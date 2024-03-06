Талибы вновь начали арестовывать афганских женщин за нарушение исламского дресс-кода

13:17 07.03.2024

Спецпредставитель генсека ООН в Афганистане Роза Отунбаева заявила, что захватившее власть в стране движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) начало арестовывать афганских женщин за несоблюдение указа о ношении хиджаба.



"Де-факто власти Афганистана за последнее время еще более ограничили права женщин во всех сферах общественной жизни. Женщины, которые, как считается, не в полной мере соблюдают указ о ношении хиджаба, подвергаются арестам и задержаниям. Некоторые жительницы Афганистана боятся выходить на улицу", - сказала Отунбаева, выступая перед членами Совбеза ООН.



В начале января учрежденное талибами министерство пропаганды добродетели и предотвращения порока начало активно проводить в жизнь изданный в апреле 2022 года указ о ношении хиджаба, арестовывая и заключая под стражу уличенных в его несоблюдении женщин и девушек. Эти аресты непропорционально сильно затронули жительниц городов.



"Недавние произвольные задержания за предполагаемые нарушения исламского дресс-кода стали дальнейшим нарушением прав человека и привели к неимоверной стигматизации женщин и девочек", - сообщила Отунбаева.



Она призвала де-факто афганские власти отменить введенные ограничения - "чем дольше они будут действовать, тем больше вреда они принесут".



По данным ООН, в Кабуле было задержано и помещено под стражу на несколько часов множество женщин и девушек. Миссия Организации зафиксировала заявления о жестоком обращении, лишении свободы без связи с внешним миром, требовании выкупа за освобождение.



Спецпредставитель Генсека ООН в Афганистане напомнила, что талибы хотят международного признания их легитимности.



"Но они понимают, что это непросто, так как большое количество международных стандартов они не соблюдают. В правительстве есть те, кто понимает необходимость изменить такое положение дел, но кто-то выше говорит: "Нет, женщины и девушки должны оставаться в тени", - сказала Отунбаева.