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|В Казахстане регистрируют 8-ю политическую партию - "Ынтымак"
10:57 07.03.2024
Новая партия может появиться в Казахстане
В Казахстане может появиться еще одна политическая партия. Как уточнили корреспонденту Zakon.kz в Министерстве юстиции РК 6 марта 2024 года, республиканская политическая партия Yntymaq еще не зарегистрирована, но в ведомство поступило уведомление о намерении ее создания.
Уведомление о намерении создания республиканской политической партии Yntymaq в Минюст поступило в понедельник, 4 марта.
"Регистрирующий орган в день получения уведомления выдает уполномоченному лицу организационного комитета документ, подтверждающий их представление. В тот же день выдано подтверждение, на основании которого организационный комитет вправе начать свою деятельность по созданию партии", – говорится в справке Минюста РК касательно незарегистрированной республиканской политической партии Yntymaq.
По данным ведомства, организационный комитет в течение трех месяцев со дня выдачи подтверждения должен провести учредительный съезд.
"Документы в регистрирующий орган для регистрации политической партии представляются не позднее чем через четыре месяца со дня проведения учредительного съезда (конференции)".
Пресс-служба Минюста РК
Динара Халдарова