 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 07.03.2024
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Российский "Газпром" через российский суд хочет взыскать с польской Orlen $935 млн. Кто ж ему даст?..
11:57 07.03.2024

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к производству иск "Газпрома" (MOEX: GAZP) к польскому нефтяному концерну Orlen SA. Российская компания намерена взыскать $710 млн и 886 млн польских злотых ($224,5 млн).

Другими ответчиками выступают владелец польского участка газопровода Ямал-Европа Europol Gaz SA, а также британская Ernst and Young Global Limited и польская Ernst and Young sp. z o.o. Corporate Finance Sp. k. Суд назначил предварительное судебное заседание на 10 апреля.

Польша в 2022 году ввела санкции против "Газпрома" по части заморозки осуществления прав на акции и выплату дивидендов Europol Gaz. Россия ввела ответные санкции, из-за чего "Газпрому" было запрещено использовать газопровод для транспортировки российского газа через Польшу. Осенью 2023 года польские власти передали участок газопровода под управление Orlen. Утверждалось, что Europol Gaz, контролирующая газопровод, выкупит принадлежащие "Газпрому" 48% акций.

Europol Gaz в мае 2023 года обратилась в арбитраж с иском к "Газпром экспорту" на $1,5 млрд. Претензии касались упущенной выгоды от прекращения транспортировки газа по газопроводу Ямал-Европа. В октябре Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск дочерней структуры "Газпрома", которая потребовала от польской компании прекратить разбирательство в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Российский суд пообещал польской компании штраф на $1,5 млрд в случае нарушения запрета.

Подробнее о разбирательствах - в материале "Ъ" ""Газпром" ищет защиты от Europol Gaz в РФ".

Леонид Уварчев

Источник - коммерсант
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