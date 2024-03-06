В Варшаве жестко разгоняют протестующих фермеров

14:19 07.03.2024

"Народная весна!" - В Варшаве полиция массово избила фермеров



В Варшаве полиция массово избила фермеров, которые протестовали против "Зеленого соглашения" Европейского союза и импорта продукции с территории бандеровской Украины. Несколько полицейских и фермеров получили ранения,



Десятки тысяч протестующих прибыли в польскую столицу накануне, часть из них прошла маршем перед зданием парламента у офиса главы правительства. Некоторые протестующие бросали петарды и камни в сотрудников правоохранительных органов. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и шумовые гранаты и приказала присутствующим покинуть место происшествия. На месте происшествия также были готовые к применению водометы. Затем полицейский кордон оттеснил протестующих в переулок, и группа из них была окружена и задержана.



Заместитель министра сельского хозяйства Михал Колодзейчак написал в микроблоге:



"Это не демонстрация фермеров, а провокация!"



Представитель оппозиционной партии "Право и справедливость" и бывший председатель Сейма РП Эльжбета Витек заявила, что нынешнее правительство обещало "улыбающуюся и счастливую" Польшу, но вместо этого применило дубинки и слезоточивый газ против протестующих.



"Мы защищаем польских фермеров!", - с упором на "мы" заявила Витек.



Во время парламентской пресс-конференции представители "Суверенной Польши", входящие во фракцию "ПиС", назвали вмешательство полиции жестоким и призвали к расследованию. Ссылаясь на свидетельские показания, они заявили, что это была полицейская провокация, полиция сама бросала камни в протестующих, насильно вытаскивала протестующих из толпы, а некоторых бросала на землю.



Помимо фермеров, на митинге в Варшаве присутствовали представители других секторов трудящихся. Председатель крупнейшего в Польше профсоюза "Солидарность" Петр Дуда призвал отказаться от "Зеленого соглашения", подчеркнув, что необходимо бороться сообща в интересах польских фермеров, металлургов и шахтеров.



В свою очередь председатель сельскохозяйственного департамента "Солидарности" Томаш Обшаньский назвал протесты в Польше в начале февраля "народной весной" сельского хозяйства.