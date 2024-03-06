Новый миропорядок или ядерный апокалипсис? Развязка уже совсем близко, - Вадим Бондарь

13:57 07.03.2024 6 марта 2024



События последних дней свидетельствуют о том, что мир стремительно приближается к водоразделу: глобальные переговоры и новый миропорядок или ядерный апокалипсис. И водораздел этот проходит уже даже не столько между странами, сколько между конкретными людьми в этих странах.



4 марта на Всемирном фестивале молодежи в Сочи представитель американской делегации заявил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову: "Я Кристофер Халали, вице-председатель делегации США. Для нас честь быть здесь, в России, для нас честь прорвать блокаду и санкции США против России". Дональд Трамп, которого сейчас всячески пытаются оттереть от выборов президента, вставляя палки в колеса его кокусам в разных штатах, продолжает заявлять, что в случае своей победы на выборах у Вашингтона не будет проблем с Россией, Китаем и Украиной.



Схожей позиции придерживается и набирающий популярность независимый кандидат в президенты Роберт Кеннеди - младший. Согласно недавнему отчету Economist/YouGov, Кеннеди является одной из самых популярных фигур в национальной политике США. 47% американцев относятся к нему положительно и 35% отрицательно. Для сравнения: к Трампу положительно относятся 49% респондентов и 48% отрицательно. А вот к ратующему за эскалацию противостояния с Россией Байдену положительно относятся только 42% американцев. 54 процентам опрошенных он и его политика не нравятся.



В Европе тоже растет поляризация. В один день 5 марта там прозвучали два взаимоисключающих заявления. Комиссар ЕС по промышленности Тьерри Бретон заявил, что Союз должен перейти к формированию военной экономики. То есть фактически открыто провозгласил курс на войну. В то время как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что "гегемония Запада закончилась, сегодня это уже никто не оспаривает, это хорошо подтверждается данными". То есть фактически признал очевидное и необходимость глобальных переговоров по новому миропорядку.



В Германии нарастает раскол между канцлером Олафом Шольцем и военными, выступающими за эскалацию конфликта с Россией, чью позицию пока весьма сдержанно выражает министр обороны Борис Писториус. Он говорит, что крайне зол и раздражен тем, что Путин уже на протяжении нескольких недель и даже месяцев задает повестку, которую в Германии активно обсуждают. Это фактически сорвало тайную поставку на Украину дальнобойных, умных и мощных немецких ракет Taurus, сеет всяческие антивоенные брожения среди населения. Пацифистские настроения поддерживает и оппозиция в бундестаге.



Во Франции прямо противоположная ситуация. Там президент Эммануэль Макрон выступает за эскалацию противостояния с Россией. Он развернул бурную деятельность по созыву всяческих конференций с целью чуть ли не организовать новый крестовый поход против нашей страны, начав с отправки войск НАТО на Украину. Во время визита в Чехию 5 марта он заявил: "Мы безусловно приближаемся к тому моменту в нашей Европе, когда трусами быть неуместно. Считаю, что наша страна в ответе за безопасность Европы. Сейчас война вернулась на нашу землю. Мы оказались перед лицом сил, которые стали неудержимыми и которые с каждым днем расширяют угрозу, нападая на нас все сильнее. Нам придется проявить мужество и повести себя так, как от нас ждет история".



Очень пафосно. Даже немножко в стиле Черчилля. Макрон все время силится примерить на себя одежды великих. Пока не получается даже в собственной стране. Как утверждает глава фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко, французские генералы не испытывают симпатии к своему президенту и будут саботировать его наиболее радикальные решения, если таковые последуют. Не поддерживают его конфронтационные настроения и большинство французов. Как показали результаты опроса, проведенного Odoxa-Backbone Consulting для газеты Le Figaro, 68% граждан заявили, что Макрон неправ, демонстрируя эту позицию.



Даже в такой русофобской стране, как Польша, большинство населения не хочет становиться участниками войны с Россией. В ходе опроса, организованного изданием Rzeczpospolita в декабре прошлого года, поляки рассказали, что они намерены делать в случае нападения России. 37,4% эвакуируются внутри страны или сбегут за ее пределы, 22% ничего не будут делать, а 11,6% пока не знают, как поведут себя в этой ситуации. Только 15% опрошенных выразили готовность отправиться на фронт.



И среди украинцев уже более 70% выступают за дипломатическое урегулирование конфликта с Россией. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.



Таким образом, все больше людей в самых разных странах, что называется, ногами голосуют за многополярный мир и не хотят участвовать в мировом побоище.



