Америка после "супервторника": повторение финальной дуэли Байден – Трамп становится гарантированным , - Дм.Минин

14:07 07.03.2024 07.03.2024 | Дмитрий МИНИН



Какие последствия для России и конфликта на Украине может иметь ожидаемая победа Трампа в ноябре 2024 года



В американской президентской гонке после проведения 5 марта партийных праймериз сразу в 15 штатах, т. н. супервторника, возникла редкая для этого этапа всей кампании полная ясность по поводу того, кто же встретится в финале. Это все те же Джо Байден и Дональд Трамп. Первый, заботливо лишенный демократической партийной машиной каких-либо серьезных конкурентов, победил во всех "номинациях". Второй проиграл своей последней республиканской сопернице Никки Хейли лишь малозначащий, либерально настроенный Вермонт (чуть более 600 тыс. населения), а в остальных штатах выиграл. До этого она смогла победить Трампа только в "логове демократии США" – столичном округе Колумбия. Ей уже нет никакого смысла и далее состязаться с Трампом, поэтому скорый выход Хейли из гонки также предопределен.



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Дональд Трамп и Джо Байден



Никки Хейли



Такая безальтернативность американской политической арены, на авансцене которой оказались два сильно пожилых человека, тянущих за собой весьма длинные шлейфы обвинений в разного рода злоупотреблениях, сама по себе свидетельствует о крайнем неблагополучии всего устройства США. Увядающая система выбирает соответствующих же политиков.



Джо Байден – упрямства ему не занимать



Особое удивление вызывают демократы, продолжающие продвигать Байдена, несмотря на то что он из-за многочисленных ляпов уже превратился в главный юмористический персонаж для всего мира. Его роли манекена, выставляемого перед собой фактическим дуумвиратом, правящим страной, в лице госсекретаря Т. Блинкена – помощника по нацбезопасности Дж. Салливана, можно было бы даже посочувствовать. Однако, глядя на то, что они все вместе сотворили от Ближнего Востока до Украины, соболезновать ему уже не хочется. Да и сам Байден, проявляя удивительное упрямство в цеплянии за свою должность, должен был бы понимать, чем эта изнурительная борьба может для него закончиться. Модель зеркально напоминает ту, которую уже применили в свое время республиканцы в отношении президента (1981–1989 гг.) Р. Рейгана. Последнему приписывают какой-то особый личный курс в политике и даже в экономике в виде некоей "рейганомики". На деле, как теперь уже хорошо известно, сам он никаких идей вообще не выдвигал, демонстрируя лишь "фигуру". Весь второй срок Рейган уже находился в тяжелой стадии болезни Альцгеймера, что давно не секрет. А ведь он тогда даже не перевалил за 80 лет, как Байден. Правил при нем не стремящийся выходить на передний план вице-президент, а впоследствии и глава Белого дома, Джордж Буш-старший, да так основательно, что потом умудрился пропихнуть на президентский пост одного из самых невразумительных лидеров за всю историю Америки собственного сына Джорджа Буша-младшего.



Рональд Рейган – 40-й президент США



Нечто подобное, судя по всему, пытается претворить в жизнь "с Байденом впереди" на нынешнем историческом этапе и тот круг в действующей администрации, который сложился вокруг Блинкена-Салливана. Может показаться, что они серьезно рискуют, поскольку популярность текущего президента стремительно катится вниз, а его здоровье вызывает немалые опасения. Но есть ли у них другой выход? Любой демократический политик помоложе наверняка захочет сместить эту команду, ведущую страну по очень опасному курсу, а может и спросить с нее за все допущенные просчеты. Более того, если "довести" Байдена до такого этапа, когда уже будет поздно раскручивать кого-то из "резервных" представителей Демократической партии, то в случае его "внезапного" ухода перед ней может встать вопрос о замене его кем-то из уже хорошо известных однопартийцев, находящихся на официальных постах. И тут кандидатом номер 1 вряд ли может стать ничем себя не проявившая вице-президент К. Харрис, а скорее всего, все тот же Блинкен. Как знать, может именно этого он изначально и добивается.



При условии, что демократы во главе с "показушным" Байденом или без него смогут победить на выборах, особых изменений в политике США по отношению к России и украинскому кризису ожидать не приходится. Она останется нам враждебной. Но все же некоторые коррективы, обусловленные провалом ставки на изоляцию и разгром Москвы, возможны. Вашингтону в любом случае придется с ней договариваться. На это указывает и объявленная скорая отставка замгоссекретаря, "повивальной бабки" майданной революции Виктории Нуланд. Для Киева, безусловно, это плохой знак, говорящий о том, что слухи о его готовящемся "сливе" Белым домом явно не преувеличены.



