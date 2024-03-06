Назначен новый постоянный представитель Узбекистана при ООН в Женеве (Элдиер Тошматов)

19:38 07.03.2024

Новым постоянным представителем Узбекистана при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве стал Элдиер Тошматов. До этого он был начальником секретариата председателя Сената.



В Женеву прибыл и приступил к исполнению своих обязанностей новый постоянный представитель Узбекистана при Отделении ООН и других международных организациях Элдиер Тошматов, сообщает ИА "Дуне".



