Коля - отважный идиот. Армения настаивает на выводе российских войск

11:18 07.03.2024

Какая дорога ведет к Звартноцу

Отношения России и Армении затронули ближнее пограничье

Армения уведомила Москву, что российским пограничникам следует прекратить работу в ереванском аэропорту Звартноц. Об этом сообщил в среду секретарь армянского Совбеза Армен Григорян. По его словам, обслуживанием объекта должна заниматься погранслужба Армении. В сложных отношениях двух стран это новый шаг в сторону их ухудшения. Ранее Ереван приостановил членство в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На этом фоне армянские власти ускоренными темпами развивают сотрудничество с Западом.



Новость, касающуюся столичного аэропорта Звартноц, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил 6 марта в беседе с журналистами. По его словам, у республики есть четкая позиция по выводу оттуда российских пограничников. И о ней, подчеркнул господин Григорян, российская сторона была проинформирована письменно: "Недавно мы сообщили об этом в официальном письме". Суть этой позиции заключается в том, что Армения намерена самостоятельно осуществлять погранконтроль в международном аэропорту Еревана.



Заявление армянского чиновника российские власти по состоянию на вечер среды не комментировали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков лишь отметил днем: "Каких-то решений на этот счет, насколько мы понимаем, не было. По официальным каналам никто до нас эти решения не доводил". Впрочем, комментарий прозвучал до заявления Армена Григоряна.



О возможном прекращении работы российских пограничников в аэропорту Звартноц в конце прошлого месяца со ссылкой на источники сообщили армянские СМИ. Затем тему поднял спикер парламента Ален Симонян. Комментируя этот вопрос 27 февраля, он отметил: "Было бы правильно, если бы они (российские пограничники.- "Ъ") оттуда ушли".



Эта история, очевидно, получит развитие в ближайшее время и на разных уровнях. МИД РФ 6 марта сообщил, что днем ранее российский и армянский министры иностранных дел Сергей Лавров и Арарат Мирзоян провели телефонный разговор.



Обе стороны сообщили о нем очень скупо. "Были обсуждены вопросы, касающиеся двусторонних отношений и ситуации в регионе",- проинформировал МИД Армении. Не отличалось информативностью и российское коммюнике: "Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки, включая процесс армяно-азербайджанской нормализации, а также взаимодействие в рамках общих интеграционных объединений".



С взаимодействием двух стран, в том числе в интеграционных объединениях, дела обстоят не лучшим образом. Премьер Армении Никол Пашинян 23 февраля, напомним, заявил о заморозке членства в ОДКБ. "По нашим оценкам, Организация Договора о коллективной безопасности не выполнила свои обязательства перед Республикой Армения в сфере безопасности, в частности, в 2021, 2022 годах. И это не могло пройти для нас без последствий. А на практике последствием этого является то, что мы фактически заморозили свое участие в ОДКБ",- заявил политик в интервью France 24.



Господин Пашинян отдельно отметил в интервью, что в сентябре 2023 года, когда в Ереване проходили массовые протесты на фоне азербайджанской спецоперации в Карабахе, "высшие чиновники Российской Федерации прямо призывали граждан Армении выйти на улицы и свергнуть избранную легитимную власть". "Российские телеканалы не несколько дней, а фактически уже шесть лет ведут систематическую и последовательную, целенаправленную антипропаганду против правительства Армении, избранных властей и меня лично",- сказал армянский премьер.



На фоне взаимных претензий и новостей, указывающих на продолжающееся падение российско-армянских отношений, у Еревана достаточно динамично развиваются отношения с ЕС.



"Республика Армения готова быть еще ближе к Европейскому союзу, насколько Европейский союз посчитает это возможным",- объявил Никол Пашинян во время прошлогоднего выступления в Европарламенте.



С отдельными странами Евросоюза - в частности, с Францией - армянская сторона уже сотрудничает в оборонной сфере. В прошлом году Ереван получил от Парижа военную технику - партию бронемашин Bastion. И сейчас Франция продолжает проявлять политическую активность. Посол в Армении Оливье Декотиньи, например, за несколько последних дней дал интервью разным СМИ. В них он, по сути, поддержал отдаление Еревана от Москвы и приветствовал сближение с ЕС и конкретно со своей страной.



В интервью изданию Defis Humanitaires посол заявил, что гарантии безопасности, предоставленные Армении со стороны России и по линии ОДКБ, не сработали. "Поэтому Армения стремится диверсифицировать свое партнерство в сфере безопасности. Франция, выбрав такие оборонные отношения с Арменией, нарушила табу, поскольку она является первой страной НАТО, которая поставляет оборонную технику в Армению, которая остается членом ОДКБ",- подчеркнул посол Декотиньи.



Отношения России и Армении вступили в стадию полураспада

А в опубликованном 6 марта разговоре с изданием "Арменпресс" посол отметил: "Мы считаем, что американское и европейское посредничество является наиболее надежными гарантиями (для Армении.- "Ъ"). В случае с нагорно-карабахским конфликтом мы увидели, что система гарантий, действовавшая с 2020 года, не сработала. И нам следует извлечь из этого урок".



Москва явно недовольна и действиями Еревана на российском направлении, и его шагами в сторону Запада. И комментирует эту тему соответствующим образом. "Мы немало говорили по поводу опыта киевского режима и Украины, которую заманили в западные сети, пообещали прекрасные дали, а потом кинули, бросили. Мне бы не хотелось, чтобы это случилось с Арменией",- заявила на брифинге 6 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



Назвав Армению союзником, соседом, страной, с которой у России есть "длительные исторические связи", госпожа Захарова предупредила: "Видим, к сожалению, как Запад, наигравшись и сломав Украину, бросив ее, как потрепанную куклу без руки и ноги в угол, принялся искать новую жертву. Как бы этой новой жертвой не оказалась Армения, которую заманят, обманут".



Владимир Соловьев

Газета "Коммерсантъ" №41 от 07.03.2024, стр. 1