Д. Трамп доволен



Триумфатором "супервторника" среди республиканцев, да и всей президентской гонки, уже чувствует себя Дональд Трамп. Буквально накануне голосования он получил хороший подарок от Верховного суда в виде единогласного постановления отменить решения ряда штатов о недопуске бывшего президента к выборам на своей территории из-за его якобы причастности к событиям по "захвату Конгресса". Все остальные иски против себя он со своими адвокатами сумел отсрочить до послевыборного периода. Обильность, а зачастую и откровенная несерьезность прежних, да и новых обвинений и упреков по адресу Трампа со стороны демократов и контролируемой ими либеральной прессы привела уже к "тефлоновому" эффекту, когда люди перестают придавать им значение. Радуют его и опросы общественного мнения, точность которых признают и враждебные Трампу ведущие СМИ Америки. В среднем они дают ему преимущество над Байденом в финале на солидные 5%, примерно в диапазоне 48% против 43%. Довольно неожиданные результаты, например, принес опрос среди избирателей латиноамериканского происхождения, которых демократы заведомо записывали себе в актив, в том числе исходя из своей защиты права на миграцию и открытость границы с Мексикой. Оказалось, что среди этой группы населения Трамп лидирует с преимуществом и вовсе в 6% – 49% против 43% у Байдена. На деле эти люди совсем не в восторге от наплыва мигрантов из стран Латинской Америки, поскольку они выступают их конкурентами за рабочие места в низкоквалифицированном секторе.



Верховный суд США



После получения этих результатов Трамп и ориентирующаяся на него часть республиканцев обеих палат конгресса еще больше укрепились во мнении о необходимости "наведения порядка" на границе и ограничения миграции. Это еще одна плохая новость для Киева, поскольку стало очевидным, что от своих требований по увязке этих вопросов с помощью Украине республиканцы точно не отступят. Речь в данный момент уже идет о сокращении этой помощи с $61 млрд до $48 млрд, но все равно с увязкой по границе. Демократы, даже убедившись в том, что для латиноамериканского электората пограничные вопросы не столь уж важны, по-прежнему тоже не хотят идти на уступки здесь из-за потери престижа.



Илан Маск встречается с Д. Трампом



В самой Республиканской партии стремительно сокращается немалая прежде часть, настроенная против Трампа, поскольку на повестку дня встает вопрос о заполнении многочисленных вакансий как избираемых, так и назначаемых кандидатов на различные должности в федеральных и местных органах. Перестраивается и большой бизнес, ориентированный на Республиканскую партию, часть которого еще недавно сохраняла по отношению к нему определенные резервы. Ее ведущие спонсоры мультимиллиардеры братья Коч, например, уже объявили о прекращении финансирования Никки Хейли. Один из богатейших людей в стране Илан Маск объявил о готовности поддержать Трампа. Как полагает "Нью-Йорк таймс", Маск "почти в одиночку может свести на нет то, что, как ожидается, будет огромным финансовым преимуществом Байдена и его союзников перед бывшим президентом".



Непримиримые противники Трампа среди республиканцев постепенно покидают свои посты. Так, о своем уходе объявил лидер республиканского меньшинства в сенате ветеран М. МакКонелл, который, в частности, был готов пойти на сделку с демократами по вопросу о помощи Украины. Борьба за его место уже началась, но очевидно, что последнее слово по этому поводу будет за Трампом.



Все в прошлом?



Украину в отношениях с Америкой в свете складывающейся там предвыборной ситуации ожидают совсем нелегкие времена. В. Зеленский по своему неразумению уже успел вмешаться в нынешнюю президентскую гонку в США на стороне Байдена в момент, когда он еще лидировал по опросам над Трампом. Киев с подачи своего лидера начал в тот момент нелепый судебный процесс по разоблачению "российской шпионской сети", выходящей на Р. Джулиани, адвоката и близкого друга бывшего главы Белого дома. Процесс заглох сам по себе, в Соединенных Штатах его даже не подхватили. Но Трамп об этом, несомненно, помнит.



Он, конечно, не будет легким собеседником и партнером для России в случае своей победы, но для Украины республиканский президент будет куда тяжелее. И это дает шансы на то, что в решении украинского кризиса при нем может быть достигнут реальный прогресс. Источник - фонд стратегической культуры

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