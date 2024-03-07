 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 07.03.2024
11:57  Российский "Газпром" через российский суд хочет взыскать с польской Orlen $935 млн. Кто ж ему даст?..
11:55  "Окончательное решение". Турция готовит очередной мега-поход против северо-иракских курдов
11:18  Коля - отважный идиот. Армения настаивает на выводе российских войск
11:00  Турция призывает прорвать блокаду Газы. Израиль хотят наказать "коллективно и сообща", - Игорь Субботин
10:57  В Казахстане регистрируют 8-ю политическую партию - "Ынтымак"
10:38  Уточнение по судьбе американского сухогруза - горит и тонет, три матроса - "груз 200"
09:03  На кону - власть. Как цифровой доллар превращается в политическую проблему Америки, - В.Катасонов

08:59  В Панаме найдена гробница с золотом 8 века до н.э. Изумительны покрытые золотом серьги из зубов кашалота
08:20  НПО атакуют президента Жапарова с Запада, - Виктория Панфилова
01:28  Хоким Ферганской области Бозоров незаконно "прихватизировал" Молодежное озеро
01:27  Как тактический истребитель МиГ-29 ВВС Кыргызстана попал в США?
01:16  На финишной хромой: могут ли Трамп и Байден выйти из президентской гонки
00:40  США стали главным поставщиком СПГ в Европу
00:39  Токаев и кадры (к середине президентского срока), - Данияр Ашимбаев
00:36  "Флотилия свободы-2". Турция призывает прорвать блокаду Газы, - НГ
00:28  Переговоры Израиля и ХАМАС быстро зашли в тупик - Reuters
00:25  Караганда. Акима Кусаинова в 4-й раз задержали за управление авто в пьяном виде
00:24  Мирзиеев хочет сделать Ташкент "городом для пешеходов"
00:18  Пекин обещает победить дефляцию в 2024 году, - М.Сергеев
00:13  Закрылся старейший сатирический узбекистанский журнал "Муштум"
00:08  Российская ракета едва не прихлопнула в порту Одессы выступавшего там греческого премьера Мицотакиса
00:05  Турецкий терминал Dortyol отказался принимать российскую нефть из-за санкций
00:03  Конец Виндзоров. Британскую монархию добивают загадочные болезни
00:01  В Марокко обнаружены кости ранее неизвестного монстроузного вида динозавров - Khinjaria acuta
Среда, 06.03.2024
21:24  В Аденском заливе горит пораженный хуситами американский сухогруз True Confidence
20:17  Никки Хейли объявила, что выходит из президентской гонки. Трамп остался последним "республиканцем"
20:12  Экономика Европы безнадежно заваливается на бок, - В.Прохватилов
20:08  Кастинг клоунов. О суровых буднях российской "оппозиции", - ФСК
15:57  Al Mayadeen: за подрывом интернет-кабелей в Красном море стоят США. Разоблачение израильского фейка про хуситов
12:29  Арабы выкупят оператора сотовой связи: что случится с тарифами в Казахстане
12:26  Давят всеми способами. Приднестровский конфликт уже нельзя считать замороженным, - Т.Стоянович
12:24  К 19 годам тюрьмы суд приговорил подполковника МВД Таджикистана за похищение и убийство преподавателя
12:22  Пенсионная система Казахстана - прямой путь к нищете, - Адил Урманов
12:19  Макрон в поисках утерянного лидерства, - В.Стоякин
07:27  Михаил Петров: Нацбанк Киргизии своими действиями проводит настоящую диверсию
07:07  Раскулачивание иноагентов в РФ. Очередной "закон против негодяев" ограничит права на авторские отчисления
07:00  Казней в Иране становится все больше, - НГ
06:58  Китайский премьер Ли Цян обрисовал перспективы развития страны с осторожным оптимизмом, - Владимир Скосырев
05:52  Козыри средних и малых стран не сыграют. Глобальный мир Pax Americana распадается на части, - Андрей Школьников
05:36  Север-Азербайджан-Юг. О чем договаривается в Баку рос-премьер Мишустин
05:33  Афтершоки продолжают "подбрасывать" Алматы
05:23  Белый дзуд. Потери скота в Монголии превысили три млн голов
05:08  Туркменский газовщик (хозяин "Итеры") олигарх Макаров - бежал из РФ
05:03  Адвокаты миллиардера Усманова сообщили, что добились удаления твитов, использованных для обоснования санкций
05:00  Еще раз о дедолларизации мировой политики, - Олег Щукин
01:10  Трамп в одном шаге - от победы или убийства, - Петр Акопов
00:52  Транзит газа через Украину, кому он выгоднее
00:49  Можно ли сделать целомудрие национальной идеей, - Петр Акопов
00:44  В России конфисковали активы укр-олигарха Коломойского. Третий год войны...
00:38  Моди достал со дна золотой век Индии. Накануне выборов премьер-министр нырнул к местной Атлантиде
00:28  Академик Павловский - создатель Таджикской советской академии наук, - Г.Шерматов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Коля - отважный идиот. Армения настаивает на выводе российских войск
11:18 07.03.2024

