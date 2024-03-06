 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Уточнение по судьбе американского сухогруза - горит и тонет, три матроса - "груз 200"
10:38 07.03.2024

Война в Красном море: жертвами удара хуситов впервые стали моряки торгового судна
Коммерческое судоходство между Европой и Азией становится все более опасным

По данным США, три моряка погибли после удара хуситов по кораблю в Аденском заливе. По словам американских официальных лиц, три моряка погибли, а другие получили ранения в результате ракетного обстрела хуситами судна в Аденском заливе – это первые жертвы среди экипажа коммерческого судна с тех пор, как хуситы начали наносить удары по судам в водах у берегов Йемена в прошлом году.

Коммерческое судоходство между Европой и Азией становится все более опасным

Посольство Великобритании в столице Йемена Сане опубликовало на платформе X сообщение: "Погибли по меньшей мере два ни в чем не повинных моряка. Это было печальным, но неизбежным последствием безрассудного ракетного обстрела хуситами международного судоходства. Они должны остановиться".

Позже Центральное командование США увеличило число погибших до трех.

Как пишет The Guardian, сухогруз дрейфовал с пожаром на борту после того, как в среду около 9.30 утра по Гринвичу в 50 морских милях к юго-западу от Адена судно было обстреляно, сообщили владелец и оператор судна.

"Судно дрейфует", - заявили зарегистрированный в Либерии владелец True Confidence Shipping и базирующийся в Греции оператор Third January Maritime Ltd в совместном заявлении, добавив, что в настоящее время связи с какой-либо американской организацией нет.

Морская охранная фирма Ambrey заявила, что судно подверглось удару и получило повреждения, добавив, что спасательная операция "продолжается, часть экипажа уже находится в спасательных шлюпках".

Боевики-хуситы в Йемене с середины ноября неоднократно запускали беспилотники и ракеты против международного коммерческого судоходства, заявляя, что они действуют в знак солидарности с палестинцами, выступающими против военных действий Израиля в Газе, отмечает The Guardian.

В результате таких ударов было повреждено несколько судов, но гибель моряков торгового флота в среду стала первой. Двое "морских котиков" ВМС США утонули в январе в водах у берегов Сомали, когда пытались подняться на борт судна без флага, перевозившего иранское оружие, направлявшееся хуситам

По оценкам Yemen Data project, в результате трех отдельных ударов под руководством США по объектам хуситов в Йемене в феврале было зарегистрировано 11 жертв среди гражданского населения.

США и Великобритания начали операцию "Посейдон Арчер" 12 января. По оценкам проекта, число нападений хуситов на судоходство удвоилось в феврале по сравнению с предыдущим месяцем – по меньшей мере 79 ударов по сравнению с минимум 33 в январе.

Инцидент произошел в среду, когда посольство Великобритании в Йемене предупредило о тяжелых экологических последствиях потопления хуситами судна Rubymar, принадлежащего Ливану и плавающего под флагом Белиза. Судно затонуло в выходные после почти двухнедельного дрейфа. В Lloyd's List говорится, что устаревшие записи, возможно, заставили хуситов и британское правительство рассматривать судно как принадлежащее Великобритании.

Усиливающиеся перебои привели к тому, что несколько судоходных фирм и нефтяных компаний приостановили или перенаправили рейсы с ключевого маршрута, прилегающего к Йемену, на долю которого приходится около 12% мирового морского транзита.

Ранее на этой неделе были перерезаны четыре из 15 критически важных подводных кабелей в Красном море, и, по оценкам HGC Communications, это повлияло на 25% трафика.

Лондон и Вашингтон признают, что им нужны более точные разведданные о военных активах хуситов, и разрабатывают планы по оказанию помощи в подготовке местных военно-морских сил для оказания помощи в контроле над территориальными водами Йемена.

Йеменское правительство, базирующееся в Адене и находящееся в конфликте с хуситами, убеждено, что боевики не прекратят нападения на корабли в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, даже если Израиль прекратит войну с Газой.

В то время как йеменские ополченцы заявили, что будут атаковать суда, имеющие связи с Великобританией, США и Израилем, источники в судоходной отрасли говорят, что все суда могут оказаться в опасности.

Андрей Яшлавский

Источник - мк
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