системы (CBDC)". Эти и другие, более поздние законодательные инициативы на Капитолийском холме пока не получили необходимой поддержки, но тема CBDC стала постоянной в повестке дня Конгресса США.



Вот самая последняя инициативе на Капитолийском холме. 26 февраля группа из пяти сенаторов США представила законопроект "О борьбе с надзором за CBDC", который запрещает ФРС напрямую передавать гражданам цифровой доллар. Авторами предложения являются политики-республиканцы Тед Круз, Билл Хагерти, Рик Скотт, Тед Бадд и Майк Браун. Они опасаются, что цифровая валюта центробанка будет запрограммирована на слежку за обычными людьми через мониторинг их транзакций. "У администрации [президента США] Джо Байдена слюнки текут при мысли о посягательстве на нашу свободу и вторжении в частную жизнь граждан с целью наблюдения за их личными привычками в отношении расходов, поэтому Конгресс должен разъяснить, что ФРС не имеет полномочий внедрять CBDC", - заявил Круз.



Барьеры цифровой валюте выставляются также на уровне штатов. Лидером здесь является Флорида. Губернатор этого штата Рон ДеСантис делал и продолжает делать регулярное резонансные заявления против цифрового доллара. Он инициировал подготовку и обсуждение в Легислатуре своего штата проекта закона, запрещающего использование не только цифрового доллара, но и любых иных цифровых валют центральных банков. В мае прошлого года закон был принят и вступил в силу 1 июля 2923 года. Позже аналогичные законопроекты внесли в свои легислатуры такие "красные" штаты (т.е. штаты, где доминируют республиканцы), как Луизиана, Алабама, Индиана и Северная Дакота.



Наконец, об угрозе, которая таится в цифровом долларе, заговорили претенденты на пост президента США в ходе разворачивающейся предвыборной кампании. Одним из первых в предвыборную гонку включился уже упомянутый губернатор Флориды Рон ДеСантис.



Об участии в президентских выборах 2024 года в прошлом году заявил Вивек Рамасвами, американский предприниматель индийского происхождения, писатель и консервативный политический деятель. Он против CBDC. Цифровой доллар, по его мнению, прокладывает путь системе социальных рейтингов и социального кредита по подобию той, которая сейчас уже существует в Китае и дополняет цифровой юань. Америка не должна идти по пути Китая, строящего "цифровую диктатуру". Вивек Рамасвами назвал CBDC "могилой американской свободы". 9 августа Вивек Рамасвами сделал резонансное заявление по поводу цифровой валюты: "CBDC - последний троянский конь „Великой перезагрузки" (термин "Великая перезагрузка" был вброшен в обращение в 2020 году президентом Всемирного экономического форума Клаусом Швабом – В.К.) и прямой путь к системе социального кредита, которая навсегда интегрирует ESG (аббревиатуру ESG можно расшифровать как "экология, социальная политика и корпоративное управление"; за этой аббревиатурой скрывается проект мировой элиты, обеспечивающий проведение "великой перезагрузки" - В.К.) в нашу валюту. Доллар будет сильнее, если мы защитим его от цифровизации".



В предвыборную кампанию включился также бывший президент США Дональд Трамп. На праймериз он обошел своих соперников от республиканской партии. В том числе упомянутых Рона ДеСантиса и Вивека Рамасвами. И они сняли свои кандидатуры. В том числе потому, что Дональд Трамп не менее энергично, чем они, стал выступать против цифрового доллара. В январе этого года бывший президент США Дональд Трамп на одном из митингов дал обещание американскому народу, что как президент он никогда не допустит создания цифрового доллара. "Я защищу американцев от правительственной тирании", - воскликнул он, добавив, что цифровая валюта центрального банка даст федеральному правительству "абсолютный контроль над вашими деньгами". Трамп подчеркнул: "Это было бы опасной угрозой свободе, и я не допущу этого в Америку".



Кстати, Трампа в его неприятии CBDC поддерживают не только простые американцы, но и некоторые банкиры. Ведь цифровая валюта предполагает монополизацию денежной эмиссии в центральном банке, а частные коммерческие банки оказываются не у дел.



Примечательно, что еще сравнительно недавно в Америке кипели страсти по поводу частных криптовалют (биткойн и прочие). Кто-то из политиков и общественных деятелей выступал в поддержку частных цифровых валют, считая, что они помогут уйти людям от всевластного влияния Федерального Резерва и банков. Кто-то, наоборот, говорил, что частные цифровые валюты могут подорвать официальную денежно-кредитную систему Америки, которая является несущей конструкцией всего государства и общества. Мол, биткойны и другие частные валюты могут ввергнуть страну в анархию.



А когда над Америкой нависла угроза введения CBDC, то отношение части политиков и общественных деятелей к частным цифровым валютам стало более лояльным. Причина такова: из двух зол - CBDC и частные цифровые валюты - вторые являются меньшим. За частные цифровые валюты агитирует и Роберт Кеннеди, и Рон ДеСантис, и Вивек Рамасвами.



Что касается Дональда Трампа, то, включившись в предвыборную гонку, он старается обходить вопрос частных цифровых валют. В годы своего президентства Трамп неоднократно высказывался против криптовалют, небезосновательно называя их угрозой американской государственности. В 2021 году, уже покинув Белый дом, Дональд Трамп в беседе с журналистами телеканала Fox Business рассказал, что никогда не испытывал доверия к криптовалюте, и считает ее "опасной вещью", которая рано или поздно лопнет, как мыльный пузырь. "Я никогда не любил это [криптовалюты] потому, что мне нравится держать доллары. Считаю, что в качестве валюты должны использоваться доллары. Криптовалют становится все больше и больше, и никто не хочет ничего с ними делать", – поделился своими опасениями экс-глава Белого дома.



В конце января нынешнего года конгрессмен Эммер сказал, что Трамп, вероятно, станет "намного более" дружелюбен к криптовалютам во время своего второго президентского срока.



Трампа в прошлом месяце уже попытались "протестировать" на предмет его отношения к частными цифровым валютам. В разговоре с Fox News он заявил, что текущее развитие биткоина потребует от властей введения профильного регулирования. По его словам, первая криптовалюта уже "обрела собственную жизнь". И далее он продолжил: "Многие люди его принимают. Я вижу все больше людей, желающих платить биткоинами, что интересно. Вероятно, потребуется некое регулирование. Но думаю, я смог бы с этим сосуществовать". При этом политик пока не продемонстрировал своей симпатии в отношении биткоина. "Мне всегда нравилась одна валюта… Мне нравится доллар", - подчеркнул Трамп. И в то же время он не преминул лишний раз сказать, что выступает против цифрового доллара, который создает риски "де-банкинга и появления политического оружия".



Катасонов Валентин Юрьевич - профессор, д.э.н., председатель Русского экономического общества им. С.Ф. Шарапова Источник - столетие

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