Какая дорога ведет к Звартноцу
Отношения России и Армении затронули ближнее пограничье
Армения уведомила Москву, что российским пограничникам следует прекратить работу в ереванском аэропорту Звартноц. Об этом сообщил в среду секретарь армянского Совбеза Армен Григорян. По его словам, обслуживанием объекта должна заниматься погранслужба Армении. В сложных отношениях двух стран это новый шаг в сторону их ухудшения. Ранее Ереван приостановил членство в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На этом фоне армянские власти ускоренными темпами развивают сотрудничество с Западом.

Новость, касающуюся столичного аэропорта Звартноц, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил 6 марта в беседе с журналистами. По его словам, у республики есть четкая позиция по выводу оттуда российских пограничников. И о ней, подчеркнул господин Григорян, российская сторона была проинформирована письменно: "Недавно мы сообщили об этом в официальном письме". Суть этой позиции заключается в том, что Армения намерена самостоятельно осуществлять погранконтроль в международном аэропорту Еревана.

Заявление армянского чиновника российские власти по состоянию на вечер среды не комментировали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков лишь отметил днем: "Каких-то решений на этот счет, насколько мы понимаем, не было. По официальным каналам никто до нас эти решения не доводил". Впрочем, комментарий прозвучал до заявления Армена Григоряна.

О возможном прекращении работы российских пограничников в аэропорту Звартноц в конце прошлого месяца со ссылкой на источники сообщили армянские СМИ. Затем тему поднял спикер парламента Ален Симонян. Комментируя этот вопрос 27 февраля, он отметил: "Было бы правильно, если бы они (российские пограничники.- "Ъ") оттуда ушли".

Эта история, очевидно, получит развитие в ближайшее время и на разных уровнях. МИД РФ 6 марта сообщил, что днем ранее российский и армянский министры иностранных дел Сергей Лавров и Арарат Мирзоян провели телефонный разговор.

Обе стороны сообщили о нем очень скупо. "Были обсуждены вопросы, касающиеся двусторонних отношений и ситуации в регионе",- проинформировал МИД Армении. Не отличалось информативностью и российское коммюнике: "Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки, включая процесс армяно-азербайджанской нормализации, а также взаимодействие в рамках общих интеграционных объединений".

С взаимодействием двух стран, в том числе в интеграционных объединениях, дела обстоят не лучшим образом. Премьер Армении Никол Пашинян 23 февраля, напомним, заявил о заморозке членства в ОДКБ. "По нашим оценкам, Организация Договора о коллективной безопасности не выполнила свои обязательства перед Республикой Армения в сфере безопасности, в частности, в 2021, 2022 годах. И это не могло пройти для нас без последствий. А на практике последствием этого является то, что мы фактически заморозили свое участие в ОДКБ",- заявил политик в интервью France 24.

