Турция призывает прорвать блокаду Газы. Израиль хотят наказать "коллективно и сообща", - Игорь Субботин

11:00 07.03.2024

Турция призывает прорвать блокаду Газы



Израиль хотят наказать "коллективно и сообща"



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

6.03.2024



Глава МИД Турции Хакан Фидан предлагает снарядить новую "Флотилию свободы".

Экстренная министерская встреча стран – членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) превратилась в площадку дебатов о способах давления на Израиль. Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал региональное сообщество к силовому прорыву блокады сектора Газа, в то время как его коллега из Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в очередной раз высказался за бойкот израильских товаров и исключение еврейского государства из состава Генеральной Ассамблеи ООН. Однако эксперты полагают, что реальных рычагов воздействия на Израиль нет ни у США, ни у мусульманского мира.

Анкара выступила с призывом предпринять "немедленные действия в отношении Газы, даже если это будут односторонние шаги". "Блокада вокруг Газы должна быть прорвана, и это нужно сделать сейчас, – заявил Фидан, выступая на экстренном заседании ОИС в Саудовской Аравии. – Более 400 тыс. палестинцев в настоящее время находятся на грани голода". Как отметил шеф турецкой дипломатии, гражданским активистам и гуманитарным организациям "необходимо разрешить въезд в Газу с учетом имеющихся рисков". "Нам нельзя оставлять жителей Газы на милость Израиля или держав-гегемонов. Мусульманский мир должен разработать план действий, нужно усилить давление на Израиль, действуя коллективно и сообща", – заявил он.



В свою очередь, его иранский коллега воспользовался площадкой ОИС для того, чтобы напомнить, что многие региональные игроки вопреки жесткой риторике сохраняют связи с Израилем. "На внеочередном заседании министров иностранных дел стран ОИС в Джидде я подчеркнул необходимость скорейшего исключения совершающего геноцид израильского режима из Генеральной Ассамблеи ООН и прекращения членства этого режима в других международных организациях, – заявил Абдоллахиян в своем микроблоге. – Разрыв дипломатических отношений с этим режимом, прекращение экспорта товаров на оккупированные территории и абсолютный бойкот израильских товаров можно рассматривать в качестве практических мер по поддержке Палестины".



Высказывания о необходимости прорвать блокаду палестинского анклава, звучащие из уст турецких официальных лиц, служат напоминанием о том, почему двусторонние отношения Турции и Израиля долгие годы были осложнены. В 2010 году под эгидой Анкары к побережью Газы отправился конвой из иностранных судов, чтобы, по словам организаторов, покрыть гуманитарные потребности палестинцев. Караван, получивший название "Флотилия свободы", был встречен израильскими военными, в результате чего завязалась перестрелка. В ноябре с.г. турецкие активисты обещали повторить эту кампанию, однако сообщений о том, что к берегам палестинского анклава подобралось хотя бы одно судно из Турции, так и не поступило.



Идея блокады и без того была скомпрометирована США и их арабскими союзниками, которые недавно в одностороннем порядке приступили к сбросу гуманитарной помощи жителям сектора Газа с самолетов. Накануне американские военные в координации с Иорданией, Египтом и Францией транспортировали вторую партию авиагрузов на север Газы. По словам американских чиновников, меры направлены на то, чтобы компенсировать недостаточный объем помощи, доставляемой сухопутно. Несмотря на то что первый сброс происходил без разрешения Израиля, сейчас, по-видимому, его службы подключатся к проверке той продукции, которая должна отправляться к берегам Газы. Израильтяне намерены инспектировать грузы, которые будут собираться на Кипре.



Блокада Газы сейчас фактически не действует даже на цифровом уровне. Жители блокированного анклава имеют возможность подключаться к своим мессенджерам, несмотря на регулярные попытки израильской стороны глушить сеть и несмотря на регулярные "блэкауты". Это происходит в том числе благодаря виртуальным сим-картам, которые были направлены в качестве помощи египетскими активистами во главе с писательницей и активисткой Мирной аль-Хельбави. По оценкам французской Le Monde, в рамках египетского проекта под названием "Коммуницирующая Газа" население анклава смогло получить 150 тыс. сим-карт через специальные QR-коды.



"Несколько месяцев вооруженного конфликта в секторе Газа показали, что ни у мусульманских стран, ни даже у Соединенных Штатов нет никаких серьезных рычагов давления на израильское руководство, – заявил "НГ" востоковед Руслан Сулейманов. – Кабмин Нетаньяху, состоящий из крайне правых и националистически настроенных сил, неумолим в своем желании полностью уничтожить ХАМАС, не считаясь при этом с жертвами среди мирного населения".



Собеседник "НГ" обращает внимание на то, что заметно меняется риторика Вашингтона, который, желая принудить Нетаньяху к временному прекращению огня в Газе, откровенно критикует власти еврейского государства. "Но для Нетаньяху нынешняя война – это еще и вопрос политического выживания, – подчеркивает Сулейманов. – В том числе и поэтому он не намерен отступать. Потому что как только закончится война в Газе, закончится и его политическая карьера. И он хотел бы закончить ее с каким-то результатом, будь то освобождение заложников или ликвидация верхушки ХАМАС. Но пока что ни одна из этих целей не достигнута".