Но, к сожалению, рост антивоенных настроений и примиренчество по отношению к многополярному миру имеет среди значительной части атлантических элит, принимающих решения, обратный эффект. Чем драматичнее развиваются боевые действия для ВСУ и НАТО в целом, чем больше на Западе и в мире растут антивоенные настроения, тем лихорадочнее идет подготовка к мировому апокалипсису. Приближение краха Украины вызывает на Западе страх экзистенциального проигрыша, краха смысла жизни, краха картины мира, в котором они являются центром вселенной. Не ее частью, а именно центром, вокруг которого все вертится и который определяет, вертеться этому всему или нет. Люди, которые пока что облечены властью и которые видят, что их время уходит, очевидно, будут стараться "остановить Землю", даже путем перерастания нынешней фазы гибридной мировой войны в нечто большее, вплоть до ядерного апокалипсиса.



"Конфликт на Украине зашел в предсказуемый тупик, а стратегия НАТО стала откровенно бессвязной. Настает момент, когда такие конфликты выходят из-под контроля", - пишет 5 марта британская The Guardian. Этой фразой будущему апокалипсису как-бы придается характер неизбежной объективности. Дескать, да, ситуация в любой момент может выйти из-под контроля, но это закономерный процесс и к нему надо быть готовым. Это безответственное и чудовищное по своей циничности политиканство. Ведь речь уже не об Украине, а о выживании человечества. Но этого осознания нет.



Напротив, люди, возглавляющие свои государства и народы, на голубом глазу готовы их в прямом смысле сжечь. Например, чешский президент Петр Павел, генерал армии, в прошлом председатель Военного комитета НАТО, допустил отправку натовских солдат на Украину, заявив: "Давайте не будем ограничивать себя там, где нам не нужно".



Очень красноречивое заявление. Не будем себя ограничивать там, где НАМ не нужно. Это, очевидно, автоматически подразумевает, что Россия, напротив, будет себя ограничивать там, где этим господам нужно. То есть Россия даже в случае прямого столкновения с войсками НАТО будет воевать по их правилам, действовать так, как ей разрешат, либо Путин сразу капитулирует и примет условия победителей.



Начинается острая стадия всемирной борьбы за человеческий капитал

Читаешь западных политологов, которые обслуживают интересы стратегов, подобных Макрону или генералу Павелу, и диву даешься. Они всерьез полагают, что если будет война, то это будет регионально ограниченный конфликт, который в лучшем случае не выльется за пределы Украины, а в худшем охватит лишь европейскую часть России и некоторую часть Центральной и Восточной Европы. При этом боевые действия будут вестись при взаимной договоренности о неприменении ядерного оружия и тому подобное.



Очень мощное недомыслие. Они традиционно не хотят слышать и видеть то, что не укладывается в их картину мира. Это кстати традиционный элемент западного мышления. Он имел место и в XVIII, и в XIX, и в XX веке. Эти господа всегда были уверены, что все будет так, как написало в их "Барбароссах". А потом с возмущением говорили: "Так нельзя, это не по правилам". Даже Гитлер, при всей чудовищности своих методов ведения войны на истребление против советского народа, имел наглость говорить, что СССР воюет не по правилам.



Сегодня мы являемся свидетелями прихода очередной пагубной волны самоуверенной недооценки последствий своей недальновидной политики довольно большой группой атлантистов-ретроградов. Специально для них российские ответственные лица все последние дни настойчиво говорят: военный, финансовый и мобилизационный потенциалы НАТО во много раз превышают российские, поэтому в случае начала полномасштабного конфликта у России просто не останется выбора, кроме применения ядерного оружия. 5 марта сенатор Пушков прямо сказал, что Запад ведет мир к ядерной преисподней.



Деловые люди это, очевидно, понимают. На мировых биржах пошел разгон по тем позициям, которые принято считать защитными убежищами, а именно: по биткоину и золоту. Курс биткоина достиг рекордной отметки. Золото также на историческом максимуме. Цена растет пять торговых сессий подряд. За унцию дают уже более 2 141 доллара. Оптимизма на будущее это не добавляет. Обычно трейдеры уходят в криптовалюты и золото накануне каких-то крупномасштабных финансовых, экономических либо военных кризисов.



Военные наблюдатели считают, что какая-то резкая эскалация в противостоянии России и НАТО может произойти в конце апреля - первой половине мая. В этот период, по их мнению, погода будет благоприятствовать началу некоего широкомасштабного наступления российской армии, которого Украина не выдержит, после чего фронт начнет сыпаться и НАТО будет вынуждено открыто вмешаться в конфликт.



Россия якобы к этому активно готовится. Массовые обстрелы украинской территории "Кинжалами", "Искандерами" и "Калибрами" в последнее время не наблюдаются. А это значит, что Россия накапливает эти и другие виды дальнобойных высокоточных боеприпасов. Не вводит в бой подготовленные резервы и технику, выпуск которой увеличился в несколько раз.



Так это или не так, покажет время. Ясно одно, кризис назревает. Надежда на его положительный исход еще есть, но времени на это остается все меньше. Источник - regnum.ru

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