Господин Пашинян отдельно отметил в интервью, что в сентябре 2023 года, когда в Ереване проходили массовые протесты на фоне азербайджанской спецоперации в Карабахе, "высшие чиновники Российской Федерации прямо призывали граждан Армении выйти на улицы и свергнуть избранную легитимную власть". "Российские телеканалы не несколько дней, а фактически уже шесть лет ведут систематическую и последовательную, целенаправленную антипропаганду против правительства Армении, избранных властей и меня лично",- сказал армянский премьер.

На фоне взаимных претензий и новостей, указывающих на продолжающееся падение российско-армянских отношений, у Еревана достаточно динамично развиваются отношения с ЕС.

"Республика Армения готова быть еще ближе к Европейскому союзу, насколько Европейский союз посчитает это возможным",- объявил Никол Пашинян во время прошлогоднего выступления в Европарламенте.

С отдельными странами Евросоюза - в частности, с Францией - армянская сторона уже сотрудничает в оборонной сфере. В прошлом году Ереван получил от Парижа военную технику - партию бронемашин Bastion. И сейчас Франция продолжает проявлять политическую активность. Посол в Армении Оливье Декотиньи, например, за несколько последних дней дал интервью разным СМИ. В них он, по сути, поддержал отдаление Еревана от Москвы и приветствовал сближение с ЕС и конкретно со своей страной.

В интервью изданию Defis Humanitaires посол заявил, что гарантии безопасности, предоставленные Армении со стороны России и по линии ОДКБ, не сработали. "Поэтому Армения стремится диверсифицировать свое партнерство в сфере безопасности. Франция, выбрав такие оборонные отношения с Арменией, нарушила табу, поскольку она является первой страной НАТО, которая поставляет оборонную технику в Армению, которая остается членом ОДКБ",- подчеркнул посол Декотиньи.

Отношения России и Армении вступили в стадию полураспада
А в опубликованном 6 марта разговоре с изданием "Арменпресс" посол отметил: "Мы считаем, что американское и европейское посредничество является наиболее надежными гарантиями (для Армении.- "Ъ"). В случае с нагорно-карабахским конфликтом мы увидели, что система гарантий, действовавшая с 2020 года, не сработала. И нам следует извлечь из этого урок".

Москва явно недовольна и действиями Еревана на российском направлении, и его шагами в сторону Запада. И комментирует эту тему соответствующим образом. "Мы немало говорили по поводу опыта киевского режима и Украины, которую заманили в западные сети, пообещали прекрасные дали, а потом кинули, бросили. Мне бы не хотелось, чтобы это случилось с Арменией",- заявила на брифинге 6 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Назвав Армению союзником, соседом, страной, с которой у России есть "длительные исторические связи", госпожа Захарова предупредила: "Видим, к сожалению, как Запад, наигравшись и сломав Украину, бросив ее, как потрепанную куклу без руки и ноги в угол, принялся искать новую жертву. Как бы этой новой жертвой не оказалась Армения, которую заманят, обманут".

Владимир Соловьев
Газета "Коммерсантъ" №41 от 07.03.2024, стр. 1

Источник - Коммерсантъ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1709799480


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Конференция, посвященная 30-летию маслихатов, пройдет в Астане
- Мажилис одобрил законопроект по снижению закредитованности граждан в первом чтении
- Новый центр детского творчества откроют в Экибастузе по поручению Президента
- Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК – 25 лет
- Пересмотреть избыточные платежи предпринимателей в ЕНПФ
- 25 апреля 2024 года состоятся выборы депутата Сената Парламента Республики Казахстан от Кызылординской области вместо выбывшего
- Отказаться от тотального контроля мобильных переводов
- Партия "AMANAT" помогает наладить открытый диалог между государством и бизнесом
- Расследование авиационных происшествий нужно передать независимому органу
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  