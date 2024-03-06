"Окончательное решение". Турция готовит очередной мега-поход против северо-иракских курдов

11:55 07.03.2024

Hürriyet: Турция проведет операцию против курдов на севере Ирака

Эрдоган пообещал, что этим летом Турция "окончательно решит вопросы безопасности" на границе с Ираком. По данным Hürriyet, Анкара достигла договоренностей о начале операции с иракскими властями



Турецкие военные намерены провести масштабную наземную военную операцию против Рабочей партии Курдистана (РПК, признана в Турции террористической) в Ираке, говорится в статье колумниста Hürriyet Абдулкадира Сельви.



О намерении Турции "разгромить" РПК накануне также написала Yeni Şafak; по данным газеты, в рамках подготовки к операции Анкара активизировала дипломатические контакты с Ираком, Ираном, США и Россией. Власти Ирака в ходе переговоров "выразили недовольство террористической организацией РПК", писало издание.



По данным Hürriyet, военные действия будут идти в том же районе на севере Ирака, где в 2022 году прошла турецкая операция "Коготь-Замок" против РПК. Перед их началом Анкара достигла соглашения с Багдадом и Эрбилем, столицей Иракского Курдистана, ожидается, что на определенном этапе операции они окажут Анкаре военную поддержку. Турецкая сторона рассчитывает, что в результате от террористов получится закрыть все 378 км границы с Ираком, пишет издание.



5 марта турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что этим летом страна рассчитывает "окончательно решить вопросы безопасности на границе с Ираком". "Мы продолжаем решительно бороться с терроризмом, несмотря на препятствия, с которыми мы сталкиваемся внутри и за пределами наших границ", - сказал он, добавив, что Турция также намерена создать коридор безопасности глубиной 30–40 км у границы с Сирией.



РПК была основана в 1978 году. Она выступает за национальное самоопределение курдов в Турции. Анкара ведет вооруженный конфликт с курдами с 1984 года. За время противостояния, по оценке International Crisis Group, погибли от 30 тыс. до 40 тыс. человек. РПК регулярно совершала нападения на территории Турции, отмечает CNBC; в частности, она взяла на себя ответственность за взрыв у здания МВД в Анкаре в октябре 2023 года.